Ente zum Fest: Hannovers beste Rezepte

Hannover

Es muss nicht immer Entenbraten sein: An Weihnachten setzten viele Familien auf den Klassiker, es geht aber auch anders! Ronny Spaniel, Küchenchef im Lister Restaurant „La Rock“ experimentiert mit Entenbrust.

Der NP-Koch stellt drei kreative Rezepte mit Pfiff vor. Und erklärt, wie man aus 2,5 Kilo Entenklein (vom Metzger oder vom Wochenmarkt) eine wunderbare Sauce komponiert. Sein Tipp für die weihnachtliche Note der Gerichte: „Wenn auf der Zutatenliste der Abrieb von Zitrusfrüchten steht, unbedingt Bioprodukte verwenden. So kann man sicher sein, dass keine Pestizide in der Schale stecken.“

Ente mit Lotuswurzel und Edamame

Ente mit Lotuswurzel und Edamame. Quelle: Christian Behrens

Die Lotuswurzel schälen, in fünf Millimeter dicke Scheiben schneiden und in kochendem Salzwasser etwa acht bis zehn Minuten blanchieren. Mit kaltem Wasser abschrecken.

Die Gurken schälen und mit dem Sparschäler Streifen von der Gurke abziehen. Kleinste Würfel von Peperoni und Ingwer schneiden, dazugeben und mit den restlichen Zutaten für das Salatdressing abschmecken.

Das Püree: Erbsen in Salzwasser kochen lassen. Nach zehn Minuten durch ein Sieb geben und mit den restlichen Zutaten fein pürieren.

Die Haut der Entenbrust schachbrettmusterartig einschneiden und von beiden Seiten mit Salz und Pfeffer würzen. Eine beschichtete Pfanne erhitzen, etwas Öl hineingeben und die Ente auf der Hautseite etwa fünf Minuten goldbraun braten. Nun die Entenbrust wenden und dann 15 Minuten bei 100 Grad in den Backofen schieben. Während die Ente im Ofen ist, Lotusscheiben und Edamamebohnen mit etwas Butter, Pfeffer und Salz in einer Pfanne anbraten.

Zum Anrichten drei Lotusscheiben auf einen Teller legen, dazwischen Edamamebohnen verteilen. Drei Tupfen vom Erbsenpüree drumherum setzen, außerdem drei Häufchen des Gurkensalates platzieren. Die Entenbrust in Scheiben schneiden und darauf drapieren.

Zutaten für vier Portionen 4 Entenbrüste etwas Rapsöl Salz, Pfeffer 1 Lotuswurzel (Asia-Shop) 200 Gramm Edamamebohnen (ohne Schale) Butter zum Braten Für das Erbsenpüree: 300 Gramm Erbsen (Tiefkühlware) 50 Gramm weiche Butter 50 Milliliter Sahne 1 Esslöffel Orangenöl Für den Gurkensalat: 2 Gurken etwas Ingwer ½ rote Peperoni 1 Esslöffel Distelöl 1 Teelöffel Honig 2 Esslöffel alter, weißer Balsamico

Geräucherte Entenbrust mit Cumberland-Sauce

Geräucherte Entenbrust mit Cumberland-Sauce. Quelle: Christian Behrens

Orange und Zitrone auspressen und zuvor jeweils die Schale mit einer Reibe abreiben. Den Abrieb der Zitrusfrüchte im Rotwein drei Minuten köcheln lassen, dann vom Herd nehmen. Schalotte schälen und fein würfeln. Mit dem Johannisbeergelee, Portwein, Orangen- und Zitronensaft in einen kleinen Topf geben. Mit den Ingwerwürfeln sowie dem Cayennepfeffer und dem Salz verrühren. Aufkochen und bei geringer Hitze in zehn Minuten sirupartig einkochen lassen. Rotweinmischung einrühren und weitere zwei Minuten köcheln lassen. Die Sauce bis zum Servieren ein bis zwei Stunden ziehen lassen.

Für das Dressing alle Zutaten vermengen, den Salat damit benetzen. Entenbrust in Scheiben schneiden.

Zum Anrichten den Feldsalat auf den Tellern drapieren. Daneben einen Spiegel aus der Cumberland-Sauce gießen und die Scheiben der Entenbrust als Fächer darauflegen.

Zutaten für vier Portionen 400 Gramm geräucherte Entenbrust (Metzger oder Feinkostgeschäft) 1 Bio-Orange ½ Bio-Zitrone 6 Esslöffel Rotwein 1 Schalotte 250 Gramm rotes Johannisbeergelee 100 Milliliter Portwein 30 Gramm fein ge- würfelten Ingwer 1 Prise Cayennepfeffer, Salz Für den Salat: 1 Beutel Feldsalat 100 Milliliter Wal- nussöl 100 Milliliter Himbeeressig 1 Esslöffel Honig Abrieb Bio-Zitrone Salz, Pfeffer

Entenbrust mit Rotkohl und Klößen

Entenbrust mit Rotkohl und Klößen. Quelle: Christian Behrens

Zunächst Butterschmalz erhitzen und den geschnittenen Rotkohl hinzugeben. Mit Portwein ablöschen und mit Salz, Pfeffer, Spekulatiusgewürz und dem Honig abschmecken. Etwa 30 Minuten bei geringer Hitze köcheln lassen.

Währenddessen die Kartoffeln in gesalzenem Wasser etwa 20 Minuten weichkochen. Nach dem Abgießen durch eine Kartoffelpresse drücken und die zerlassene Butter hinzugeben. Danach das Eigelb, Muskatnuss, Salz und die Kartoffelstärke hinzugeben und zu einer homogenen Masse verkneten. Die Hände mit Wasser befeuchten und Kartoffelklöße formen. Diese in einem Topf mit siedendem Salzwasser etwa 20 Minuten ziehen lassen.

Nun die Haut der Entenbrust schachbrettmusterartig einschneiden und von beiden Seiten mit Salz und Pfeffer würzen. Eine beschichtete Pfanne erhitzen, etwas Öl hineingeben und die Ente auf der Hautseite etwa fünf Minuten goldbraun braten. Nun die Entenbrust wenden und dann 15 Minuten bei 100 Grad in den Backofen schieben.

Kartoffelklöße und Rotkohl auf die Teller geben. Daneben einen kleinen Spiegel mit Entensauce (siehe Rezept unten) gießen. Die Entenbrust in Scheiben schneiden und daraufsetzen.

Zutaten für vier Portionen 4 Entenbrüste etwas Rapsöl Pfeffer, Salz etwas Entensauce Für die Klöße: 1 Kilogramm geschälte, mehlig kochende Kartoffeln 50 Gramm zerlassene Butter 50 Gramm Kartoffelstärke 3 Eigelb Eine Prise geriebene Muskatnuss, Salz Für den Rotkohl: 400 Gramm Rotkohl (feine Streifen) 50 Gramm Butterschmalz 100 Milliliter Portwein Prise Spekulatiusgewürz 1 Esslöffel Honig Salz und Pfeffer

Rezept für Entensauce

Gemüse waschen, putzen und in grobe Würfel schneiden. Entenklein mit Butterschmalz in einem großen Topf bei viel Hitze anbraten, so entstehen Röstaromen. Nach 15 Minuten Gemüse und Tomatenmark hinzugeben, 15 Minuten mit anrösten. Mit Portwein und Geflügelfond ablöschen, etwa drei Stunden bei geringer Hitze köcheln lassen und 15 Minuten vor Ende Thymian dazu geben. Danach Sauce durch ein Sieb passieren, erneut zum Kochen bringen. Kartoffelstärke mit etwas Wasser verrühren und die Sauce binden. Mit Salz, Pfeffer und Schokolade abschmecken.

Zutaten für vier Portionen 2,5 Kilogramm Entenklein (Wochenmarkt oder Metzgerei) etwas Butterschmalz 300 Gramm rote Zwiebeln 150 Gramm Möhren 150 Gramm Staudensellerie 2 Zehen Knoblauch 150 Gramm Tomatenmark 300 Milliliter Portwein 4 Liter Geflügelfond Thymian 2 Esslöffel Kartoffelstärke Salz, Pfeffer 25 Gramm Zartbitterschokolade (gerieben)

Lust auf mehr Rezepte rund um Weihnachten? Jedes Wochenende stellen vier NP-Köche im Wechsel saisonale Gerichte vor.

Von Ronny Spaniel