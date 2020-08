Hannover

Die Corona-Not macht eben auch erfinderisch. Elnaaz Norouzi (28) hat die Pandemie-Zeit genutzt, um ihren Youtube-Kanal auf Vordermann zu bringen: Die Schauspielerin drehte gerade mit den Profitänzern von „Tom2Rock“, den Brüdern Tomy (35) und Rocky Pavlovic (32), ein neues Dance Cover für die Internetplattform. „Die Jungs sind cool drauf“, schwärmte die Schauspielerin im Gespräch mit der NP, kurz nachdem das Material im Kasten war.

Der Clip ist vor dem Neuen Rathaus entstanden, hin und wieder blieben Besucher stehen und schauten, wer sich da so gekonnt vor der Kamera bewegt. Und während hier die meisten nach einigen Augenblicken weitergingen, wäre es in Indien wahrscheinlich zu einem Massenauflauf gekommen: Dort ist die brünette Powerfrau ein Star, ein echter Bollywood-Star! Unter anderem ist sie in der indischen Netflix-Produktion „Der Pate von Bombay“ (im Original „Sacred Games“) zu sehen. Die Dreharbeiten für die Krimi-Saga pausieren gerade wegen Corona. Außerdem stand sie mit dem indischen Darsteller Shah Rukh Khan (54) vor der Kamera, er ist der „König von Bollywood“.

Nach dem Abi aus Stöcken nach Bollywood

„Ich bin eigentlich keine Tänzerin“, gesteht die 28-Jährige in ihrer einstigen Heimatstadt Hannover, „ich habe es aber in Indien gelernt, weil es einfach zu Filmen dazugehört.“ Sie ist nach dem Abi an der Goetheschule von Stöcken nach Mumbai gezogen, startete als Schauspielerin durch. Ihre Tanzcoaches waren von ihrem Können begeistert: „Sie hatte die Schritte gleich drauf“, lobte Rocky Pavlovic. Sein Bruder stand diesmal hinter der Kamera statt davor – die zwei waren unter anderem in den Castingshows „Das Supertalent“ und „Got to Dance“ zu sehen –, Tomy Pavlovic fertigt schon seit einiger Zeit immer mal wieder Videos an.

Bollywood-Stars unter sich: Elnaaz Norouzi drehte bereits mit Shah Rukh Khan. Quelle: Screenshot/Instagram

Vier Millionen Menschen klicken ersten Clip bei Youtube

„Die Choreografie ist super, ich bin mega zufrieden“, urteilte Norouzi nach dem Dreh. Das Material ist derzeit noch im Schnitt, die 28-Jährige dürfte es in den nächsten Tagen bei Youtube hochladen. Ihren ersten Tanzclip lud sie Anfang Februar hoch, den haben sich seit dem sagenhafte vier Millionen Menschen angesehen. „Inder lieben Musik, Filme und Tanzen.“ Bei Instagram verfolgen aktuell 817.000 Follower, was Norouzi aktuell macht.

Die gebürtige Iranerin kann mit dem Corona-bedingten Stillstand eigentlich nichts anfangen, „ich bin am zweiten Tag hier zu Hause ganz zappelig geworden, habe herumtelefoniert, wann es endlich mit der Arbeit weitergeht.“ Derzeit hofft sie, Ende August wieder in den Flieger zu steigen und nach Indien zu jetten. „Während des Lockdowns habe ich viel über mich selbst gelernt“, erzählt die Schauspielerin. „Es ist nicht leicht für eine Person, die sonst gefühlt 24 Stunden aktiv ist, nichts zu machen.“ Ihre Tante pflegt über sie zu sagen: „So oft, wie du im Flugzeug sitzt, fahren wir Taxi.“

Acht Corona-Kilos angefuttert

Faul war sie in letzter Zeit aber auch nicht. Online belegte sie einen einmonatigen Kurs an der New Yorker Film Academy. „Das war schon immer ein Traum, für den ich aber nie Zeit hatte, weil ich permanent gearbeitet habe.“ Als die Fitnessstudios wieder öffnen durften, war Norouzi elektrisiert: „Ich bin sofort hin und habe mich ausgepowert. In den vier Monaten zu Hause habe ich acht Kilo zugenommen“, gesteht sie. Das Plus auf den Hüften steht ihr gut – loswerden will sie es trotzdem. Was sie dagegen für immer behalten will: „Liebe! Davon habe ich in Hannover ganz viel bekommen.“

Alles im Kasten: Während sein Bruder Rocky an der Seite von Elnaaz Norouzi waghalsige Tanzeinlagen vorführt, dreht Tomy Pavlovic ein Video. Die iranische Schauspielerin wird es bald auf ihrem Youtube-Kanal veröffentlichen. Quelle: Dröse

„Ich liebe Herausforderungen, ich liebe es, mir Dinge zu beweisen“, erzählt sie. Angefangen hat das, als sie im Alter von acht Jahren mit ihren Eltern nach Deutschland gekommen ist. Als Flüchtling. „Die anderen Kinder haben sich über mich lustig gemacht, weil ich kein Deutsch konnte“, erinnert sie sich.

Elnaaz Norouzi *9. Juli 1992 in Teheran ( Iran). Im Alter von acht Jahren flüchtet sie mit ihren Eltern nach Deutschland, sie wächst in Hannover auf. Mit 14 Jahre beginnt sie zu modeln. Den ersten Auftrag hat sie für eine Kampagne von C&A, später kommen Aufträge von namhaften Modehäusern wie Lacoste, Dior, Hugo Boss. Ihr Abitur absolviert sie an der Goetheschule. Danach fasst sie den Entschluss, nach Mumbai zu ziehen. 2018 hat sie mit dem Film „Khido Khundi“ ihren Durchbruch als Schauspielerin, seit dem Jahr darauf ist sie bei Netflix in der Serie „Sacred Games“ zu sehen, der deutsche Titel lautet „Der Pate von Bombay“. Darin verkörpert sie die Figur Zoya. Norouzi spricht sieben Sprachen, darunter Hindi, Urdu und Punjabi. www.elnaaznorouzi.com

Von den Hänseleien hat sie sich nicht kleinkriegen lassen, sondern rangeklotzt und gelernt. „Ich war immer die Ausländerin. Als ich aus dem Iran nach Deutschland gekommen bin. Und als ich aus Deutschland nach Indien gegangen bin. Ich habe mich daran gewöhnt, die Ausländerin zu sein.“ Immerzu sagte sie sich, dass sie hart arbeiten und sich anpassen muss, mittlerweile spricht und schreibt Norouzi perfekt Hindi.

Norouzi hätte Lust, deutsche Filme zu drehen

„Es ist wichtig, dass man die Sprache des Landes, in dem man lebt, beherrscht.“ Besonders stolz ist sie auf einen besonderen Erfolg. „Mein erstes Projekt in Indien habe ich selbst synchronisiert, das hat noch keine andere Ausländerin geschafft.“ Vielleicht schafft sie es ja irgendwann auch, das hiesige Filmpublikum zu begeistern. „Ich bin Schauspielerin, offen für alles. Ich liebe neue Sachen, neue Leute. Warum also nicht deutsche Filme?“

Von Mirjana Cvjetkovic