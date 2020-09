Hannover

Sie hat schon 2012 an ihr Lokal an der Lindener Stephanusstraße das Wort „ Eismanufaktur“ geschrieben: Tanja Metz ist gelernte Zahntechnikerin, das Eishandwerk hat sie an der Gelati University im italienischen Carpigiani gelernt – und in Hannover verfeinert. 1,40 Euro kostet die Kugel bei Frioli, die Premium-Sorten sogar 1,80. Das liegt daran, dass Metz bei Milch und Sahne nur Bio-Produkte verwendet und hohe Ansprüche an ihre Zutaten stellt. In der Sorte Sahne-Caramel werden hausgemachte Toffees verarbeitet – „die Herstellung ist sehr zeitaufwendig“.

Tanja Metz vom Frioli Quelle: Frank Wilde

Vor der Eisdiele sind lange Schlangen an der Tagesordnung. Weil in der Vitrine mit 20 Sorten viele Überraschungen warten. „Ich habe ungefähr 150 Sorten im Repertoire“, schätzt die 48-Jährige. Mango-Ingwer gab dem Sommer eine würzig-fruchtige Note, Gurke-Minze „verkauft sich wie verrückt“, auch Roseneis oder veganes Lavendeleis findet Absatz bei Eis-Fans. „Die vegane Nachfrage steigt“, hat die „ Frioli“-Chefin festgestellt, auf den Trend will sie reagieren.

Wie kommt sie auf neue Sorten? „Das ist ein Prozess. Und der dauert manchmal fünf Minuten und manchmal fünf Jahre.“ Metz sammle permanent Eindrücke, speichere Ideen im Hinterkopf ab, höre auf ihre Kunden. „Ich persönlich mag Pfefferminze nicht, aber die Leute lieben es. Deshalb lasse ich Kunden und Mitarbeiter im Entwicklungsstadium immer wieder probieren.“ Aktuell passiert das gerade bei ihrer „Brandgeist“-Serie: Im Himbeergeist-Eis (für Erwachsene) schmecke man „eine Nuance“ des Schnapses. Mit Marillenbrand und Schwarzwälder-Kirsch soll es weitergehen. In diesem Winter wärmt das „ Frioli“-Eis dann wohl von innen ...

Neue Ideen im „ Nicezeit “

Er ist erst seit eineinhalb Jahren am Start, hat aber schon eine große Fan-Gemeinde: Michael Kronlage – eigentlich Radiologe mit Teilzeitstelle am Nordstadtkrankenhaus – betreibt „ Nicezeit“ am Schmuckplatz in Linden-Nord. Das Besondere: Alle Sorten sind bio-zertifiziert, die Becher nachhaltig produziert, die Löffel aus essbarem Keks. 1,30 Euro kostet bei ihm die Kugel, die „Black“-Edition mit besonders hochwertigen Zutaten 1,80 Euro. Aber auch Erwachsene dürfen für 60 Cent die „Kinderkugel“ bestellen – „viele nutzen das, um dann bis zu sechs Sorten zu probieren“, sagt Kronlage. Das lohnt sich: 24 Sorten sind immer vorrätig, bis zu 45 hat der „ Nicezeit“-Betreiber in petto.

Parmesan-Birne war zuletzt das „Eis der Woche“, auch Lakritz-Himbeere oder Lavendel wandern über den Tresen. „Es macht riesigen Spaß, neue Ideen auszuprobieren“, sagt Kronlage, der im Winterurlaub mit seinem Sohn in einer Stunde Brainstorming Dutzende Ideen gesammelt hat. „Da waren auch Fehlversuche und Missgeschicke dabei“, gibt er zu. Süßkartoffel-Schokolade habe nicht funktioniert, auch ein Eis mit schwarzen Oliven gelang ihm nicht.Ideen bekommt er aber auch aus Gesprächen mit Kunden – oder durch Zufall.

Michael Kronlage vom Nicezeit Quelle: Christian Behrens

Demnächst will er mit dem Bio-Gewürz „Kürbiskönig“ an einem Kürbiseis experimentieren. „Das passt vielleicht gut in den Herbst“. Da will er auch selbstgebackenen Kuchen und Waffeln im „ Nicezeit“ anbieten, Sitzgelegenheiten im Verkaufsraum einbauen. Dort steht auch der Vorratsschrank, aus dem man abgefüllte Becher mit 240 und 480 Milliliter Eis für Zuhause mitnehmen kann. „Das hatte ich eh geplant, aber Corona hat mich dann mit großer Wucht in diese Richtung gelenkt.“

Von Andrea Tratner