Dieses Eheglück hält seit 65 Jahren jung: Gefunkt hat’s in der Backstube

So romantisch kann es in einer Backstube zugehen. Als Renate Liebner den Bäcker-Gesellen Günther mit zarten 16 Jahren zum ersten Mal sah, funkte es direkt. „Er hatte so schöne Augen – es war Liebe auf den ersten Blick“, schwärmt die 89-Jährige noch heute. Und weil auch Günthers Herz im Sturm erobert war, gehen die beiden schon seit 65 Ehejahren durch Dick und Dünn. Am 16. Oktober feiert das Paar in der Schweriner Straße (Kleefeld) Eiserne Hochzeit.

73 Jahre liegt die schicksalhafte Begegnung in einer Bäckerei in Celle nun schon zurück. Günther Liebner absolvierte dort als 16-Jähriger gerade sein drittes Lehrjahr. Die gleichaltrige Renate, die früh ihre Eltern verloren hatte, lebte als Waise beim Inhaber-Paar. „Ich glaube, die spekulierten damals eher darauf, dass ich später mal ihren Sohn heirate“, blickt sie schmunzelnd zurück. Aber das temperamentvolle Mädchen wusste ganz genau, was es wollte. Und das war eben nicht der Junior, der später den Laden übernehmen sollte, sondern Lehrling Günther.

Das frischvermählte Paar: Renate und Günther Liebner heirateten in der Petrikirche in Kleefeld. Quelle: Rainer Dröse

Hochzeit mit Hindernissen

Wann und wo es zum ersten Kuss kam, weiß das Paar nach so vielen Jahren schon gar nicht mehr genau. „Aber es hat schon eine Weile gedauert, bis wir wirklich ein Paar wurden. Und das war auch gut so“, sagt Günther Liebner. Erst nach acht Jahren läuteten am 16. Oktober 1954 die Hochzeitsglocken – in der Petrikirche in Kleefeld, wohin es die beiden nach der gemeinsamen Zeit in Celle mittlerweile verschlagen hatte und wo sie noch heute wohnen. Mit Fußball hatten damals beide nichts am Hut. Deshalb wussten sie bei der Wahl des Termins auch nicht, dass an diesem Tag ganz Hannover dem Freundschaftsspiel des frischgebackenen Weltmeisters Deutschland gegen Frankreich im Niedersachsenstadion entgegenfieberte. „Alle fragten uns, wie wir ausgerechnet an diesem Tag heiraten können“, blickte Renate Liebner zurück. Und dann blieb am Morgen auch noch die Uhr des Bräutigams stehen. Mit reichlich Verspätung holte er seine Zukünftige zuhause ab. „Im Standesamt mussten sie fünf oder sechs Paare vorlassen“, kann Renate heute darüber lachen.

5 Tipps für eine lange Ehe 65 Ehejahre sind eine lange Zeit. Die Eiserne Hochzeit von Renate und Günther Liebner ist ein schönes Beispiel dafür, wie lange eine Liebe halten kann. Der NP hat das Paar aus Kleefeld fünf Tipps für eine glückliche Ehe mit auf den Weg gegeben. 1. Keine Kompromisse bei der Partnerwahl: Als sich die beiden 1946 in Celle zum ersten Mal sahen, war eigentlich schon alles klar – das ist sie, die große Liebe! „Wir hatten beide auch noch andere Angebote, aber wir wollten eben nur uns. Da gab es dann auch nichts mehr zu überlegen, ob nicht noch was Besseres kommt. Und das war die beste Entscheidung“, sagt Renate Liebner. 2. Nicht gleich heiraten: Zwischen Kennenlernen und Hochzeit vergingen bei den Liebners immerhin acht Jahre. „Wir haben es ruhig angehen lassen und uns erstmal richtig kennengelernt, bevor wir ein Paar wurden“, blickt Günther Liebner zurück. Erst nach der Heirat zog man zusammen. „Ich finde es heutzutage aber auch völlig in Ordnung, wenn man erstmal ohne Trauschein zusammenlebt“, sagt sie. „Wenn es nicht klappt, dann trennt man sich halt wieder.“ 3. Hinter dem Partner stehen: Renate Liebner schwärmt noch heute, wie ihr Mann sie über die vielen Jahrzehnte stets unterstützt hat. Egal ob Reisen, Ausflüge oder gesellige Feste – die lebenslustige Frau schmiedete gern die Pläne zur Freizeitgestaltung. „Aber er stand immer dahinter und hat alles mitgemacht. Ich weiß nicht, ob ich das umgekehrt auch so gekonnt hätte. Er ist mein Fels in der Brandung.“ 4. Gemeinsame Hobbys: Die Liebners waren nicht nur gern auf Reisen. Als Urlaubsbetreuer für Hunde hatten sie jahrelang ein gemeinsames Hobby, das ihr Leben bereicherte. „Wir waren oft stundenlang unterwegs – das war wunderbar“, schwärmt Günther Liebner noch heute. Und seine Ehefrau betont: „Wir haben die ganzen 65 Jahre nicht nur nebeneinander, sondern miteinander gelebt.“ 5. Nicht über Geld streiten: Harmonie herrschte bei dem Jubiläums-Paar aus Kleefeld auch in Sachen Finanzen. „Über Geld haben wir nie gestritten“, versichert Renate Liebner. „Wir hatten aber auch Glück, dass mein Mann einen guten Job hatte. Deshalb konnten wir unseren Kindern auch etwas bieten. Wenn das Geld knapp ist, wird das schon schwieriger. Da kann beim Streit ums Geld auch die Ehe leiden.“

Backen und Kochen war Männersache

Es war der turbulente Auftakt von 65 Ehejahren. „Ich habe ihn damals gewarnt. Du weißt, worauf du dich einlässt. Denn eigentlich sind wir ganz verschiedene Typen“, gesteht die Jubilarin. Hier die abenteuerlustige, quirlige Renate, da der bodenständige, ruhige Günther – Gegensätze, die sich in diesem Fall tatsächlich anzogen. Er verschrieb sich ganz dem Beruf, leitete als Meister eine Bäckerei im Dohmeyers Weg in Kleefeld mit zwischenzeitlich bis zu 20 Angestellten.

Zahlreiche aufwendige Ehrenämter kosteten die wenige Freizeit. Liebner war im Vorstand von Handwerkskammer und Innung dazu auch noch Arbeitsrichter. Renate schmiss den Haushalt und kümmerte sich um die beiden Kinder. „Das Kochen und Backen habe ich aber gern meinen Mann überlassen. Das war nie meine Stärke“, gesteht Renate.

Strahlend glücklich: Die ersten Jahrzehnte waren geprägt von Beruf und Ehrenämtern. Erst mit Günther Liebners Ruhestand kam die Zeit für Hobbys und Reisen. Quelle: Rainer Dröse

Erst als Günther Liebner in den Ruhestand ging und der Wecker nicht mehr um 3 Uhr morgens klingelte, brach die Zeit für Hobbys an. „Da haben wir alles nachgeholt“, sagt seine Frau. „Wir sind viel gereist, haben unter anderem ganz Nordafrika gesehen, Skandinavien und die USA.“ Auch zwischen den Reisen wurde es nicht langweilig. Die Liebners kamen auf den Hund. Sie betreuten regelmäßig Vierbeiner, wenn deren Halter auf Reisen waren. „Am liebsten nur große Hunde, ein Dobermann war auch dabei. Wir sind viel gelaufen, auch das hat uns jung gehalten“, ist Renate Günther überzeugt.

Mittlerweile lassen es die beiden 89-Jährigen ruhiger angehen, genießen das Eheleben aber weiter in vollen Zügen. „Bei uns gab es nie Kompromisse. Wir waren uns immer einig, haben immer alles gemeinsam gemacht und machen es noch heute. Dann hält so eine Ehe auch 65 Jahre“, verrät die Jubilarin das Erfolgsrezept der beiden.

Von André Pichiri