Ein paar Kissen müssen noch verteilt, ein paar Kartons weggeräumt werden. Dann könnten die Betreiber des „Bona’me“ auch schon loslegen und ihr Restaurant am Hohen Ufer 5 eröffnen: Donnerstag ist das „Pre Opening“ für geladene Gäste, am Freitag um neun Uhr wird für alle eröffnet.

Seit April wurde in dem schicken Gebäude fleißig gearbeitet, Handwerker verwandelten die Baustelle in einen Raum, wie man ihn sich aus „Tausendundeiner Nacht“ vorstellt: handgeknüpfte Teppiche, einer davon sogar 200 Jahre alt, türkisfarbene Kissen, handgebrannte Fliesen aus Marokko und Italien, Teekannen in den Regalen, orientalische Pendelleuchten, eine 300 Jahre alte Tür, bemalte Wände. Geschäftsführer Mehmet Durak (35) und sein Team haben bei der Einrichtung der 650 Quadratmeter augenscheinlich nichts dem Zufall überlassen. Sogar die Lichttechnik ist besonders, „damit Fotos des Essens schön aussehen“, spricht Durak die Nutzer der sozialen Medien an – clever!

Die orientalisch angehauchten Lampen haben die Macher aus Marrakesch besorgt. Quelle: Michael Wallmüller

Auf der Karte stehen Speisen und Getränke der türkisch-kurdischen Küche, „allerdings modernisiert und mit europäischen Einflüssen“, erklärt Durak. Dazu gehören Vorspeisen wie türkische Linsensuppe, diverses vom Grill, Salate, gefüllte Fladenbrote, Nudeln ... An einer Expressstation werden mittags von 11.30 bis 15 Uhr zwei Gerichte – eins vegan – zubereitet, innerhalb von zwei Minuten soll es auf dem Teller landen. Denn: „Gerade mittags haben die Gäste nicht so viel Zeit.“

www.bona-me.de

Von Mirjana Cvjetkovic