Direkt neben dem Hauptbahnhof: Dritte „Stadtmauer“ eröffnet am Montag

Stein auf Stein wächst die „ Stadtmauer“: Im Hof des Ernst-August-Carrés neben dem „Hugo’s“ (ebenfalls ein Restaurant der Özgörs) entsteht nach den Standorten am Hohen Ufer und an der Oper die dritte Ausgabe der „ Stadtmauer“. Beim Konzept – frische Küche, kreative Bowls, günstiger Mittagstisch – bleiben sich die Betreiber treu. Nur optisch sollen sich die Filialen jeweils unterscheiden.

Im Ernst-August-Carré (jeweils 150 Plätze innen und draußen) wird es keinen Brunch geben, „dafür soll abends länger geöffnet sein“, sagt Bedran Özgör (39), der die Lokale mit seinen Brüdern Recep (34) und Ferit (42) betreibt. Sonntag feiern sie mit Freunden und Familie Eröffnung im Carrée, ab Montag, 20. Januar, ist das Lokal ab 11.30 Uhr für alle geöffnet.

„ Stadtmauer “ vier kommt in die List

Doch das war noch nicht alles: „ Stadtmauer“ Nummer vier ist bereits in Arbeit – in der List. Wo es im „Tremendo“ bislang karibische Küche gab, werden nun auch die Özgörs aktiv. Die Filiale an der Oskar-Winter-Straße wird derzeit „komplett umgebaut“, sagt Bedran Özgör. Deshalb steht ein Eröffnungstermin noch nicht fest, „im Frühling“ sei es soweit.

Willkommen: „Stadtmauer im Carré“. Quelle: Frank Wilde

Die Brüder suchen für jedes Lokal ein stimmiges Design. Die Wände der „ Stadtmauer in der List“ sollen zum Beispiel bunte Bilder internationaler Zeitungen zieren, die „ Stadtmauer im Carré“ wurde vom Künstler Oliver Schwan gestaltet.

Sind sie mit vier „ Stadtmauern“ (plus dem „Hugo’s und dem „6 Sinne Riverside“) am Ende des Weges? „Ausgeschlossen sind weitere Eröffnungen nicht“, sagt Özgör. „Wenn sich eine gute Lage bietet, haben wir immer Interesse.“

Hell und freundlich: Das Lokal im Ernst-August-Carré wurde neu gestaltet. Quelle: Frank Wilde

Von Julia Braun