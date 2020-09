Hannover

Um einen Drachen steigen zu lassen, bracht man vor allem eines: Wind. Den gibt es im September ausreichend. Wir haben Drachenprofi Rudolf Schwenger vom Spielwarengeschäft Fridolin’s gefragt, worauf man achten sollte, damit die Flieger schön am Himmel stehen und stellen die beliebtesten Drachen für jeden Anspruch vor.

Die wichtigsten Voraussetzungen

Eigentlich wäre es jetzt wieder soweit: Ende September steigt traditionell das Drachenfest auf dem Kronsberg. Doch dieses Jahr wurde das Fest wegen Corona abgesagt. Nichtsdestotrotz kann natürlich jeder für sich im Herbst seine Drachen steigen lassen. Und das macht ja auch Spaß.

Wichtig ist, dass man eine große freie Fläche für seinen Drachenflug und die Landung hat und keine Strommasten in der Nähe stehen. Denn die Drachenschnur kann Strom leiten! Daher sollte man auch bei Gewitter den Drachen sofort vom Himmel holen.

Als Pilot muss man außerdem darauf achten, dass man andere Menschen und Tiere nicht gefährdet. Der Drache sollte nie zu niedrig über ein Lebewesen hinweggleiten und Zuschauer sollten immer hinter dem Drachenpiloten stehen.

Die modernen Drachen fliegen schon bei geringem Wind. Schwierig wird es mit dem Fliegen ab Windstärke sieben – da muss man viel Kraft aufwenden, um das Flugobjekt zu zähmen. Bei Windstärke acht können nur noch Profis mithalten.

Das sagt Drachenprofi Rudolf Schwenger

Er ist der Herr der Drachen – Rudolf Schwenger, Chef vom Spielzeugladen Fridolin’s an der Lister Meile 21. Schwenger hat als Erster in Deutschland 1980 ein Drachen-Fachgeschäft eröffnet und verkauft seitdem Drachen jeder Art. Er ist auch ein wandelndes Lexikon, was Drachen betrifft. „Dass wir den Herbst als Drachenzeit bezeichnen, ist typisch deutsch.

In Asien, dem mutmaßlichen Geburtsland der Drachen, sind beispielsweise im Frühjahr die Drachenfeste. Der Herbst hat sich hier bewährt, weil die Felder abgemäht werden und man dadurch Platz zum Drachensteigen hat“, sagt Schwenger und lacht verschmitzt: „Bessere Winde gibt es eigentlich im Frühjahr.“

Ab Windstärke zwei steigen Drachen in die Luft. Aber kann man mit einem Drachen auch abheben? „Nein, er kann einen zwar über den Boden ziehen, aber der Drache fliegt nur so lange, wie ich festhalte“, erklärt Schwenger. „Lasse ich los, schaukelt er herunter. Und deshalb rate ich auch immer: Bei Gefahr die Drachenschnur fallen lassen und weg von dem Ding!“

Kennt sich aus: Rudolf Schwenger ist ein wandelndes Drachen-Lexikon. Quelle: Dröse

Drachen erfreuen die Menschen schon ewig. Die ersten Drachen, die aus China bekannt sind, stammen aus dem fünften Jahrhundert vor Christus und bestanden aus Baumbusstäben und Seide. In chinesischen und japanischen Kriegsberichten tauchten Drachen als Kriegswerkzeuge zum Einschüchtern und Auskundschaften auf. Man befestigte Geräusch erzeugende Gegenstände an den Drachen, damit die feindlichen Heere dachten, dass böse Geister im Anflug seien.

Drachen wurden auch in der Wissenschaft eingesetzt. Benjamin Franklin nutzte Drachen, um elektrische Energie in Blitzen nachzuweisen, Ende des 19. Jahrhunderts ließen Abbott Lawrence Rotch und William Abner Eddy mit Drachen einen Thermografen auf knapp 500 Metern in die Luft befördern.

„ Eddy ist übrigens der Namensgeber für den klassischen Rautendrachen, den Kinder gerne fliegen“, erzählt Schwenger. 1900 meldete Eddy für die Rautenform, die ursprünglich aus Malaysia kam, das Patent an.

Selber basteln? Kein Problem!

Auch Drachen zu bemalen, macht Spaß. Quelle: Sandra Köhler

Drachen lassen sich auch gut nachbauen. Die einfachen Eddys, also die typischen, rautenförmigen Drachen, können selbst Kinder schon basteln. Wer ein wenig nähen kann, kann den Drachen auch aus Stoff oder Drachentuch herstellen – diese Modelle überleben Stürze eher als Papierdrachen. Eine Anleitung gibt es im Internet.

Modell 1: Für kleine Kinder

Der Einleiner ist für Anfänger geeignet. Quelle: Dröse

Drachen steigen lassen ist kinderleicht. Schon Kindergartenkinder können ihren Spaß mit Drachen haben – wenn die Flieger einfach zu halten sind. Für sie eignen sich am besten Einleiner, die nur an einer Schnur gehalten werden. Ist genug Wind vorhanden, fliegen diese Drachen hoch und stehen in der Luft. Sie haben die klassische Rautenform.

„Die Form ist auch typisch deutsch. Schon in der Türkei kennt man eher die sechseckigen Drachen“, sagt Rudolf Schwenger. Ideal für das Flugverhalten ist, wenn diese Drachen Fransen oder einen Schwanz haben. Der flattert nicht nur lustig im Wind – die Verlängerung stabilisiert das Flugobjekt auch in der Lust. Die Drachen kosten nicht viel, dieses Modell „ Eddy Rainbow“ gibt es bei Fridolin’s am Weißekreuzplatz für 17,95 Euro.

Modell 2: Für Loopings und Salti

Lenkdrachen sind sehr wendig. Sie haben zwei oder vier Lenkleinen und man kann mit ihnen Kurven, Loopings und Tricks fliegen. Für Fortgeschrittene gibt es auch Trickdrachen, Speeddrachen, Freestyle und Allrounder.

Lenkdrachen funktionieren auch bei wenig Wind. Quelle: Dröse

Dieser Lenkdrache „Bebob“ hat ein Gestänge aus Fiberglasrohr. Er verleiht dem Drachen schon bei schwachem Wind gute Flugeigenschaften. Der Drache mit einer Spannweite von 145 Zentimetern fliegt sehr leise und präzise. Die Zugkraft ist nicht zu stark, so dass auch Kinder ihn steigen lassen können. „Bebob“ gibt es für 39,95 Euro bei Fridolin’s. Im Profibereich kann man auch mehrere hundert Euro für Lenkdrachen zahlen.

Modell 3: Für die ganze Familie

Lenkmatten sind der Verkaufshit unter den Drachen. Ihre Vorteile: Sie haben kein Gestänge und man kann sie winzig klein zusammenpacken : „Auf Buchgröße, ideal auch für den Urlaub“, sagt Rudolf Schwenger. Außerdem fliegen sie supergut.

Lenkmatten gibt es in verschiedenen Spannweiten, für welche man sich entscheidet, hängt auch davon ab, wer sie fliegt. Jüngere Kinder sollten kleinere Matten wählen, die nicht so viel Zugkraft haben. Diese Lenkmatte beispielsweise hat 180 Zentimeter Spannweite und kostet bei Fridolin’s 79,95 Euro.

Lenkmatten lassen sich gut verpacken – ideal für den Urlaub. Quelle: privat

Es gibt Lenkmatten aber auch mit Spannweiten bis 2,50 Meter (und in Ausnahmen auch noch mehr). Die größeren Lenkmatten fordern aber den ganzen Piloten und führen ihn bei stärkerem Wind schnell an die Grenzbereiche.

Auch mit Lenkmatten kann man Loopings und andere Tricks fliegen. „Sie stehen den Gestängedrachen in nahezu Nichts nach, außer man will an Präzisionsmeisterschaften teilnehmen“, sagt Rudolf Schwenger.

Profitricks: Diese Fehler sollten Sie vermeiden

Der Drache fliegt nicht oder stürzt immer ab? Dafür kann es verschiedene Gründe geben:

„Eigentlich fliegt alles, außer einer Kugel“, sagt Drachenprofi Rudolf Schwenger. Das betrifft zumindest die Form.

Der Drache sollte korrekt zusammengesetzt sein – man sollte der Anleitung genau folgen!

Besonders wenn der Wind schwach ist, sollte man die Windrichtung exakt bestimmen – vielleicht steht man ja falsch zum Wind. Bei Stärken über sechs sollte man als Amateur lieber einpacken, sonst geht leicht etwas zu Bruch.

Wichtig für den Start: Dem Drachen schön Schnur geben. Quelle: LKNW

Viele Anfänger neigen dazu, in Hektik zu verfallen, wenn Drachen zu trudeln beginnen. Statt panischer Lenkbewegungen sollte man den Drachen mit ruhigen Zügen steuern.

Vor dem Start lang Schnur geben, damit der Drache schnell aus den Bodenturbulenzen herauskommt.

Nie laufen, beim Start nicht und auch sonst nicht.

Wenn ein Drache in eine kurze Flaute kommt, hilft pumpen – also ruckartig an der Schnur ziehen und wieder nachlassen. Dadurch gewinnt der Drache an Höhe.

Beim Looping zieht man an einer der beiden Leinen stärker, und zwar so lange, bis der Looping beendet ist. Wer während des Loopings den Zug nachlässt, riskiert, dass der Drachen geradewegs Richtung Boden saust.

Von Maike Jacobs