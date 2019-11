Diese Braten haben die leckerste Füllung

Hannover

Sonntagsbraten – bei diesem Wort läuft Nicht-Vegetariern das Wasser im Mund zusammen. Hat man sich Gäste oder die Familie eingeladen, kann es ein schönes Ritual sein, einen Braten aus dem Ofen aufzutischen. Denn Braten und Sauce werden umso besser, je größer die Fleischmenge im Bräter ist. Karl-Heinz Friedel, Küchenchef im „Vier Jahreszeiten“ in Hannovers Südstadt, stellt für die Neue Presse drei Rezepte vor, die dem Thema noch ein Häubchen aufsetzen: Er erklärt, wie man den Braten mit leckeren Füllungen aufwertet.

Bevor es an Werk geht, gibt der Küchenexperte einen Tipp: „Wenn Sie Ihren braten füllen, übertreiben Sie es nicht. Sitzt die Füllung zu stramm, kann die Fleischhülle im Ofen platzen.“ Auch nach Ende der Garzeit sollte man sich in Geduld üben: „Den Braten noch einige Minuten bei nicht all zu hoher Temperatur im Ofen lassen - so kann sich der Fleischsaft in den Fasern binden, der Braten bleibt saftig.“ Außerdem könne man in der Zwischenzeit mit dem Fond, die Sauce zubereiten.

Klassischer Spießbraten mit Schinken

Spießbraten mit Kochschinken. Quelle: Christian Behrens

Möhren und Sellerie schälen und in etwa ein Zentimeter große Würfel schneiden. Beide Zwiebeln pellen und eine in feine Streifen (für die Füllung), die andere in Würfel schneiden. Knoblauchzehe pellen und grob hacken.

Schweinenacken senkrecht auf ein Arbeitsbrett legen und mit einem langen scharfen Messer langsam aufschneiden, bis sich ein Rechteck gebildet hatt.

Den Schweinenacken so drehen, dass die Fasern waagerecht vor einem verlaufen. Mit Frischhaltefolie doppellagig abdecken und mit dem Fleischklopfer auf gleichmäßige Stärke bringen.

Frischhaltefolie entfernen, 40 Gramm Spießbratengewürz und Senf in das Fleisch einmassieren. Dann gleichmäßig die Kochschinkenscheiben darauf verteilen und zum Schluss die feinen Zwiebelstreifen. Achtung: Am oberen Rand etwa drei Zentimeter frei lassen. Den Nacken jetzt von unten nach oben aufrollen, drauf achten, dass die Füllung sich nicht verschiebt.

Das Arbeitsbrett jetzt so drehen, dass der Rollbraten wieder senkrecht vor einem liegt. Vom Küchengarn etwa die achtfache Länge des Bratens abmessen und abschneiden. Den Braten damit in etwa zwei bis drei Zentimetern Abstand verschnüren wie ein Paket. Sollte der Faden zu kurz sein, einfach ein neues Stück als Verlängerung anknoten. Tipp: Es gibt fertige Rollbratennetze zu kaufen.

Nun das restliche Spießbratengewürz gleichmäßig auf der Fleischoberfläche verteilen und einmassieren.

Den Backofen auf 125 Grad vorheizen. In einem Bräter das Öl erhitzen und den Braten von allen Seiten kurz darin anbraten, heraus nehmen und zur Seite stellen. Nun Zwiebel- und Karottenwürfel mit dem Knoblauch anschwitzen, Tomatenmark hinzugeben, kurz anschwitzen dann mit Paprikapulver bestäuben, mit Gemüsebrühe auffüllen. Lorbeerblatt, Kümmel und Nelken hinzugeben, dann den Braten hinein legen. Das Ganze im Backofen etwa 2,5 Stunden langsam garen. Es sollte eine Kerntemperatur von 80 Grad erreicht werden.

Das Spitzsieb in einen Topf einhängen. Braten heraus nehmen und im Backofen bei 60 Grad warm halten. Den Fond durch das Sieb gießen und mit einem Pürierstab durchmixen, mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Den Braten auf das Arbeitsbrett legen und das Küchengarn entfernen. Das Fleisch in etwa zwei Zentimeter dicke Scheiben schneiden, auf eine vorgewärmte Platte legen und mit der Sauce nappieren.

Mediterrane Putenrolle

Mediterrane Putenrolle. Quelle: Christian Behrens

Blattspinat auftauen und gut ausdrücken. Schalotten und Knoblauch schälen und fein würfeln. Getrocknete Tomaten abgießen (Öl auffangen!) Und in Streifen schneiden. Putenbrust waschen, mit Krepp trocken tupfen.

Putenbrust mit einem langen scharfen Messer aufschneiden, bis man quasi ein Rechteck vor sich liegen hat. Das Ganze nun mit doppellagiger Frischhaltefolie abdecken und vorsichtig mit einem Fleischklopfer auf gleichmäßige Stärke bringen.

In der Bratpfanne Butter zerlassen und darin die Hälfte der Schalotten und den Knoblauch leicht anschwitzen, Spinat und Tomatenstreifen dazugeben, gut verrühren und mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken.

Arbeitsbrett säubern und mit Frischhaltefolie belegen. Die Putenbrust von beiden Seiten pfeffern und salzen, auf die Frischhaltefolie legen – und zwar so, dass die Faserung vom Fleisch waagerecht verläuft. Nun den Blattspinat gleichmäßig darauf verteilen, dabei unten etwa zwei Zentimeter Rand freilassen. Jetzt das Fleisch von oben nach unten aufrollen, etwas andrücken. Dann von unten den Braten mit der Frischhaltefolie nach oben einwickeln und die Ränder verdrehen – sodass eine Art geschlossener Schlauch entsteht. Dieser wird dann noch mal in Alufolie eingerollt, die Enden bitte ebenfalls verdrehen.

Backofen auf 140 Grad Umluft vorheizen. Putenrolle auf ein Backblech legen und etwa 50 Minuten auf mittlerer Schiene backen.

In der Zwischenzeit in einem kleinen Topf das Öl der getrockneten Tomaten erhitzen, die restlichen Schalotten glasig anschwitzen, mit Geflügelfond ablöschen und aufkochen lassen. Sahne hinzufügen und bei geringer Hitze drei bis vier Minuten reduzieren lassen. Geriebenen Parmesan mit einem feinen Schneebesen einrühren und weitere zwei Minuten unter ständigem Rühren köcheln lassen. Salzen und pfeffern.

Putenbrust aus dem Ofen holen, auspacken und noch mal im Backofen bei etwa 60 Grad für 15 Minuten ruhen lassen. Danach auf dem Arbeitsbrett in zwei Zentimeter dicke Scheiben schneiden, auf eine vorgewärmte Platte legen und mit der Sauce nappieren.

Dicke Rippe mit Backobstfüllung

Dicke Rippe mit Backobstfüllung. Quelle: Christian Behrens

Möhren und Zwiebel schälen und würfelig schneiden und beiseite stellen. Ingwer mit dem Messerrücken abschrubben und sehr fein in Streifen schneiden. Backobst ebenfalls in Streifen schneiden mit Ingwer und Kartoffelstärke in einer Schale vermengen und gut durchkneten.

Die Rippe auf ein Arbeitsbrett legen und mit einem spitzen scharfen Messer etwa einen Zentimeter unter den Knochen bis jeweils einen Zentimeter zu den äußeren Rändern eine Tasche einschneiden. Die Rippe mit der Backobstmischung füllen, leicht andrücken, so dass sich die Rippe leicht wölbt. Achtung: Das Backobst dehnt sich im Ofen aus! Falls Backobst übrig bleiben sollte, nicht in die Füllung quetschen, sondern nachher mit in die Sauce geben.

Die Holzspieße etwa einen Zentimeter von der Öffnung weg in regelmäßigen Abständen von oben nach unten durchstechen. Nun etwa einen Meter Küchengarn abschneiden, an einem Ende eine Schlaufe knoten. Diese über den ersten Holzspieß legen, den Faden dann nach unten zum zweiten Spieß führen, einmal umwickeln. Als nächstes den dritten Spieß oben umwickeln, dann den vierten unten. Beim letzten Holzspieß den Faden dann nach oben ziehen und das ganze rückwärts wiederholen – und am ersten Spieß festknoten. So entsteht ein einfaches Bratennetz.

Den Backofen auf 145 Grad (Umluft) vorheizten. In einem Bräter Öl erhitzen, die Rippe mit Salz und Pfeffer würzen und von beiden Seiten anbraten, heraus nehmen und beiseite stellen. Im Bräter den Kümmel anrösten, Möhren und Zwiebeln hinzugeben und diese anbraten, bis sie leicht Farbe bekommen haben. Tomatenmark darin kurz anschwitzen, mit Paprikapulver bestäuben und mit Gemüsebrühe ablöschen. Lorbeer, Nelke und Zimt hinzugeben. Die Rippe mit den Knochen nach unten in den Bräter legen und in den Backofen auf mittlerer Schiene für 90 Minuten garen.

Danach die Rippe aus dem Bräter nehmen und bei etwa 60 Grad im Backofen warm halten. In einen Topf das Spitzsieb einhängen und den Fond vorsichtig einfüllen. Mit einem Pürierstab so lange mixen bis keine Flüssigkeit mehr im Sieb ist. Das Ganze mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Die Rippe nun auf dem Arbeitsbrett vom Faden und den Holzspießen befreien und in etwa zwei Zentimeter dicke Scheiben schneiden, auf eine vorgewärmte Platte legen und mit der Sauce nappieren.

Von Karl-Heinz Friedel