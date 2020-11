Hannover

Lockdown in der Gastronomie bis Ende November – viele Restaurants in Hannover schließen komplett. Traditionslokale wie „Max Walloschke“ verzichten in der zweiten Coronawelle auf das To-go-Geschäft, auch Feyzi Ekinci hat beschlossen, seine Lokale „Aresto“, „Anesis“ und „A’Mura“ vorerst ruhen zu lassen. Andere stemmen sich gegen die Corona-Krise. Mit Durchhaltewillen, Einfallsreichtum – und tollen Aktionen.

Ein bisschen Galgenhumor kann in einer solchen Situation nicht schaden: „Unser Sitzbereich ist geschlossen, aber unser Herd läuft weiterhin für Euch heiß“, verkünden Lisa und Ulrika Haase auf der Facebook-Seite ihres Restaurants Haase. Das Lokal in Laatzen gehört zu einem Hotel, schon im Frühjahr ließ sich die Familie von Corona nicht unterkriegen - das To-go-Geschäft lief die ganze Zeit weiter. Auf einer speziellen Karte, die auf der Webseite per QR-Code abrufbar ist, findet man jetzt auch Herbstspezialitäten wie Gänse- und Entenbraten.

Die Idee entstand im Frühjahr: Thomas Haase bringt das Essen ans Auto, Mitarbeiterin Sandra Holdorf kassiert per EC-Karten-Lesegerät Quelle: Daniel Junker

Die Haases sind inzwischen Lockdown-Experten: „Wir versuchen mit unseren Aktionen nicht nur unsere Gäste für unser Lokal zu mobilisieren, sondern auch Hoffnung und Mut in Laatzen zu verbreiten.“ Dazu gehört zum Beispiel der quirlige Rap-Song „Take it out (We got Drive-in) auf dem Youtube-Kanal. Botschaft: „Macht Haase-Sause bei euch zuhause!“ Noch ein Schmankerl: Zu jedem Gericht, das außer Haus verkauft wird, gibt es einen „Haase-Mutmach-Aufkleber“.

Spitzenküche to go von Ekkehard Reimann

Macht weiter: Ekkehard Reimann vor seinem „P`tit Clichy“. Quelle: Heusel

Er hat sein „P`tit Clichy“ am Weißekreuzplatz gerade erst geöffnet, konnte unter Corona-Bedingungen nur zehn Sitzplätze auf 44 Quadratmetern anbieten: Hannovers Spitzenkoch Ekkehard Reimann findet aber, dass auch im Lockdown anspruchsvoll gespeist werden sollte. Zum Beispiel „Tataki vom Faröer Lachs“, „Soup de Poisson“ oder „Curry vom Seelzer Wiesenlamm“. Freitag bis Sonntag von 16 bis 20 Uhr kann man diese Köstlichkeiten unter Telefon 0511/321447 ordern, das Vier-Gänge-Menü kostet im Außer-Haus-Verkauf 56 Euro. Hannovers Gastro-Urgestein ist mit seinen 78 Jahren flexibel: Bestellungen jenseits dieser Zeiten könne man „nach Absprache“ regeln.

„Gänsefahrplan“ im Jägerhof

St. Martin ohne Gans? Das muss nicht sein: Das Hotel und Restaurant Jägerhof in Langenhagen verkauft fertig gebratene und gewürzte Gänsebraten samt Klöße und Rotkohl (50 bis 98 Euro). Zuhause muss man nur dem „Gänsefahrplan“ folgen, der in einzelnen Schritten erklärt, wie man das Festtagsmenü erhitzt. Bestellen kann man – immer mit zwei Tagen Vorlauf - unter Telefon 0511/7796o. Die Aktion läuft bis 21. Dezember.

Auch die Tiergartenschänke hat eine Außer-Haus-Karte mit hausgemachtem Sauerfleisch, Matjesfilets, Schnitzel und Grünkohlgerichten, auch Hirschragout und Gänsebraten sind im Angebot. Abholen kann man die Gerichte Mittwoch bis Sonnabend von 16 bis 20 Uhr, Sonntag von zwölf bis 20 Uhr. Lieferservice gibt es auf Anfrage.

Gänsebraten aus der „Speiserei“

Krisenerprobt: Oldus Weißer verkauft in seiner „Speiserei“ Essen zum Mitnehmen. Quelle: Franson

„Tolle Sache“, findet Oldus Weißer von der „Speiserei“, dass die NP über To-go-Aktionen hannoverscher Lokale berichtet. „Ehrliche, leckere und multikulturelle Küche“ kann man bei ihm abholen – Montag bis Sonntag von zwölf bis 20 Uhr (Bestellungen unter Telefon 0511/858921). Die Gans für vier Personen mit glasierten Maronen und Kartoffelklößen kostet 89 Euro („Sie ist kross“, verspricht Weißer), ansonsten hat die To-go-Karte von thailändischer Tom-Kha-Ga-Suppe bis Steinpilzravioli und Hot Minced Beef viele Facetten.

Ring frei für „Rocky Lobster“

Ist bereit: Andreas Walter liefert Mahlzeiten aus „Wald See Küche“ und „Rocky Lobster“. Quelle: Rainer Droese

Andreas Wolter hat sich eines vorgenommen: „#KnockDownTheLockdown“. Ob er den Corona-Stillstand k.o. schlagen kann, bleibt abzuwarten, gegen die Krise etwas unternehmen kann er sehr wohl. „Wir haben die ,Wald See Küche’ komplett geschlossen, dafür die Öffnungszeiten im Streetfood-Store ,Rocky Lobster“ verlängert“, erklärt er den Plan. Zu den Öffnungszeiten von Montag bis Sonntag von elf bis 21 Uhr wird auch geliefert – nach Hannover, Langenhagen, Isernhagen und in die Wedemark. Stammgäste können mit einer „Fan-Card“ Rabatte bekommen oder von Bonusaktionen bei Events profitieren. „Zum Beispiel eine Gratis-Stadionwurst bei Heimspielen der Herrenmannschaft des TSV KK“, verspricht Wolter mit Blick in die Zukunft.

Wir sind im Lockdown Modus: Gut für Euch: Länger Offen, Montag - Sonntag, 11 - 21 Uhr !!! Sucht Euch ab sofort... Posted by Rocky Lobster Catering on Tuesday, November 3, 2020

Auch Ralf Kootsch vom Restaurant Zeus am Prüßentrift zeigt sich kämpferisch: „Aufgeben ist für mich keine Alternative“, sagt er. Im Frühjahr sei das Angebot gut angenommen worden. „Ich habe die Hoffnung, auch diese schwere Zeit zu überbrücken.“ Und zwar mit einer Außer-Haus-Karte und Aktionspreisen und Lieferservice in einem bestimmten Postleitzahlenbereich. Ordern kann man unter Telefon 0511/65763.

Der zweite Corona-Lockdown trifft die Gastronomie hart: Viele Wirtinnen und Wirte versuchen, mit Außer-Haus-Verkauf den Betrieb am Laufen zu halten. Die NP will bis Ende November immer mittwochs auf der „Leben“-Seite Restaurants und Kneipen ein Forum geben, um ihre Ideen und Aktionen vorzustellen. Auch im digitalen Angebot der NP werden wir diesen Service anbieten. Wer hat sich eine spezielle To-go-Karte überlegt? Wer überrascht seine Stammgäste mit welcher Kampagne? Wenn Sie Tipps haben: Einfach eine Mail schreiben an gastro@neuepresse.de

Von Andrea Tratner