Diese leckeren Früchtchen sind reif: Kirschen haben Saison. NP-Koch Ronny Spaniel vom „La Rock“ aus der List stellt Ihnen vier leckere Rezepte zum Nachkochen und -backen vor. Dabei muss man Kirschen zum Teil entsteinen. Dafür hat der Profi einen tollen Trick: „Legen Sie die Früchte vorher ein paar Minuten in das Eisfach – dann geht das Entsteinen leichter. Wer keine roten Finger mag, sollte dabei unbedingt Küchenhandschuhe tragen.“

Sauerkirschmarmelade ohne Gelierzucker

Zutaten für 4 Gläser 1,5 Kilogramm entsteinte Sauerkischen 900 Gramm Zucker Mark einer Vanilleschote Saft einer Limette Schale von 2 Bio-Äpfeln 1 Prise Salz

Kirschen in einen Topf geben, ich benutze einen großen Messingtopf. Dann die Apfelschalen (das gibt Pektin) und den Zucker hinzufügen und alles gut vermischen. Zwei Stunden ziehen lassen und immer mal wieder umrühren. Dabei löst sich das Pektin, das nachher sehr hilfreich ist für den Geliervorgang.

Nach zwei Stunden die Kirschen mit Limettensaft, Salz und Vanillemark erhitzen und so lange kochen lassen, bis die Masse lavaartig brodelt – das dauert etwa 30 bis 45 Minuten. Die Marmelade noch heiß in Gläser füllen, zuschrauben und kopfüber stellen, bis die Marmelade erkaltet ist.Ideal zum Frühstück und zum Backen!

Entenbrust mit Kirschsauce und Lotus

Zutaten für 4 Personen 4 Entenbrüste 300 Gramm Lotuswurzel, geschält (Asiashop) Distelöl zum Braten 50 Gramm Butter Pfeffer, Salz 2 geputzte Schalotten 1 Glas Entenfond 100 Milliliter Rotwein 100 Milliliter roten Portwein etwas Mondamin 1 Prise Zucker 150 Gramm entsteinte, halbierte Süßkirschen 1 Salatgurke 1 Esslöffel alten weißen Balsamicoessig 1 Teelöffel Honig

Die Gurke schälen und danach mit dem Schäler lange Streifen runterziehen. Diese mit Salz, Pfeffer, Essig und Honig würzen und kalt stelllen. Schalotten grob würfeln, in etwas Distelöl und Zucker anschwitzen und mit Rotwein ablöschen. Portwein und Entenfond dazugeben, zehn Minuten köcheln lassen und durch ein Sieb streichen. Mit etwas Sauce und etwas Mondamin abbinden und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Süßkirschen dazu geben und alles warm stellen.

Nun die Lotuswurzeln in vier Millimeter dicke Scheiben schneiden und eineinhalb Minuten im kochenden Salzwasser blanchieren. Mit kaltem Wasser abspülen.Die Haut der Entenbrüste rautenförmig einritzen und von beiden Seiten mit Salz und Pfeffer würzen. Etwas Distelöl in eine heiße Pfanne geben und die Entenbrüste auf der Hautseite goldbraun anbraten (etwa drei Minuten). Wenden und bei 80 Grad rund zehn Minuten im Ofen ruhen lassen.

Die Lotuscheiben kurz in der Butter braten und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Zum Anrichten die Entenbrüste in Tranchen schneiden, auf den Teller setzen und mit der Kirschsauce überziehen. Die Lotusscheiben als Fächer daneben legen und mit kleinen Röllchen von der Gurke ausgarnieren. Guten Appetit!

Schwarzwälder Kirsch

Zutaten für 4 Personen Für den Boden: 250 Gramm Kuvertüre, zartbitter 200 Gramm Butter 150 Gramm Zucker 1 Prise Salz 3 Eier 75 Gramm Mehl 1 gestrichener Teelöffel Backpulver 50 Gramm Kakao Für die Kirschen: 500 Gramm Sauerkirschen, entsteint 150 Gramm Zucker Mark einer Vanille-schote 100 Milliliter Rotwein 100 Milliliter roter Portwein etwas Stärke zum Abbinden Außerdem: 200 Milliliter Sahne 2 Päckchen Vanillezucker Kresse zum Garnieren

Rotwein, Portwein, Zucker und Vanillemark zum Kochen bringen. Einen Esslöffel Stärke mit etwas kaltem Wasser anrühren und langsam in die Flüssigkeit rühren, bis es bindet. Die Flüssigkeit von der Flamme nehmen und die Kirschen dazugeben. Kalt stellen.

Kuvertüre grob zerkleinern und im Wasserbad schmelzen. Auflaufform mit Backpapier auslegen. Backofen auf 180 Grad vorheizen. Butter in einer Rührschüssel mit einem Mixer geschmeidig rühren. Nach und nach Zucker und Salz unter Rühren hinzufügen, bis eine gebundene Masse entsteht. Jedes Ei etwa eine halbe Minute auf höchster Stufe unterrühren. Geschmolzene Kuvertüre unterrühren. Mehl mit Backin und Kakao mischen, ebenfalls unterrühren.Teig in der Form verstreichen. Form auf dem Rost in den Backofen schieben und etwa 30 Minuten backen. Danach erkalten lassen.

Nun noch Sahne und Vanillezucker vermischen und mit einem Handrührgerät steif schlagen. Aus dem Schokoboden vier Kreise ausstechen und längs halbieren, so dass man acht kleine runde Böden hat. Jetzt den ersten Boden auf einen Teller setzen, mit Sahne bestreichen und einen Esslöffel der Kirschen darauf geben. Den zweiten Boden darauflegen und eine Sahnehaube daraufsetzten. Mit einer Kirsche und etwas Kresse dekorieren. Eine Sünde – aber sehr lecker!

Sauerkirsch-Tarte

Zutaten für 4 Personen Für den Boden: 125 Gramm weiche Butter 80 Gramm Puderzucker 1 Prise Salz 1 Ei 250 Gramm Mehl Für die Füllung: 500 Gramm entsteinte Sauerkirschen 150 Gramm Zucker 1 Espressolöffel Zimt Für die Streusel: 200 Gramm Mehl 100 Gramm Zucker 1 Prise Salz 100 Gramm Butter 2 Esslöffel Wasser

Butter, Puderzucker und eine Prise Salz mit den Knethaken des Handrührgerätes glatt rühren. Ei kurz unterarbeiten. Mehl dazu sieben und kurz unterkneten. Den Teig mit bemehlten Händen zu einer Kugel formen und in Folie gewickelt mindestens zwei Stunden kalt stellen. Danach den Teig ausrollen und in eine leicht gefettete Tarte-Backform legen, andrücken und die überstehenden Reste abtrennen.

Mehl, Zucker und eine Prise Salz in einer Schüssel mischen. Die kalte Butter in kleinen Stücken sowie zwei Esslöffel kaltes Wasser zugeben und alles mit den Händen zu Streuseln verkneten. Mindestens 30 Minuten kalt stellen. Nun die Kirschen mit Zucker, Salz und Zimt vermischen und alles auf dem Tarte-Boden verteilen. Die Steusel darauf verteilen und bei 180 Grad rund 45 Minuten backen. Abkühlen lassen und lauwarm servieren.

