Hannover

Regionalkrimis boomen – Krimi-Fans lieben es, wenn Kommissare am Kröpcke Zeugen befragen, in der List Verdächtige überwachen oder in Herrenhausen über einer Leiche grübeln. Auch in Hannover und in der Region wird von Autoren gerne und viel gemordet. Die NP hat hannoversche Buchhändler nach ihren Empfehlunge...