Kester und Titus sind die Jungs aus „Zeit aus den Fugen“ im Schauspielhaus

Titus von Issendorff ist zehn Jahre alt – und schon ein alter Hase auf der Bühne. Im wahrsten Sinne des Wortes: Im Mega-Stück „Rotkäppchen und der böse Wolf“, mit dem sich Ex-Intendant Lars-Ole von Walburg (54) im Sommer vom hannoverschen Publikum im Schauspielhaus verabschiedete, waren sämtliche Ensemblemitglieder auf der Bühne – und zum Teil auch deren Kinder.

„Ich war eines der sechs Häschen im Chor und hatte gar nicht viel Text“, erzählt der Blondschopf von der Wilhelm-Raabe-Schule stolz. Sein Vater ist Christian Decker (47), Bassist von Fury in the Slaugtherhouse und damals musikalischer Leiter am Schauspielhaus.

Sammy stromert durch die Ruinenstadt

In „Zeit aus den Fugen“ spielt Titus den Jungen Sammy Nielson, der in kurzen Hosen, Pullunder und mit akkuratem Seitenscheitel durch die graugetönte Kulisse tobt und tut, was kleine Jungs schon immer tun: neugierig herumstromern, Fragen stellen, von Abenteuern träumen. Schauplatz des Stücks ist die vermeintlich heile Welt der 50er Jahre in einer Vorstadt. Als Sammy in den Trümmern einer Ruinenstadt einen alten Transistor findet, der noch Signale empfängt, bringt er seinen Onkel Ragle Gumm ( Torben Kessler) auf die Spur einer großen Verschwörung, die das 50er-Jahre-Idyll sprengt.

Schattierungen von grau: Titus von Issendorff mit seiner Theatermutter Stella Hilb. Quelle: Kerstin Schomburg

„Er lebt in einer Scheinwelt. Ragle Gumm löst jeden Tag das Kreuzworträtsel in der Zeitung, aber in Wahrheit geht es um Raketencodes für den Krieg zwischen Erde und Mond“, fasst der Fünftklässler souverän die Grundpfeiler der Geschichte von Philipp K. Dick (†53) zusammen. Die stammt aus dem Jahr 1959, spielt zum Teil in der Zukunft – doch was damals Science Fiction war, ist heute schon Vergangenheit.

Auch Kester Sotek (14) steht in der Hälfte der Vorstellungen als Sammy auf der Bühne, der Neuntklässler von der Bismarkschule hat lange über die Story nachgegrübelt. „Spannend, wie man sich damals die Zukunft vorgestellt hat“, sagt er. Das Leben auf dem Mond sei zwar immer noch Science Fiction, andere Visionen des Autors erscheinen in Zeiten von Smartphones und Internet hingegen total verstaubt.

Der 14-Jährige kam über den Ballhofclub und eine Rolle im Stück „Run Bob Run“ zu den „Zeit aus den Fugen“-Proben in den Sommerferien, erste Erfahrungen sammelte er bereits in der fünften Klasse im Schultheater, in der „Zauberflöte“ im Opernhaus war er Statist. Die gesamte Probenzeit verbrachten beide Jungs gemeinsam.

Kester (14) findet den Theaterprozess „spannend“

„Wir verstehen uns gut“, sagt Titus. Trotz der vier Jahre Altersunterschied? „Ach, es ist vielleicht sogar besser, als wenn wir gleich alt wären“, findet Kester, der sich durchaus vorstellen könnte Schauspieler zu werden („Ich finde den Weg von der ersten Probe zur Aufführung ist ein spannender Prozess“). Er stand am Premierenabend auf der Bühne, war danach auch auf der Aftershow-Party war. „Ein besonderes Event“, das war ihm klar. Denn „Zeit aus den Fugen“ war das Stück, mit dem Sonja Anders (54) ihre Intendanz in Hannover eröffnete.

Mit zehn oder 14 Jahren auf der großen Bühne zu stehen – wie fühlt sich das an? „Ich war schon aufgeregt“, sagt Titus von Issendorf, der bei Linden 07 kickt und in seiner Freizeit Schlagzeug spielt. „Aber auf der Bühne verfliegt das schnell“, findet Kester Sotek, der vor der Vorstellung zur Sicherheit aber die Nase ins Textbuch steckt. Das ist zum Glück nicht besonders dick. „Es sind kurze Sätze. Und es geht vor allen darum, den Einsatz nicht zu verpassen – aber da haben wir immer eine Betreuerin an der Seite. Und die anderen Schauspieler auf der Bühne helfen auch“, erklärt Titus.

Was ist real? Kester Sotek und sein Theater-Onkel Ragle Gumm (Torben Kessler). Quelle: Kerstin Schomburg

Nur eine Szene verlangt dem Zehnjährigen höchste Konzentration ab: „Ich schlage mir das Knie auf und meine Theatermutter tupft mir das Blut ab“, erzählt Titus. Gefordert sei in dem Moment natürlich eine schmerzverzerrte Miene. „Aber ich muss immer total aufpassen, dass ich nicht loslache – das ist so kitzelig.“

Das Stück ist knackig, eine Stunde und 45 Minuten ohne Pause, dann geht das Licht im Zuschauersaal wieder an. Titus und Kester haben in der Schluss-Szene bereits „normale“ Kleidung an, denn Ragle Gumm hat längst erkannt, dass das Idyll nur ein Trugbild war. „Wir sind dann schon frisch geduscht“, erklärt Kester, dessen Sommersprossen im Gesicht für die ersten Szenen der Vorstellung unter einer dicken Schicht Make-up verschwinden. „Die Klamotten sind grau, unsere Arme und Beine aber auch – alles ist anfangs schwarz-weiß, damit der Kontrast zu den Gegenständen, die später auf die Welt gekommen sind, auffällt“, erklärt er den Regie-Kniff souverän.

Vor der Schluss-Szene muss das Make-up runter

Allerdings ist vor dem Schluss-Auftritt Tempo gefragt. „Wir müssen schnell alles abschrubben, wir haben ja nur 30 Minuten Zeit“, erzählt Titus, der sogar grauen Haarspray trägt, weil sein blonder Schopf einen leichten Rotstich hat. Nach dem Applaus geht es schnell nach Hause und ab ins Bett, am nächsten Tag ist ja meist Schule.

Ihre Klassenkameraden können die beiden Nachwuchs-Schauspieler mit ihren Bühneneinsatz eher nicht beeindrucken. „Wenn, dann interessieren sich eher die älteren Geschwister oder die Eltern unserer Freunde dafür“, hat Titus festgestellt. Kester hat noch eine Zielgruppe identifiziert: „Lehrer, die gerne ins Theater gehen.“

An diesen Terminen läuft „Zeit aus den Fugen “

„Zeit aus den Fugen“ wird im Schauspielhaus (Prinzenstraße 9) wieder am 30. Oktober, am 12. und 22. November jeweils ab 19.30 Uhr gezeigt. Die Karten kosten 15 bis 35 Euro.

Von Andrea Tratner