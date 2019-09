Das ist am Wochenende in der Region Hannover los

Hannover

Zehn hochkarätige Galopprennen und ein tolles Rahmenprogramm: Der Renntag der Landwirtschaft ist traditionell einer der Höhepunkte der Saison auf der Rennbahn Neue Bult in Langenhagen. Sonntag ab 12.30 eröffnen die Hannoverschen Jagdhornbläser das Spektakel, der erste Startschuss fällt um 13.15 Uhr – eines der Rennen (dreijährige Pferde über 2000 Meter) ist sogar mit 52.000 Euro dotiert. Kinder freuen sich auf den „VGH-Shetty-Cup“ mit Ponys.

Es gibt aber nicht nur für Turf-Fans viel zu erleben: „Tumult auf der Blumenwiese“ ist eine Pferde-Mitmach-Theater-Expedition, die vom Theater Löwenherz präsentiert wird. In der Stroh-Arena treten die American-Dance-Cocker auf, die Lucky Rider Ranch zeigt „Western meets Galopp“, die Niedersachsen-Meute gibt Einblicke in die Jagdreiterei.

Tageskarte mit Sitzplatz zwölf Euro, ohne Sitzplatz neun Euro. Kinder von zehn bis 17 Jahre zahlen 4,50 Euro. Mehr Infos HIER.

Die große Lady des Rock’n’Roll

Cindy Alter

In den 70ern war sie Gründerin der kultigen Girl-Band Clout, heute ist sie solo unterwegs: Cindy Alter kommt für einige Konzerte nach Deutschland. Sonnabend singt sie im ASB-Bahnhof Barsinghausen ( Berliner Straße 8), begleitet wird sie von „Friends“ wie Bassist Rolf Vatteroth (WN Jane). Das Konzert mit alten Chart-Hits wie „Substitute“ und „Save me“ beginnt um 20 Uhr (Einlass ab 19.15 Uhr), Tickets kosten an der Abendkasse 20 Euro.

Giovanni-Artisten unter der Roncalli-Kuppel

Das wird ein großer Auftritt für die kleinen Stars: Sonntag ab zehn Uhr gehört die Manege von Circus Roncalli am Waterlooplatz den Artisten und Clowns vom Kinderzirkus Giovanni. Seit 34 Jahren hat diese Zusammenarbeit Tradition, inzwischen stehen die Kinder der ersten Giovanni-Generation unter dem Zeltdach. Die Gala „Märchen der Welt“ ist eine bunte Reise von Aladins Wunderlampe bis zur magischen Bohnenranke und dem Froschkönig. Tickets kosten für Erwachsene elf, für Kinder sechs Euro.

Linden reißt die Fenster auf beim Straßenfest

Limmerstraßen-Fest in Linden. Quelle: Wilde

Vergangenes Jahr gab es eine Pause, Sonnabend wird wieder gefeiert auf Lindens Hauptschlagader: Von zwölf bis 20 Uhr soll das Limmerstraßenfest mit dem neuen Motto „Fenster auf, Bänke raus“ das Publikum begeistern. Die Standortgemeinschaft Aktion Limmerstraße hat das musikalische, sportliche und kulturelle Programm organisiert, neben Shopping-Spaß in den geöffneten Läden gibt es auch Akrobatik, Karaoke, Streettennis und Nachbarschaftstische. Anstelle der Üstra-Linie 10 fahren Ersatzbusse!

Poetry-Slam zum Bauhaus-Geburtstag

Henning Chadde und Jörg Smotlacha. Quelle: E-Mail-LN-Medien

Die Bauhaus-Architektur feiert 100. Geburtstag – das Museum August Kestner (Trammplatz) nimmt das zum Anlass, unter dem Motto „Lebens(T)räume“ einen Poetry Slam zu veranstalten. Sonnabend ab 19 Uhr führen Henning Chadde und Jörg Smochtlacha (Foto) durch das Programm, das mit der aktuellen Ausstellung „Ausdruckstanz und Bauhausbühne“ korrespondiert. Karten für den „Macht Worte!“-Abend kosten elf, ermäßigt acht Euro.

Mobile Küchen im Scheunenviertel

Es schmeckt nicht nur im Frühjahr, sondern auch im Herbst: Zweimal im Jahr organisieren Sonja und Mirjana Schütze mit ihrer Agentur Fremd.essen einen Food-Markt im Steinhuder Scheunenviertel. Sonnabend von zwölf bis 21 Uhr und Sonntag von zwölf bis 18 Uhr servieren die mobilen Küchen zum Beispiel Pilz-Kreationen, Burger, Craft-Bier und Limonaden. Die Besucher sind aufgerufen, eigenes Geschirr mitzubringen!

Wir entdecken grüne Orte

Friedenshain Isernhagen Quelle: Gartenregion

Am Sonntag lüften wir acht „Garten-Geheimnisse“: Die Gartenregion lädt ein, grüne Orte zu entdecken. Am Würmsee in Großburgwedel wird der neue Erlebnispfad eröffnet, im Lindener Von-Alten-Garten das „Hundeloch“ erklärt, der Friedenshain in Isernhagen (Foto) kann betreten werden, der Allegorische Garten in Steinwedel freut sich auf Besucher. Alle Infos und konkrete Uhrzeiten gibt es HIER.

Reitturnier in Twenge

Vielseitigkeitsturnier in Twenge Quelle: NP

Das Vielseitigkeitsturnierin Twenge hat eine prominente Schirmherrin: Ursula von der Leyen hat auch als frisch gewählte EU-Kommissionspräsidentin ein Grußwort in die Heimat gesendet. Freitag ab elf Uhr, Sonnabend und Sonntag ab acht Uhr starten die Turniere auf dem Reiterhof Münkel. Freitag kann man für zehn Euro am Grillabend teilnehmen, Sonntag ab 14 Uhr gibt es eine Führung, ab zwölf Uhr einen Pony-Parcours.

ZDF sendet Show live aus der Tui-Arena

Carmen Nebel Quelle: Marcus Höhn

Schlager-Spaß im Fernsehen – oder lieber live dabei? Sonnabend heißt es in der Tui-Arena (Expo-Plaza) wieder„Willkommen bei Carmen Nebel“ – ab 20.15 Uhr begrüßt die Moderatorin die Großen der Szene. Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier tritt auf, außerdem Andrea Berg, Hansi Hinterseer und Stefan Mross. David Hasselhoff bringt seinen Hit „Looking for Freedom“ mit, der vor 30 Jahren für die Zeitenwende stand. Das Publikum freut sich auf Bauchredner Sascha Grammel. Die Stars sammeln Spenden für die Deutsche Krebshilfe. Es gibt noch Tickets für 18,95 Euro – man muss auf den Plätzen aber mit Sichtbehinderung rechnen.

Von NP