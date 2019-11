Das ist am Wochenende in Hannover los

Hannover

Es ist die 18. Ausgabe des größten Indoor-Festivals in Norddeutschland: Im Runden Saal und im Kuppelsaal des Hannover Congress Centrums (Theodor-Heuss-Platz 1-3) wird am Sonnabend die Party „Der Sonne entgegen“gefeiert. Um 22 Uhr geht die Tanznacht los, bei der es im Kuppelsaal musikalisch elektronisch zugeht und im Runden Saal Hip-Hop und Trap gespielt wird. Wie jedes Mal rechnen die Veranstalter mit einer Masse Menschen: Rund 3000 Tanzwütige tanzen bei der Party im Schnitt durch die Nacht.

Im Kuppelsaal legen die DJs Oliver Schories, Monkey Safari, Maximono und Sanfandisko auf. Im Runden Saal sind Crazy Cutz, Busy B und Muray am Start. Wichtiger Hinweis für das Partyvolk: An der Abendkasse und an den Ständen mit Getränken und Snacks ist nur Barzahlung möglich!

Tickets kosten an der Abendkasse 30 Euro. Alle weiteren Infos HIER.

In Seelhorst geht es um Friedhofskultur

Quelle: Jana Striewe

Wie hat sich die Friedhofs- und Bestattungskultur im Laufe der Zeit verändert? Davon erzählen Mitarbeiter des Friedhofsmuseums am Sonntag auf dem Seelhorster Friedhof (Garkenburgstraße 43). Der Gedenktag anlässlich des Volkstrauertagesfindet von zehn bis 16 Uhr statt. Um elf und um 15 Uhr gibt es die Möglichkeit, die Kapellen und die Verabschiedsräume zu besichtigen. Auch am Ewigkeitssonntag, 24. November, findet die Aktion statt.

Im GOP findet der Prinz das wilde Mädchen

Quelle: Christian Behrens

In jedem Jahr ist diese Veranstaltung eine tolle Attraktion für Familien: Noch bis zum 5. Januar wird im GOP (Georgstraße 36) das Kinder-Weihnachtsmusical „Der Prinz und das wilde Mädchen“ gespielt. Darin langweilt sich ein junger Prinz schrecklich – bis er in einem Zirkus das wilde Mädchen sieht und sich in sie verliebt. Doch das passt am Hofe nicht jedem. Aufführungen sind freitags um 14, sonnabends um elf und 14 und sonntags um elf Uhr. Der Eintritt kostet 22 Euro für Erwachsene, ermäßigt 19 Euro.

Sido: Konzert ausverkauft, Auftritt in der Baggi

Quelle: dpa

Sein Konzert am Sonnabend in der Swiss Life Hall ist längst ausverkauft – trotzdem haben Fans von Sidodie Chance, den Rapper live zu erleben. Um 23 Uhr startet in der Baggidisko am Raschplatz die offizielle Aftershowparty, zu der auch Sido nach seinem Auftritt erwartet wird – Uhrzeit des Erscheines ist offen. Geplant ist, dass Sido auch auftritt. Am Musik-Pult stehen DJ Aiello und mit DJ Desue auch der Tour-DJ von Sido. Der Eintritt (Einlass ab 18 Jahren) kostet sieben Euro. Tischreservierung unter www.osho-disco.de

Liedermacher-Rock und Pop im Lux

Er war Gitarrist und Songschreiber bei Fury in the Slaughterhouse, außerdem Support für Johannes Oerding und Peter Maffay – inzwischen ist Norman Keil als Solokünstler unterwegs und gilt als sehenswerter Geheimtipp. Sonnabend kann man ihn und seinen Mix aus Liedermacher-Rock und frischem Pop im Club Lux am Schwarzen Bären erleben. Titel seiner Tour: „Weil ich bin“. Der Eintritt zu dem Konzert ab 20 Uhr kostet 23,70 Euro.

Der Stephansmarkt feiert Jubiläum

Quelle: Nancy Heusel

100 Jahre Wochenmarkt am Stephansplatz – das feiert die Südstadt am Freitag von acht bis 13 Uhr. Wirtschaftsdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette schneidet einen Geburtstagskuchen an und bei Blindverkostungen und Schätzwiegen können Besucher Preise gewinnen – zum Beispiel nachhaltige Obst- und Gemüsenetze. Die Veranstaltung ist Teil eines Zehn-Punkte-Plans, mit dem die Stadt Wochenmärkte stärken will.

Ein langer Abend mit Chris de Burgh

Quelle: dpa

Fans können sich auf einen langen Abend mit ihrem Liebling freuen: Chris de Burgh kommt mit Band in den Kuppelsaal des HCC. Am Freitag um 20 Uhr beginnt das Konzert, um 19 Uhr startet der Einlass. Das Besondere an der aktuellen Tour: Live werden zwei der Top-Alben von Chris de Burgh (eines aus der frühen, das andere aus der späteren Schaffensphase) komplett gespielt – „Into The Light“ und „Moonfleet & Other Stories“. Dementsprechend wird der Auftritt mindestens zwei Stunden dauern und in einigen Publikumsfavoriten gipfeln. Karten für das XXL-Konzert gibt es in Preiskategorien von 53,50 bis 93,75 Euro.

Literatur und Lesungen bei der Buchlust

Quelle: Katrin Kutter

Graphic Novels, Reisebücher, Krimis, Kinderbücher, literarische Klassiker: Die Buchlustmacht um keine Gattung einen Bogen. Sonnabend und Sonntag bietet die Ausstellung im Literaturhaus ( Sophienstraße 2) wieder das ganze literarische Spektrum unabhängiger Verlage. Zum 26. Mal können Besucher in zahllosen Titeln und Neuerscheinungen der 25 teilnehmenden Verlage blättern – und am Ende darüber entscheiden, welches Haus den mit 800 Euro dotierten Buchlust-Publikumspreis erhält.

Zahlreiche Lesungen sind geplant. Am Sonnabend um zwölf Uhr stellt Thomas Schmidinger sein erstes Kinderbuch „Schlingenschleim und Schleimdaheim“ über zwei verliebte Schnecken vor. Um 14 Uhr liest Navid Kermani aus seinem Buch „Morgen ist da“, um 16 Uhr erzählt Kathrin Aehnlich „Wie Frau Krause die DDR erfand“.

Sonntag um elf Uhr präsentiert Jennifer McCann „Reisedepeschen aus Bolivien und Peru“, um 12.30 Uhr liest Bachtyar Ali aus „Perwanas Abend“. Katharina Hacker fragt um 14 Uhr „Darf ich dir das Sie anbieten?“ und um 16 Uhr stellt Peter Wawerzinek „Liebestölpel“ vor. Um 18 Uhr bildet die Verleihung des Publikumspreises den feierlichen Abschluss der Buchlust.

Der Eintritt kostet für beide Tage nur vier Euro, inklusive Lesungen. Zählkarten für die Autorenauftritte gibt es an beiden Tagen ab zehn Uhr, eine Reservierung vorab ist nicht möglich.

Von NP