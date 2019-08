Hannover

Die Premiere am Freitag ist ausverkauft – aber ab Sonnabend kann sich Hannover auf fünf Wochen Zirkus Roncalli freuen. So lange steht die bunte Zeltlandschaft wieder auf dem Waterlooplatz. „Storyteller: Gestern – Heute – Morgen“ heißt das Programm mit haufenweise fantasievollen Geschichten.

Statt echter Tiere präsentiert Roncalli fabelhafte Wesen per Holographietechnik. Akrobaten treten mit Robotern auf, die Französin Adèle Fame gibt eine Mischung aus Eisprinzessin und Superwoman, die zweistündige Show bietet Clownerie, Comedy, Luftartistik und lebende Statuen.

Gespielt wird mittwochs bis freitags um 15.30 und 20 Uhr, sonnabends um 15 und 20 Uhr und sonntags um 14 und 18 Uhr. Sichteingeschränkte Plätze kosten zwölf bis 15 Euro, weitere Tickets sind je nach Rang, Parkett oder Loge für 27,40 bis 73,60 Euro zu haben. Mehr Infos HIER.

Ein Fest der Sinne im Park der Sinne

Laatzen feiert das Fest der Sinne: Drei Tage lang gibt es im Park der Sinne Musik, Spiele, Kultur und Genuss. Freitag ertönt ab 18 Uhr lateinamerikanische Live-Musik, Sonnabend um 15 Uhr öffnet die große Spiel- und Erlebniswelt mit Geschicklichkeitsspielen, Experimentierstationen und vielem mehr. Sonntagmittag spielt das Jugendorchester Laatzen, ab 15 Uhr der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Laatzen.

Buenos Aires liegt am schönen Ballhofplatz

Es ist bereits die 16. Ausgabe: Sonnabend wird auf dem Ballhofplatz wieder Tango getanzt. Auftakt ist um 17 Uhr. Das Hamburg-Tango-Quartett spielt tanzbare Sounds, auf dem eigens verlegten Tangotanzboden kann die Party dann losgehen. Für Ungeübte und Neugierige gibt es wie immer Schnupperstunden, Tangoprofis zeigen ein paar mitreißende Vorführungen. Die Tangonachtkostet keinen Eintritt. Veranstaltet wird sie von der Tangowerkstatt, dem Tango Milieu und dem Teestübchen am Ballhof.

Das neue Schauspiel feiert ein buntes Hoffest

Alles neu am Staatstheater Hannover! Am Sonnabend stellen sich neue Intendanzen und Schauspieler vor, es gibt Führungen, Workshops, Musik, Theater-Karaoke, Kostümshows, ein großes Kinderprogramm mit Märchenlesungen, Kurzfilmen, Abenteuer-Parcours und vielem mehr. Der Eintritt zu dem Sommerfestab 15.30 Uhr auf dem Hof des Schauspielhauses (Prinzenstraße 9) ist frei. Nur, wer die Revue „Die Minute“ sehen will, zahlt fünf Euro. Dabei stellt sich das Ensemble vor – jeder Künstler hat genau eine Minute Zeit!

Zaubertricks und Spaß im Wisentgehege

Clown Bernie zeigt Zaubertricks, und auch sonst ist jede Menge los beim großen Kinderfestim Wisentgehege! Sonnabend und Sonntag, jeweils von elf bis 17 Uhr, können Besucher im Springer Tierpark basteln, Pony reiten, Bogen schießen und eine Runde auf dem Kinderkarussell drehen. Der Falkenhof zeigt Flugvorführungen, man kann Wölfe und andere wilde Tiere beobachten. Der Eintritt kostet acht bis zwölf Euro.

Das 96-Sportzentrum lädt zur Feier

Sonnabend kann man das neue Vereinssportzentrum an der Stadionbrücke Nummer neun kennenlernen: Hannover 96 lädt zu einem Sommerfestmit vielen Attraktionen. Bei einer Familien-Rallye kann man Preise gewinnen, die Fußballschule stellt sich vor, 96-Spieler geben Autogramme, es gibt Quiz, Hüpfburgen, Mitmachaktionen, Showauftritte sowie Speisen und Getränke. Der Besuch ist kostenlos.

Modellbau-Schätze in Sehnde

Für Fans der Modellbahn ist dieses Wochenende ein besonderes: Das Straßenbahnmuseum in Sehnde ( Lange-Hop-Straße 84) zeigt eine imposante Modell-Straßenbahnanlage im Format 1:22,5. Sie gehört privaten Sammlern und wird nur dreimal pro Jahr öffentlich gezeigt. Wie immer gibt es außerdem ein buntes Rahmenprogramm, darunter eine Playmobil-Ausstellung. Der Eintritt kostet 7,50, ermäßigt vier Euro.

Hier geht es um die Schönheit

Kosmetik-, Haar- und Nagelworkshops, eine kostenlose Schmink-Lounge und Expertenvorträge – das bietet die Messe Cosmetica, die Sonnabend von zehn bis 18, Sonntag von zehn bis 17 Uhr in den Messehallen 19/20 (Eingang Nord) stattfindet. Besucher erfahren alles über Permanent-Make-up, Wellness und Produkte, die das Leben schöner machen. Eine Tageskarte kostet 21 Euro, drei Stunden vor Messeende zahlt man neun Euro.

„Mesh & Laces“ macht Sneaker-Fans glücklich

Vor allem für junge Männer sind sie Statussymbol und Objekt der Begierde: Sneaker sind voll im Trend. Zum vierten Mal findet Sonnabend von 13 bis 19 Uhr die Messe „Mesh & Laces“ statt, im Hangar No. 5 (Völgerstraße 5) in Wülfel kann man im breiten Angebot von Sammlern und Resellernstöbern. Außerdem bieten im Innenraum und auf zwei Außenterrassen Händler echte Vintage-Perlen der kultigen 80er-Jahre-Marken Ellesse, Fila und Carlo Colucci an. Eintritt: sieben Euro. Das Norddeutsche Knochenmark- und Stammzellenregister (NKR) macht parallel eine Typisierungsaktion – in Kombination mit einem Gewinnspiel.

