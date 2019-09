Das Café Kröpcke hat 150.Geburtstag und die Nachbarn feiern mit: Am Sonnabend haben die zehn Geschäfte im Café am Kröpcke-Komplex Sonderaktion wie eine Trüffelverkostung und Selbstportraits eines Schnellzeichners oder Aktionen wie eine Fahrt in 40 Metern Höhe oder 96-Fanartikel als Sonderedition angeboten – die Nachfrage danach war sehr groß.