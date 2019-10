Das „Burgerheart“ am Marstall macht dicht

Hannover

Ende des Jahres ist Schluss: Das Burgerrestaurant „Burgerheart“ am Marstall steht kurz vor seiner Schließung. Das bestätigte das Franchise-Unternehmen aus Würzburg. „Leider gab es zwischen der Burgerheart Franchise und dem ehemaligen Geschäftsführer/Betreiber des Burgerheart Hannover unüberbrückbare Differenzen, so dass wir die Geschäftsbeziehung auflösen mussten“, schrieb das Unternehmen in einer Mitteilung. Um welche Differenzen es sich handelt, wollte die Sprecherin nicht ausführen.

Erst im Dezember 2017 eröffnet

Im Dezember 2017 hatte der Gastronom Helge Peterknecht das Lokal am frisch renovierten Marstall eröffnet, es war sein erstes Restaurant und die damals elfte Filiale der Burger-Kette. Ein Nachmieter für die Immobile ist offenbar schon gefunden – nach NP-Informationen soll hier eine weiteres „Extrablatt“ entstehen. Es wäre die sechste Ausgabe der Systemgastronomie in Hannover.

Wer sich in Zukunft nach den „Burgerheart“-Speisen sehnen sollte, darf Hoffnung schöpfen. In der Mitteilung des Unternehmens heißt es: „ Hannover ist eine wichtige Stadt für uns, von daher sind wir auch bereits auf der Suche nach einer neuen Location.“

Von Julia Braun