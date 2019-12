Darum hat Promi-Bäcker Jochen Gaues Hannover verlassen

Hannover

Er ist Hannovers verrücktester Bäcker – Jochen Gaues (53). Unbestreitbar ein Genie seines Fachs. Aber mit Ecken und Kanten. Mit zu vielen, meinen einige, die mit ihm zusammengearbeitet haben. Auch jetzt gibt es wieder einen Neustart im Leben von Jochen Gaues.

Neun Filialen tragen in Hannover seinen Namen – noch. Denn der Bäcker, auf den unzählige Prominente und Sterneköche schwören – sogar Heidi Klum (46) hatte sein Brot für ihre Hochzeit bestellt – backt das Gaues-Brot nicht mehr selbst. Und zwar schon seit Sommer: „Es ging nicht mehr! Das war nicht auszuhalten“, sagt Gaues, der dafür bekannt ist, gern auch mal mit dem Kopf durch die Wand zu wollen. Der aber auch – zumindest was sein Brot betrifft – unglaublich perfektionistisch ist.

Gaues war nur Angestellter in der Backstube

Sein Problem: Er ist kein Geschäftsmann. Nach zwei Insolvenzen war er beim dritten Unternehmen, der „Bäcker Gaues GmbH“, nur noch angestellter Backstubenleiter. Auch seine Frau Betty (52) und sein Sohn Tobias arbeiteten als Angestellte mit. Von Gaues stammten alle Rezepte – und der renommierte Name. Inhaberin des Unternehmens mit Sitz in Isernhagen ist aber Kira Koenemann (50). Sie leitet neben der „Bäcker Gaues GmbH“ auch andere Firmen: Die 50-Jährige ist auch Geschäftsführerin der Schallplattenfirma „SPV“ und der „Solarstrom Isernhagen Verwaltungs-Unternehmergesellschaft“.

Koenemanns Bedingung: Bei der „Bäcker Gaues GmbH“ sollte der charismatische 53-Jährige nur backen – das war dem ehrgeizigen Gaues aber viel zu wenig: „Ich wollte mein eigenes Ding machen und ich brauche auch den Kontakt zu meinen Kunden. Ich will endlich auch wieder über mein Brot reden können“, sagt Jochen Gaues.

Immer wieder war es zum Streit mit Kira Koenemann gekommen, einmal gab es sogar ein Hausverbot für Jochen Gaues in der Backstube, welches die Firmeninhaberin dann aber doch wieder aufhob. Was Jochen Gaues Monate nach dem Ausscheiden seiner Familie aus dem Unternehmen besonders ärgert: „Die backt immer noch unter meinem Namen. Eigentlich müsste das Brot jetzt Kira oder so heißen. Aber bestimmt nicht Gaues!“, fordert er.

„Es wird eine Namensänderung geben“

„Das ist kompliziert, es wird aber im ersten Quartal des neuen Jahres eine Namensänderung geben“, bestätigt Katja Junkersdorf, Marketingleiterin bei der „Bäcker Gaues GmbH“. „Wie die Bäckereien dann heißen werden, steht noch nicht fest. Aber wir backen mit den gleichen Rezepten weiter, alles bleibt, wie es ist“, betont sie fürs Koenemann-Unternehmen.

Gaues sieht das anders: „Die Magie ist weg, das sagt auch Alfons Schubeck!“. kritisiert er. Gaues ist jetzt mit Kind und Kegel nach Hamburg gezogen. Und hat in der Hansestadt seine Kontakte wieder spielen lassen. Denn bei allen Auf- und Abs in seinem bewegten Leben kann er sich darauf verlassen, dass die Großen der Szene wie Hamburgs Starköchin Cornelia Poletto (48) oder Tim Mälzer (48) zu ihm stehen, egal wie und wo Gaues seine Brötchen backt. Der Promi-Bäcker:

Und so werden diese erstklassigen Restaurants auch weiter von ihm beliefert. Denn Gaues hat inzwischen einen neuen Partner gefunden, es ist der Hamburger „Schanzenbäcker“ Gürol Gür (54). Der Brötchenkönig von Hamburg, dessen Sohn Mustafa (31) inzwischen das Unternehmen mit ihm leitet, hatte gerade erst für acht Millionen Euro eine riesige Backstube in Wandsbeck gebaut und im Mai eröffnet – für Jochen Gaues das Paradies schlechthin. Dort backt er wieder sein Brot und beliefert mit Gür auch die bekannten Köche.

Das ZDF drehte mit Gaues die Doku „Der Back-Rebell“:

Anfang Januar eröffnet Gaues seine erste kleine eigeneam Lehmweg in. Die ist ganz edel und chic eingerichtet, an der einen Wand prangt riesengroß sein Name. Jochen Gaues steht auch wieder vor der, gemeinsam mit(53) hat gerade eine Folge für die SAT1-Koch-Casting-Show „The Taste“ abgedreht. „Das war schwer in der letzten Zeit“, sagt Gaues, „aber jetzt bin ich wieder da!“

