Darum beklaut Rafal Walusz die Besucher im Weihnachtscircus

Wie er das macht? Das verrät Rafal Walusz (29) selbstverständlich nicht. Kein Zauberer oder Illusionist gibt seine Tricks preis und ein Taschendieb schon gar nicht. Das ist der 29-Jährige nämlich, allerdings ganz legal – er ist einer der Artisten, die derzeit im Weihnachtscircus auf dem Schützenplatz gastieren. Und dort, mitten in der Manege, hat Walusz seit der Premiere am Dienstag (NP berichtete) Leuten schon allerlei Habseligkeiten abgenommen: „ Uhren, Gürtel, Geldbörsen, sogar Brillen“, erzählt der Mann mit dem Zwirbelbart beim NP-Gespräch in „Julian’s Bar“ am Maschsee lachend.

Was eigentlich noch viel lustiger ist: Wenn er im Publikum für seine Nummer nach Protagonisten sucht, trifft er immer wieder auf Polizisten. „Ich habe schon einige Dienstausweise in den Portemonnaies gefunden.“ Sein Beruf dagegen hat ihn gefunden. Denn eigentlich wollte der Pole Schauspieler werden.

Zirkus? „Was für eine dumme Idee!“

Als er zum ersten Mal angesprochen wurde, ob er nicht in einem Zirkus auftreten wollen (schon seit der Kindheit hat er beispielsweise jongliert), konterte er trocken: „Was für eine dumme Idee.“ Kurz darauf lernte er auf dem 80. Geburtstag des Schauspielers Wojciech Siemion († 81) einen Clown kennen. „Und schon wieder wurde mir diese Frage gestellt“, erinnert sich Walusz. Mittlerweile war er schon von der „magischen Welt“ infiziert, dachte schließlich ernsthaft über den Schritt nach. „Zirkus vereint unterschiedliche Fähigkeiten“, überlegte er sich schließlich. „D ort kann ich Multitalent sein.“

Bei der Premiere: Rafal Walusz (rechts) holt Leute aus dem Publikum in die Manege. Quelle: Ilona Hottmann

Schon während er in Warschau die Zirkusschule besuchte, erhielt er einen Vertrag in einem holländischen Zirkus. Die ersten Profijahre trat er im Todesrad auf, war in einer Wintersaison bei Roncalli zu sehen. Wieder kam ein Freund mit einer neuen Idee für ihn um die Ecke: „Du könntest doch auch Illusionist werden.“ Und erneut verzog Walusz die Miene: „Ich will doch keine Hasen für Kinder zaubern“, war seine erste Reaktion. Der Kumpel ließ nicht locker, drückte ihm ein Kartenspiel und ein passendes Buch dazu in die Hand.

„Der Funke ist schließlich übergesprungen, als ich beim Cirque du Soleil einen Taschendieb in der Manege gesehen habe“, erzählt der Artist. Er war sofort begeistert: „Das waren alle Meisterdiebe aus ,Ocean’s Eleven’ in einer Person.“ So vertiefte er sich in die Materie, sog alles auf, was mit dem Thema Taschendiebstahl zu hatte.

Walusz stibitzt alles, was nicht niet- und nagelfest ist

Drei Jahre feilte er an seiner Nummer, ehe er sie erstmals auf einer Bühne zeigte. „Ich habe an Freunden geübt, bis sie genervt waren und an Puppen, ich habe alle Bücher dazu verschlungen.“ Einen Lehrer hatte er nicht.

Seit etwa sechs Jahren stibitzt er Zuschauern alles, was nicht niet- und nagelfest ist, wird in der aktuellen Show als polnischer „Prinz der Taschendiebe“ angekündigt. Weiß er, dass es im Hinblick auf seine Landsleute genau dieses Vorurteil gibt? „Klar weiß ich das“, sagt er und grinst. „Solche Stereotype sind doch ein lustiger Zusatz für eine Nummer.“ In Hannover ist er übrigens das erste Mal, während der Spielzeit wohnt er im Courtyard Hotel. Verfügt sein Zimmer über einen Blick auf den Maschsee? „Nein, ich gucke auf den Zirkus – das ist eh viel schöner.“

Am Maschsee: Rafal Walusz füttert Schwäne. Quelle: Christian Behrens

Einige aus der aktuellen Weihnachtscircus-Gruppe kennt Walusz: „In unserer Branche trifft man immer irgendwen, den man kennt.“ Manchmal gehen einige aus dem Ensemble zusammen essen oder erkunden die Stadt, die aktuelle Show im GOP an der Georgstraße hat sich Walusz auch schon angeschaut: „Ich liebe Theater und Musicals.“ Und wenn er mal Zeit für sich braucht, liest er. Am liebsten Bücher über Psychologie und Biografien berühmter Künstler wie Sänger Frank Sinatra († 82), Jim Henson (†53, Erfinder der Muppet Show) und Giacomo Casanova († 73).

In Monte Carlo trifft er Prinzessin Stéphanie von Monaco

Zwei Shows spielt der Taschendieb am Tag, bis auf Heiligabend, da tritt er mit den Kollegen nur um 14 Uhr auf. Wermutstropfen: Er verbringt die Feiertage ohne Familie – seine Lebensgefährtin und der gemeinsame Sohn, er ist zweieinhalb, sind zu Hause geblieben. Einige Tage wird Walusz im Anschluss an den Hannoveraufenthalt mit seinen Lieben verbringen – dann steht ein ganz besonderer Ausflug an: Er tritt vom 16. bis 26. Januar beim „International Circus Festival“ von Monte Carlo auf, das sind quasi die Oscars der Zirkuswelt. Prinzessin Stéphanie von Monaco (54) ist Präsidentin des Festivals. Sie hatte Walusz beim Zirkusfestival im russischen Ischewsk gesehen – und den Künstler eingeladen! Der findet noch etwas aufregend: „Dass dort so viele Branchenkollegen im Publikum sitzen.“

Wettkampf der Artisten: Der Weihnachtscircus gastiert bis 29. Dezember auf dem Schützenplatz. Quelle: Ilona Hottmann

Der Weihnachtscircus gastiert bis zum 29. Dezember auf dem Schützenplatz. Tickets kosten zwischen 22 und 57 Euro. Am Ende jeder Vorstellung stimmen die Besucher darüber ab, welche Nummer ihnen am besten gefallen hat.

