Diese sportlichen Tipps hat Orthopädie-Chef Henning Windhagen

Einen Tag zuvor hatte es geschüttet, der Tag danach war wieder komplett verregnet. „Und für uns scheint sogar die Sonne, was für ein Glück“, ruft Henning Windhagen und strahlt übers ganze Gesicht. Der 54-Jährige läuft, „immer wenn mal eine Lücke im Terminkalender ist, egal ob morgens, mittags oder abends – Hauptsache, ich erwische noch ein wenig Tageslicht.“ Das haben wir kurz vor Heiligabend, die Dämmerung macht die letzten Meter der 5,7-Kilometer-Runde vom Annastift aus sogar richtig magisch.

Bewundernd schiele ich auf den fast Gleichaltrigen (uns trennen vier Monate) mit der deutlich fitteren Figur (88 Kilo bei 1,90 Meter), als Windhagen von sich als „propperes Kind“ spricht: „Meine Frau kommentiert Fotos aus der Zeit regelmäßig mit ‚Na Moppelchen‘.“ Vor der sportlichen Leidenschaft entwickelte sich die musikalische, „ich lernte Kontrabass und spielte in verschiedenen Formationen, meist Klassik oder Jazz“.

Sportlich: Christoph Dannowski und Henning Windhagen. Quelle: Heusel

Während des Studiums in Marburg kam die Erkenntnis, „dass man nicht nur am Schreibtisch sitzen und büffeln kann, seitdem laufe ich und brauche die Bewegung als Ausgleich“. Ein Laborleiter in Boston machte Windhagen sogar zum Ironman: „Mit dem sind wir jungen Kerle jeden Tag gelaufen. Der sagte immer: ,Jeder, der vor uns auftaucht, muss überholt werden.’ Und es tauchten viele vor uns auf.“

Sein Triathlon-Ergebnis fuchst ihn heute noch

Mit Anfang 30 war der Arzt so gut trainiert, dass er sich an die Langdistanz der Triathleten wagte: 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Rad fahren, 42,195 Kilometer laufen. Die Königsdisziplin der Dreikämpfer bewältigte Windhagen in 12:01 Stunden, „diese eine Minute drüber fuchst mich heute noch.“

Ich bin auch urlaubsbedingt fast sechs Wochen nicht mehr gelaufen und habe Mühe, mit dem flotten Direktor mitzuhalten, der kerzengerade und mit durchgedrücktem Rücken den Schritt immer länger zieht. Windhagen ist auch ein guter Unterhalter, über diese Anekdote muss ich laut lachen: „Vor 60 Jahren gab es natürlich noch keine Handys, aber eine Fahne auf dem Annastift. In ihren Pausen pilgerten die älteren Orthopäden gerne geschlossen ins Annabad. Wenn ein Notfall eingeliefert wurde, wedelte ein Assistent mit der Fahne, dann kamen die Erfahrenen schnell rübergelaufen.“

Hannover ist längst seine Lieblingsstadt

Seit 1996 ist der in Essen nur geborene Niedersachse nun in Hannover, seine „Lieblingsstadt“ hält der Knie- und Hüftspezialist, der auf ein Dutzend Operationen pro Woche kommt, für „maximal unterschätzt“. „Nach unserem Lauf muss ich sofort zu einem wichtigen Termin zum Thielenplatz am Bahnhof. Da schwinge ich mich hier in Kirchrode aufs Rad und kann fast die ganze Strecke in der Natur fahren“, schwärmt Windhagen. „Ich habe in Berlin gewohnt. Zu groß. Ich habe in München gewohnt. Zu viel Verkehr. Hannover ist ideal und garantiert entspanntes Leben und Arbeiten.“

Natur pur: Entspannungspause am Annateich. Quelle: Heusel

Nach einigem Hin und Her in der Eilenriede taucht die Rückseite des Annastiftes wieder vor uns auf, Windhagen gerät ins Schwärmen. Von der Ausstattung („hochmodern“), dem Teamspirit („wir sind wirklich eine Familie“), der Tradition („das Annastift ist mehr als 100 Jahre alt, aber jung geblieben“) und dem exzellenten Ruf der Klinik („ich sage selbstbewusst, wir sind bundesweit in den Top 3, manche meinen sogar, wir seien die Besten“).

Drei wertvolle Sporttipps vom Experten

Kurz vor Schluss bekomme ich vom Chef von 50 Orthopäden noch ein paar Tipps mit auf den Weg. Erstens: „Auch kurze Einheiten von 20 oder 30 Minuten Bewegung sind wertvoll. Wer erzählt, Laufen unter einer Stunde lohnt sich nicht, erzählt schlichtweg Quatsch.“ Zweitens: „Unbedingt auch Krafttraining in den Wochenplan einbauen, nur Laufen ist zu wenig Sport.“ Drittens: „Spätestens ab dem 50. Lebensjahr nimmt die Leistungsfähigkeit deutlich ab. Also nicht ständig den Bestzeiten von früher nachrennen. Die sind meistens nicht mehr zu erreichen.“

In der Anna-von-Borries-Straße setzen wir den Schlussspurt an und enden schließlich lachend und schnaufend direkt vorm Haupteingang. Eine Mitarbeiterin ist gerade auf dem Heimweg, nimmt mich beiseite und sagt: „Das ist unser Chef. Und das ist ein wirklich netter Chef.“ Ich nicke verständig, signalisiere Zustimmung, dass Professor Dr. Henning Windhagen ein echt netter Typ ist. Schließlich habe ich das gerade 40 Minuten lang genossen.

*4. März 1965 in Essen. Aufgewachsen in Osnabrück, Medizinstudium im Marburg. Berufliche Stationen in Bern, Boston und Berlin.Wehrdienst als Stabsarzt in Hannover. Seit 2006 Direktor der Orthopädischen Klinik der MHH im Diakovere Annastift. Spezialist für Knie- und Hüftchirurgie, maximal engagiert bei der Förderung junger Wissenschaftler und Ärzte, organisiert europäische Austauschprogramme. Verheiratet mit der Neurologin Anja Windhagen, Zwillinge Carla und Justus (18). Hobbys: Segeln und Windsurfen, Regattateilnehmer in der Bootsklasse 15er JK. Faible für klassische Yachten. Hobbybootsbauer und -bastler. Jazz- und Klassikfan, früher Kontrabass-Spieler. Ehemaliger Ironman-Triathlet, heute „konstantes Angehen gegen den Verfall“: Laufen, Athletiktraining, Rennradeln.

