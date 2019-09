Celle

Die Pfennigbrücke gilt als Ein- und Ausgang der Celler Innenstadt und ist jedem der rund 70.000 Einwohner ein Begriff. Ich hatte von diesem gängigen Treffpunkt an der Aller noch nie gehört und bin begeistert, wie schön es hier ist. Thomas Preuhs ist überpünktlich und wirkt in knall-orangem Funktionsshirt, kurzer Hose und den Barfuß-Laufschuhen mit dünner Sohle noch schmaler als im Anzug. „Dabei war ich ein pummeliges Kind“, überrascht mich der Möbelhaus-Chef, „ich war in der Schule meist der Kleinste der Klasse und hatte ordentlich Übergewicht.“ Nun ist bei 1,90 Meter Länge und 75,5 Kilo Gewicht davon nichts mehr zu sehen – woran auch die Bundeswehr ihren Anteil hat. „Ich hatte wenig Lust, ständig in der Stube zu sitzen, und habe dort angefangen, sehr viel Sport zu treiben.“

Dannos Runde führt diesmal durch Celle. Quelle: Lill

Kleine Pause schon nach 200 Metern

Wir laufen am Aller-Ufer los und machen schon nach 200 Meter eine erste und die letzte Pause. Preuhs will mir den Heilpflanzengarten zeigen, ein Paradies nur wenige Gehminuten vom berühmten Celler Schloss entfernt. Mit Springbrunnen, seltenen Kräutern und schicken Bänken, die „unser Haus da hingestellt hat“. Natürlich, Möbel Wallach ist dabei nicht nur in der Region Celle der Platzhirsch, sondern gemeinsam mit dem angegliederten Abholmarkt „Spar-Express“ mit 60.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche Norddeutschland größtes Möbelhaus. Weiter geht’s mitten durch die Natur in Richtung Altencelle, Preuhs erzählt mir von prägenden Jahren. Acht davon verbrachte er im Waldorf-Internat Benefeld bei Walsrode, „dort wurde uns vieles von dem vermittelt, was mir wirklich wichtig ist. Der Respekt vor jedem Mitmenschen beispielsweise, egal, welche Funktion er hat und wie dick sein Bankkonto ist.“ Preuhs legt auch Wert auf absolute Ehrlichkeit: „Wer einmal versucht hat, mich über den Tisch zu ziehen, hat es in Zukunft schwer mit mir.“

Im Laubengang: Thomas Preuhs mag die Gegend rund um den Heilkräutergarten in Celle. Quelle: Frank Wilde

250 Mitarbeiter hat das von seinem Vater gegründete Unternehmen, gerade bietet Preuhs Schulungen an, um alle damit vertraut zu machen, wie die Führungsspitze das Möbelhaus zukunftsfähig machen will. Schließlich hat der Wirtschaftsraum Hannover die größte Möbelhausdichte Europas und die Internetgiganten werden auch in dieser Branche zunehmend zur Herausforderung. „Deshalb dürfen wir nie stillstehen und müssen uns immer weiterbilden, um innovativ und kreativ zu bleiben.“ Einem Celler Geschäftsmann, der Preuhs fragte, warum er in seinem Alter immer noch Seminare besuche, sah der 53-Jährige stirnrunzelnd an: „Weil ich in dem, was ich tue, besser werden will. Hoffentlich bis an mein Lebensende.“

Preuhs hat sich klassisch hochgearbeitet

Obwohl sein Papa der Chef war, hat sich Thomas Preuhs klassisch hochgearbeitet. Eine Tischlerausbildung absolviert, die Möbelfachschule abgeschlossen, als Küchenberater gearbeitet, als Teppicheinkäufer war er sogar am Himalaya. Im Jahr seines 50. Geburtstages übernahm der in Celle geborene Ski- und Alpen-Fan den Geschäftsführungsposten, der ihn „sehr gut ausfüllt und sehr viel Spaß bereitet, garantiert auch in zehn Jahren noch“.

Wasserspiele: Der Möbelmann und der Medienmann erfrischen sich während ihrer Laufrunde. Quelle: Frank Wilde

Dreimal die Woche läuft Preuhs diese Sieben-Kilometer-Runde, auf der wir nicht eine Straße kreuzen, kein einziges Auto und gerade mal vier Radfahrer sehen. „Meine Frau und ich freuen uns täglich darüber, in der Nähe der Aller leben und hier unseren Sport treiben zu dürfen. Wer diese herrliche Natur nicht sportlich nutzt, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen.“ Längst haben wir die Aller einmal gequert und sind mit Blick auf die Lachte auf dem Rückweg, als Preuhs mir verrät, dass „das Joggen für meine besten Ideen verantwortlich ist. Im Möbelhaus ist es immer trubelig und ich bin eigentlich nie alleine, auf dieser Strecke habe ich die Ruhe und die Muße, alles zu überdenken. Hinterher bin ich immer um eine Idee reicher.“

Zum Schluss ein alkoholfreies Weizen

Nach exakt 7,2 Kilometer schnaufe ich gewaltig, Preuhs langer Schritt war mir eigentlich zu schnell, aber hängen lassen geht natürlich nicht neben einem solch vitalen Typen. „Jetzt haben wir uns ein alkoholfreies Weizen verdient“, sagt Preuhs und lädt mich auf die Terasse seines großzügigen Hauses ein. In gemütlichen Sesseln sitzen wir noch ein Weilchen. Das Plätschern des Aller-Wassers ist entfernt zu vernehmen, der Turm der Stadtkirche lugt durchs Grün. „Hier kann man es aushalten“, findet Thomas Preuhs. Ich nicke bedächtig und nehme mir vor, Celle bei nächster Gelegenheit noch besser kennenzulernen.

Von Christoph Dannowski