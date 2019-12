Wird Lina Larissa Stahl die TV-Eiskönigin?

Hannover

Von der absoluten Anfängerin zur Favoritin – Lina Larissa Strahl (21) gehört bei der aktuellen Staffeln von „Dancing on Ice“ zu den besten Teilnehmern. Am 13. Dezember bestreitet sie ab 20.15 Uhr bei Sat.1 das Halbfinale. Von ganz ungefähr kommt das allerdings nicht: „An sich geht es mir gut – außer, dass mir jeden Tag etwas anderes wehtut, eine andere Körperstelle blau ist“, gesteht die Sängerin und Schauspielerin im Gespräch mit der NP. Sie trainiert seit Wochen jeden Tag hart (außer sonnabends, da ist frei), steht mit ihrem Eislaufpartner Joti Polizoakis (24) gut sechs Stunden täglich auf dem Eis.

Mit Erfolg: In der vorletzten Folge holte das Paar mit 27,5 Punkten die bis zu dem Zeitpunkt höchste Wertung der Jury überhaupt. Das wurde in der vergangenen Woche dann getoppt: „ GZSZ“-Star Eric Stehfest (30) tanzte sich mit Amani Fancy (22) an die Spitze, holte sagenhafte 30 Punkt – mehr geht nicht. Und ausgerechnet an dem Tag lief es für Strahl nicht ganz so glatt: Währen der Performance zu „Ave Maria“ patzte die 21-Jährige, fiel hin. Allerdings stand sie schneller wieder auf, als sie gefallen war, meisterte die Situation mit Bravour.

Der Sturz: „Es war alles nur eine Millisekunde“

„Es war eine sehr anspruchsvolle Choreografie, und eine Minute und 50 Sekunden ist auch alles perfekt gelaufen“, so die junge Frau aus der Region Hannover. „Dann kamen der Wackler und der Sturz, es war alles nur eine Millisekunde.“ Die hat gereicht, um für ordentlichen Punktabzug bei der Jury zu sorgen.

Lina Larissa Strahl ist gestürzt, Joti Polizoakis hilft. Quelle: Sat.1/Willi Weber

„Der Toeloop war schlecht von Anfang an“, urteilte der strenge Daniel Weiss (51). Der ehemalige Eiskunstläufer (wurde zweimal Deutscher Meister) gestand zwar noch, dass es „eine schöne Nummer mit vielen Höhepunkten“ gewesen ist, „aber es gab auch zwei schwere Fehler und die müssen wir berücksichtigen. Das ist hier schließlich ein Wettkampf.“ Er gab 6,5 von zehn möglichen Punkten.

„Auch die besten der Besten fallen hin“

Jurorin Judith Williams (48) stimmte sanftere Töne in ihrer Wertung an, lobte das Tanzpaar: „Es war magisch, ich bin begeistert von euch.“ Von ihr gab es acht Punkte, Katarina Witt (54) teilte sechs aus: „Der Sturz war schade“, resümierte die zweifache Olympiasiegerin. Aber: „Ihr seid so schön anzuschauen.“ Insgesamt also alles andere als eine vernichtende Kritik, nur Lob gab es aber eben auch nicht. Lina Larissa Strahl trug es mit Fassung: „Ich hätte nicht gedacht, dass es nur 21 Punkte für uns gibt. Dass es Abzug geben wird, war mir aber klar, schließlich stürzte ich während des Pflichtelements. Trotzdem bin ich sehr stolz – auch die besten der Besten fallen hin.“

Auf jeden Fall eine gute Einstellung. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die vorhergegangene Trainingswoche mit Tanzpartner Polizoakis nicht die rosigste gewesen ist – die Stimmung zwischen den beiden war recht angespannt. „Bei ihm ist Weinen und Wehtun nicht drin , er sagt: ,Los weiter, jetzt!’“, beschreibt die 21-Jährige. „So ticke ich nicht. Ich brauche dann Nähe und jemanden, der mir sagt: Das wird schon. Ich hatte aber keine Lust zu streiten und zu zicken, also habe ich die Klappe gehalten. Er auch, zwischen uns herrschte etwas Stille.“

Lesen Sie auch: Lina Larissa Strahl über ihr Hannover-Konzert

Emotionen pur: Lina Larissa Strahl und Joti Polizoakis. Quelle: Sat.1/Willi Weber

Die Zwei haben das Ganze schnell ausgeräumt, schauen nach vorne. „Wenn Joti nicht so viel von mir fordern würde, wäre ich technisch nicht so gut. Er sieht mein Talent, holt alles aus mir heraus. Allerdings reagieren wir in Stresssituationen unterschiedlich.“

„Es herrscht so etwas wie Lagerkoller “

Dass die Show anstrengend ist – psychisch wie physisch –, steht außer Frage: „Es ist einfach wirklich stressig, es herrscht auch bei den anderen so etwas wie Lagerkoller. Das ist nun mal so, wenn man jeden Tag sechs Stunden zusammen auf dem Eis verbringt. Dennoch bereitet mir das Ganze riesigen Spaß.“ Ihren wichtigsten Rückhalt geben der jungen Frau ihre Eltern und ihr Freund Tilman Pörzgen (26), sie sind bei den Live-Shows immer dabei: „Das ist super wertvoll und ich weiß, sie haben mich lieb. Egal, was passiert“, freut sie sich. „Es gibt mir ein Stückchen Heimat und ich kann in Ruhe einschlafen an dem Abend.“

Zweimal Hannover: Lina Larissa Strahl (links) und Kat Rybkowski. Quelle: privat

Für eine andere Hannoveranerin endete der Abend des vergangenen Freitags nicht so schön: Kat Rybkowski (37) war die Profipartnerin an der Seite von Moderator Peer Kusmagk (44). Ihr Aufritt zum Song „Jingle Bell Rock“ konnte trotz gewaltiger und einwandfreier Todesspirale Jury und Zuschauer am Ende nicht überzeugen. „Natürlich bin ich ein wenig enttäuscht“, gestand die 37-Jährige der NP, „besonders, weil wir eine fröhlich-leichte Kür gelaufen sind. Aber diese Freude hat sich offensichtlich nicht auf alle Jurymitglieder übertragen.“

Rybkowski vermutet, dass sie und Kusmagk noch eine Woche mitgehalten hätten, „aber spätestens dann wäre das Team Eislaufpeerchen an seine Grenzen gestoßen.“ Nun drückt sie „meiner Landsfrau Lina“ die Daumen.

Die bedauert das Ausscheiden ihrer Konkurrenten: „Schade, dass es Kat und Peer nicht über das Viertelfinale hinaus geschafft haben.“ Sie hat sich gut mit Rybkowski verstanden, mit der Heimat Hannover hatten sie schon mal einen gemeinsamen Nenner. „Wir sehen beide die Stadt als sehr lebenswerte Stadt an: nicht zu groß, nicht zu klein, nicht zu teuer und schön grün. Ein gutes Plätzchen, um sich irgendwann mal mit der Familie niederzulassen.“ Ehe es aber soweit kommt, wagt sich Strahl heute Abend zu einem neuen Song und mit neuer Choreografie wieder aufs Eis. Und wir fiebern vorm Bildschirm mit!

Lesen Sie auch: Interview mit Lina Larissa Strahl über „Dancing on Ice“

Von Mirjana Cvjetkovic