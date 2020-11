Hannover

Die Abende sind lang und wir haben viel Zeit. Viele nutzen sie, um ein Hobby wiederzuentdecken. Einen echten Boom erlebt dadurch gerade das Stricken. „Zu uns kommen in diesen Tagen viele Kunden, die früher einmal gestrickt haben oder die es jetzt ausprobieren wollen“, bestätigt Sophie Zeier-Möller, Inhaberin vom Fachgeschäft „Wollkultur“ (Sallstraße 81) in der Südstadt den Trend.

Stricken ist nicht nur eine schöne Beschäftigung, das Hobby fördert die Kreativität, entspannt und kann mentalem Stress vorbeugen. „Stricken ist wie Yoga fürs Gehirn“, sagt Ursula Ernst, die zweite Frau bei „ Wollkultur“. „Und man hat den Mehrwert, dass man etwas mit seinen Händen schafft, das man auch nutzen kann.“

Wer sich in den sozialen Netzwerken umschaut, wird feststellen: Die Strickcommunity ist stark vertreten und tauscht sich auf verschiedenen Plattformen wie Ravelry, Pinterest, Instagram aus. „Stricken ist gar nicht so schwer“, ermutigt Ursula Ernst: „Mit etwas Übung und der richtigen Anleitung hält man bald erste selbstgestrickte Arbeiten in seinen Händen.“

Anfängern rät Ursula Ernst , sich in den Projekten langsam zu steigern und nicht gleich mit einer Strickjacke zu beginnen: „Es soll ja gelingen und nicht frustrieren!“ Die Fachfrau rät, immer auf das richtige Material zu achten: „Qualität ist viel schöner zu verarbeiten und trägt sich auch besser.“

Normalerweise bieten „ Wollkultur“-Chefin Sophie Zeier-Möller und Ursula Ernst Strickkurse für ihre Kunden an und helfen bei Fragen weiter. „In der Corona-Zeit sind Kurse nicht möglich. Auch die Zahl der Kunden im Geschäft ist begrenzt. Aber wir versuchen, Tipps zu geben oder zumindest zu sagen, wo es Hilfe gibt. Denn inzwischen gibt es auch im Netz viele gut erklärte Anleitungen und To-Do-Videos, mit denen man Stricktechniken umsetzen kann“, sagt Sophie Zeier-Möller.

Kraus gestrickter Schal

Kuschelig: der Schal. Quelle: Christian Behrens

Das klassische Anfänger- oder Wiedereinsteigerprojekt ist ein Schal, der einfach mit rechten Maschen gestrickt wird.

Die Anleitung: Für den Schal benötigt man vier verschiedenfarbige Knäuels. Ursula Ernst hat für die Breite 58 Maschen angeschlagen und sowohl die Hin- als auch Rückreihe rechts, also mit rechten Maschen, gestrickt. So entsteht das krause Strickmuster.

Einen Loop kann man auf verschiedenen Wegen anfertigen: Entweder strickt man ihn wie einen Schal und näht zum Schluss die kurzen Seiten zusammen. Wer keine Naht mag, kann ihn auf der Rundnadel stricken. Wichtig ist es, für die passende Länge eine Maschenprobe zu machen, um zu errechnen, wie viele Maschen pro Runde man braucht. Je nachdem, wie eng der Loop getragen wird, oder ob er doppelt als Schlauchschal um den Hals gelegt werden soll, empfiehlt sich eine Breite zwischen 60 und 150 Zentimetern und eine Höhe von bis zu 24 Zentimetern.

Raffiniertes Dreieckstuch

Schöner Begleiter: das Dreieckstuch. Quelle: Christian Behrens

Je nach Farbe, Wollart und Größe kann ein Dreieckstuch indoor wie outdoor zu einem besonderen Begleiter werden.

Die Anleitung: Das Tuch wird von der Spitze aus gestrickt. Schlagen Sie drei Maschen (M) an, die in der ersten Reihe links abgestrickt werden. Die zweite Reihe beginnt mit der Randmasche (RM), anschließend nimmt man eine Masche zu (ZUN). Jetzt folgt eine Masche rechts (M re), eine ZUN und eine RM: Fünf Maschen hat man so auf der Nadel, die in der Rückreihe links abgestrickt werden.

Die vierte Reihe, eine Hinreihe, baut sich wie folgt auf: Eine RM, ein ZUN, eine M re, eine ZUN eine M re, eine ZUN, eine M re, ein ZUN, eine RM. In jeder Hinreihe werden so vier Maschen zusätzlich zugenommen und zwar nach, beziehungsweise vor der Randmasche und vor und nach der mittleren Masche. So kann das Tuch beliebig wachsen.

Edle Pulswärmer

Warme Arme: schöne Pulswärmer. Quelle: Christian Behrens

Bei Pulswärmern kann man das Stricken mit dem Nadelspiel üben. Ein Nadelspiel besteht aus fünf Nadeln der gleichen Stärke.

Die Anleitung: Zunächst schlägt man die gewünschte Maschenzahl an, die ermittelt man am besten mit einer Maschenprobe. Die Maschen verteilt man gleichmäßig auf vier Nadeln und schließt sie zum Kreis. Tipp: Achten Sie dabei darauf, dass sich die Anschlagsreihe nirgendwo verdreht hat. Jetzt strickt man die Stulpen hoch auf die gewünschte Länge.

Wer mag, kann auch in einem Muster arbeiten. Bei dickerer Wolle empfiehlt sich ein ganz einfaches Bundmuster: Stricken Sie hierfür im Wechsel zwei Maschen rechts, zwei Maschen links. Man kann bei feinerer Wolle, zum Beispiel der „Alpakka Silke van Sandnes Garn“, auch mit Lochmuster, also mit versetzten Umschlägen, arbeiten. Eine gute Strickanleitung hierfür gibt es von Finkhofde.

Warme Mützen

Schutz für den Kopf: weiche Mützen. Quelle: Christian Behrens

Diese Mützen von „ Wollkultur“-Inhaberin Sophie Zeier Möller sehen toll aus, halten schön warm und sind ein ganz schnelles Projekt. Vor allem gibt es von der Wolle so viele schöne Farben, dass man glatt stricksüchtig werden kann.

Die Anleitung: Diese Mützen strickt man mit einer sehr dicken Rundstricknadel der Stärke 9. Als Wolle braucht man ein Knäuel Anouk von Lang Yarns oder Big Wool von Rowan. 45 Maschen schlägt man an und schließt sie zum Kreis. Das Muster ist ganz einfach: Man strickt zwei Maschen links, eine Masche rechts. Nach 20 Zentimetern Höhe beginnt die Abnahme.

In der ersten Runde nimmt man jede dritte Masche ab, anschließend strickt man eine Runde ohne Abnahmen. In der nächsten Runde nimmt man jede zweite Masche ab und strickt wiederum eine Reihe ohne Abnahmen darüber. Jetzt zieht man den Faden durch alle Maschen, zieht ihn fest zusammen und vernäht ihn.

Kuschelige Babydecke

Gute Unterlage: die Babydecke. Quelle: Christian Behrens

Eine Babydecke zu stricken, kann sehr entspannend sein und ist ein ideales Anfängerprojekt, da man gut Muster üben kann. Damit die Decke nicht zu unruhig wirkt, empfiehlt es sich, vorab einen Plan machen, wie man die einzelnen Muster kombiniert.

Die Anleitung: Für eine Decke von 70 bis 100 Zentimetern empfehlen die beiden Frauen von „ Wollkultur“ 500 Gramm Merinowolle bei einer Nadelstärke von fünf bis fünfeinhalb. 128 Maschen schlagen sie für die Länge an. Bevor es mit dem Mustermix losgeht, werden vier Reihen kraus rechts gestrickt, man strickt also die Hin- und Rückreihe mit rechten Maschen. Anschließend beginnt das Muster.

Um der Decke einen Rand zu geben, strickt man seitlich, also am Anfang und Ende jeder Reihe unabhängig vom Muster, vier Maschen kraus rechts. Die innen liegenden Muster sollten jeweils zehn bis 20 Zentimeter hoch sein. Mit vier kraus gestrickten Reihen wird die Decke beendet.

Praktische Spültücher

Saubere Sache: die Spültücher. Quelle: Christian Behrens

Eine schöne Geschenkidee für Weihnachten sind Spültücher. Die Idee zu gestrickten Spül- und Wischtücher kommt ursprünglich aus Dänemark, da erlebten sie vor zehn Jahren einen Hype. Seitdem sind sie auch hier in den entsprechenden Haushaltsgeschäften zu kaufen. Man kann sie aber auch leicht selbst herstellen.

Die Anleitung: Sehr gut eignet sich von Sandnes Garnes die Mandarin Naturell-Wolle (Nadel 3,5). Der Hersteller hat auch ein ganzes Strickheft zum Thema herausgegeben. Für ein Spültuch schlägt man knapp 100 Maschen. Nimmt man den Faden doppelt, wird das Tuch etwas dicker und es reichen 50 Maschen.

Die Reihen strickt man im Muster hoch, bis das Tuch etwa 26 mal 26 Zentimeter hat – das ist das klassische Maß der dänischen Tücher. Sehr gut für Spültucher eignet sich das Perlmuster. Es entsteht, wenn man eine Masche rechts, eine Masche links strickt und dieses Muster in der Rückreihe versetzt.

Das sind die wichtigsten Wollarten

Es gibt viele verschiedene Wollarten – wichtig zu wissen ist, dass das Wort „Wolle“ nichts über die Qualität aussagt. Wolle kann auch synthetischer Herkunft sein und aus Acryl, Nylon oder Polyester bestehen. Hochwertigere Garne sind aus Naturfasern oder stammen von Tieren. Die häufigsten:

Alpaka-Wolle stammt vom Alpaka-Kamel und ist sehr weich und wärmend. Da die Tiere nur alle zwei Jahre geschoren werden können, ist sie relativ teuer.

Merinowolle stammt von eigens dafür gezüchteten Schafen. Die weiche Wolle wärmt sehr gut.

Mohairwolle kommt von der Angoraziege. Mohairwolle ist das leichteste Naturgarn. Es ist durch seine feine Struktur etwas schwierig in der Verarbeitung.

Schurwolle stammt von Schafen und stellt die „klassische“ Wolle dar.

Strickfasern aus Baumwolle sind atmungsaktiv und kühlend. Sie eignen sich besonders für Sommerbekleidung oder Accessoires. Baumwolle ist günstiger und kann auch bei hohen Temperaturen gewaschen werden.

Hier gibt es die besten Online-Tipps

Ravelry ist eine freie Website für alle, die gern stricken. In dem Netzwerk kann jeder seine Werke präsentieren. Man kann nach bestimmten Strickmustern, Anleitungen und Wolle suchen und es gibt Buchtipps.

Schöne Strickideen und Anleitungen findet man beispielweise auch bei Pinterest.

Im Netz gibt es viele gute Seiten, die Stricktechniken Schritt für Schritt erläutern. Eine stammt von Junghans Wolle.

Wer es sich lieber im Film anschauen will – bei YouTube gibt es Tutorials zum Stricken und Stricktechniken.

Erklärungen, wie man Strickmuster anfertigt, findet man bei der Website „Strickanleitungen“. Hier werden sie in Bild und Text vorgestellt.

Viele kostenlose Anleitungen zum Download stellt auch das Magazin „Landlust“ zur Verfügung. Die entsprechende Wolle gibt es bei „ Wollkultur“.

Bevor man größere Strickprojekte beginnt, sollte man eine Maschenprobe machen. Die einfache Erklärung: Jeder strickt unterschiedlich fest. Eine Maschenprobe ist ein kleines Probestrickstück mit angegebener Maschen- und Reihenzahl, die zusammen ein Quadrat von zehn mal zehn Zentimetern ergeben sollen. Weicht die eigene Maschenprobe ab, kann man an ihr umrechnen, wie viele Maschen und Reihen man selbst verwenden muss.

Von Maike Jacobs