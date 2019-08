Hannover

Schwarz gekleidet kommen sie auf ihren Bikes um die Ecke gefahren. Ihre Kutten sind voller Aufnäher, die Gangschaltung ziert eine Handgranate. Die Details erinnern an eine Motorradgang. Doch das Bild trügt. „Bei uns gibt es keine Waffen, keine Nutten, keine Drogen und keine Motoren“, sagt Frank Wedemeyer (54) und lacht. Denn die sechs sind nicht auf Motorrädern unterwegs, sondern auf Fahrrädern, die in der Szene auch „Tret-Harleys“ genannt werden.

„Cruiser Syndikat“ nennen sie sich. Das ganze Syndikat ist an diesem Sonntag unterwegs, naja fast. Denn zusammen besitzen die fünf Männer und eine Frau 20 sogenannte Cruising-Bikes – alles Unikate. Aber da jeder nur ein Rad fahren kann, steht der Rest zu Hause in den Garagen.

Zur Galerie So cool sind die Räder des Cruiser Syndikats

Auf ihren tiefergelegten, aufwendig lackierten Fahrrädern mit teils elf Zentimeter dicken Reifen sind sie der Hingucker auf Hannovers Radwegen. Zwei Frauen fragen, ob sie Fotos machen dürfen. „Alles eine Frage des Preises“, scherzt Ralf Borchard (55).

Er ist der älteste in der im November 2010 gegründeten Truppe und investiert viel Zeit in seine Räder. „Wenn ich Feierabend habe und im Fernsehen läuft nur Mist, gehe ich runter in den Keller, um zu schrauben. Mir fällt immer was ein, was man noch machen könnte“, sagt er.

Bequemes Fahren auf den Cruiser-Bikes

Er ist froh, dass er nicht an Motorrädern werkelt. Denn Fahrräder müssen nicht vom Tüv abgenommen werden. „Da darfst du alles machen, was du willst. Hauptsache das Rad hat Bremsen, Licht und eine Bimmel.“ In jedem Rad steckt viel Liebe zum Detail: Handschellen sind das Fahrradschloss, die dicken Lampen stammen von alten Motorrädern.

Die Touren der Sechs sind entspannt. Meist fahren sie rund 30 bis 50 Kilometer, sofern sie nicht von einem Biergarten aufgehalten werden. Auf den Rädern sitzen sie so, als könnte sie nichts aus der Bahn werfen. „Jeder der da drauf fährt, ist sofort angefixt und möchte am liebsten auch so ein Rad. Man sitzt einfach so bequem“, schwärmt Borchard. Der Spaß ist aber nicht ganz billig. Mittelklasse-Modelle liegen bei rund 1800 Euro.

Auf ihren Kutten haben die Mitglieder des Cruiser Syndikats zahlreiche Aufnäher und Wappen angebracht. Quelle: Florian Petrow

E-Bikes sind in der Szene noch ein wenig verpönt. Doch auch die Cruiser werden älter. „Daher ist das nicht mehr so schlimm wie früher“, sagt Wedemeyer. So hat sich Tommy Welke (52) einen E-Motor an seine „Tret-Harley“ gebaut. Damit lässt es sich bei Gegenwind ein wenig entspannter cruisen.

Wer mitradeln möchte, findet das Cruiser Syndikat bei Facebook. Regelmäßig werden größere Touren mit Fahrern aus ganz Deutschland angeboten. Höhepunkt des Jahres: Der große Vatertags-Cruise am Himmelfahrtstag.

Von Sascha Priesemann