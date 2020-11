Hannover

Egal, ob Kinder Bücher über die Erde und das Weltall lesen oder sich in fantastische, mystische oder romantische Welten begeben – mit jedem Wort und jedem Satz vergrößern sie ihren Horizont. Diese Fähigkeiten sind in der aktuellen Corona-Pandemie besonders wichtig.

Die NP wertet regelmäßig auf speziellen Bücherseiten für Kinder und Jugendliche die Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt aus. Jeden Monat kommen hunderte neue Titel in die Regale der Buchläden – wir geben Tipps, welches Buch für welche Altersklasse geeignet ist.

Tipp 1: Blick ins Universum

Stephen und Lucy Hawking: Das Universum: „Was unsere Welt zusammenhält“. Cbj 432 Seiten, 20 Euro. Quelle: cbj

Die Autoren: Stephen Hawking war Astrophysiker und gilt als einer der größten Denker unserer Zeit. Er starb 2018. Seine Tochter Lucy Hawking ist Vorsitzende der Stephen-Hawking-Foundation.

Das Buch: Woraus besteht unsere Erde, was sind Weltraumsprünge, wie ist unser Sonnensystem aufgebaut, was sind Schwerelosigkeitsflüge, was ist Roboterethik – diese Fragen und viele weitere beantworten in dem Buch von Stephen und Lucy Hawking führende Wissenschaftler und Hawking selbst in spannenden Aufsätzen.

Kluge Köpfe: Stephen Hawking und seine Tochter Lucy Hawking auf einer Gala im Jahr 2015. Quelle: EPA

Für wen geeignet? Faszinierend ist, wie die Autoren es schaffen, selbst komplexe Sachverhalte ihrer jungen Lesergruppe ab zehn Jahren verständlich und interessant zu erklären. So gibt das Buch nicht nur viele Antworten und Erkenntnisse rund um und über den Erdball, sondern die Wissenschaft selbst wird greifbar – und das kann nur jeden begeistern!

Tipp 2: Blick in die Vergangenheit

Michelle Schrenk: „Unendlich funkenhell“. Ueberreuter, 415 Seiten, 18,95 Euro. Quelle: Ueberreuter

Die Autorin: Michelle Schrenk stammt aus Nürnberg und arbeitete in einer Werbeagentur, bevor sie begann, Liebesromane zu schreiben.

Das Buch: Amy ist nach London gezogen. Umso überraschter ist sie, dass sie mit Louis merkwürdige Déjà-vus hat. Immer, wenn sie ihn trifft, hat sie das Gefühl, ihn schon viel länger zu kennen. Kann das sein? Und empfindet er genauso? Wohl nicht: Während Louis eher abweisend ist, macht ihr aber Nathan den Hof, ist zuvorkommend und liebvoll. Amy ist durcheinander, immer häufiger tauchen Erinnerungsblitze auf, die sie in vergangene Jahrhunderte entführen. Dreht sie jetzt durch? Und wem kann sie wirklich trauen?

Für wen geeignet? Auch wenn das Setting nicht neu ist, liest sich die Story von „Unendlich funkenhell“ mit vielen Wendungen gerade für Leserinnen ab zwölf Jahre spannend.

Tipp 3: Im Bann der Familie

Leonie Below: „Lisas verrücktes Tagebuch: Grüße aus der pinken Hölle“. Dtv, 210 Seiten, 12,95 Euro. Quelle: dtv

Die Autorin: Leonie Below kommt aus Hannover. Heute lebt sie in Berlin und schreibt Hörspiele, Kinder- und Drehbücher.

Das Buch: Lisa ist 13, und ihr Leben liegt als Scherbenhaufen vor ihr: Ihre Mutter hat ihren Vater verlassen, sich in eine Frau verliebt und ist jetzt mit Lisa zu ihr aufs Land gezogen. Lisa ist total genervt, sie mag ihre neue, unkonventionelle, ökologisch korrekte Patchwork-Familie nicht, sie vermisst ihre Kölner Freundinnen, ihren Vater, ihr Handy – eigentlich alles von ihrem alten Leben. Da reift in ihr ein Plan, wie sie vielleicht wieder zurückkehren kann.

Für wen geeignet? Für alle Fans von Tagebuchromanen, die gerne viel beim Lesen lachen. Das Buch ist liebevoll mit vielen Doodles und Scribbles gestaltet und kann ab zehn Jahre verschlungen werden.

Tipp 4: Die Welt der Pferde

Jana Hoch: „Kronentraum“. Arena 365 Seiten, 15 Euro. Quelle: Arena

Die Autorin: Jana Hoch kommt aus Hannover, ist Innenarchitektin und Pferdetrainerin.

Das Buch: Bei einem Pferderennen trifft Greta im zweiten Band der „Royal-Horses“-Serie Prinz Edward zufällig wieder. Und sofort steht die Paparazzi-Meute in den Startlöchern. Die Schülerin hat keine ruhige Minute mehr, jeder Weg aus der Haustür wird zum Spießrutenlauf. Schließlich bietet Edward ihr an, nach Caverley Green zu kommen, um dem Medienrummel zu entgehen. Zunächst zögert Greta. Ihre Gefühle für Edward sind ja da, auch wenn sie verzweifelt versucht, sie zu bekämpfen. Denn als seine Freundin könnte sie der Öffentlichkeit nicht mehr entfliehen.

Für wen geeignet? Leseempfehlung für alle, die auf Pferde, Prinzen, Romantik, Glamour, Tränen, Tragik und Herzschmerz stehen – perfekt zum Träumen für Schwärmerinnen ab zwölf Jahren.

Tipp 5: Im Bann der Vampire

Christin-Marie Below/ Anne Barns: Mirella Manusch: „Hilfe, mein Kater kann sprechen!“. Schneiderbuch, 180 Seiten, zwölf Euro. Quelle: Schneiderbuch

Die Autoren: Christin-Marie Below ist Kinderbuchautorin. Diese Geschichte hat sie mit ihrer Tochter Anne Barns geschrieben, für die es ein Debüt ist.

Das Buch: Als Mirella Manusch nachts ein spitzer Eckzahn wächst, spricht sie ihr Kater an. Wie verrückt ist das denn? Doch im Laufe der Zeit muss Mirella feststellen, dass sie mehr besondere Fähigkeiten hat, da sie ein echtes Vampirmädchen ist – genau wie ihre Uroma und ihre Tante. Richtig turbulent wird es, als Mirella entdeckt, dass sie mit allen Tieren sprechen kann. Um das auszuprobieren, fliegt sie nachts in den Zoo – und hört sich all die Klagen der Tiere an. Wie kann sie ihnen bloß helfen?

Für wen geeignet? Fröhliche und turbulente Vampirgeschichte für junge Leser ab acht Jahren.

Tipp 6: Mystik im Herrenhaus

Kathrin Lange: „Wenn die Nebel flüstern, erwacht mein Herz“. Arena, 470 Seiten, 18 Euro. Quelle: Arena Verlag

Die Autorin: Katrin Lange schreibt politische Krimis und Jugendbücher. Sie leitet das Literatur-Labor Wolfenbüttel und lebt bei Hildesheim.

Das Buch: Die 17-jährige Jessa kann nichts erschüttern. Sie ist Waise und ihre ältere Schwester Alice ist vor fünf Jahren verschwunden. Als plötzlich ein Buch auftaucht, das einst Alice gehört hat, geht sie der Spur nach und landet in einem alten Herrenhaus in High Moor Grange, in dem zwei seltsame Brüder leben, die sie offensichtlich schnell loswerden wollen. Doch sie haben nicht mit der Hartnäckigkeit von Jessa gerechnet.

Für wen geeignet? Sagenhaft spannend geschriebener Fantasy-Roman über einen Fluch und die wahre Liebe. Fesselnder Pageturner für alle ab 14 Jahren, die ein Faible für Mystik haben.

Tipp 7: Über Trauer, Freundschaft – und Möpse

Constanze Klaue: „Ausgerechnet Mops!“ Dtv junior, 272 Seiten, 12,95 Euro. Quelle: dtv

Die Autorin: Constanze Klaue arbeitet als freie Autorin für Film, Fernsehen und Literatur. Unter dem Pseudonym Erna Rot singt sie deutschsprachigen Jazz.

Das Buch: Opa ist gestorben und Emils Familie dreht durch, weil Papa bestimmt, dass die ganze Familie zu Oma aufs Land ziehen muss. Dabei will das Oma gar nicht und residiert – oder besser verschanzt sich – im Gartenhaus. Um einen klaren Kopf zu behalten, rechnet Emil, ein Mathegenie, Wahrscheinlichkeiten aus – nur kann er damit nicht sein eigentliches Problem lösen: Er wünscht sich einen Hund. Doch die Chancen, den zu bekommen, stehen schlecht, denn Papa hat eine Tierhaar-Allergie.

Für wen geeignet? Eine liebevoll erzählte Geschichte über Trauer, Freundschaft und Möpse für junge Leser ab neun Jahren.

Tipp 8: Reise in die Zwischenwelt

Hendrik Lambertus: „Schwarzes Glas. Die Reise in die Zwischenwelt.“ Ueberreuter, 312 Seiten, 14,95 Euro. Quelle: Ueberreuter

Der Autor: Der gebürtige Hannoveraner Hendrik Lambertus ist promovierter Skandinavist und betreibt als Coach eine Schreibwerkstatt.

Das Buch: Kann man etwas wirklich sehen, was nicht da ist? Oder kann etwas verschwinden, was eigentlich da sein müsste? Elias sieht immer häufiger seltsame Dinge und meint Wesen wahrzunehmen, die es nicht geben kann. Spielt ihm seine Einbildung einen Streich? Doch dann verdichten sich die Eindrücke, dass die Grenze zur Zwischenwelt immer offener wird. Und eines Tages erreicht ihn und seinen Freund ein eindringlicher Hilferuf.

Für wen geeignet? Stück für Stück baut Autor Hendrik Lamertus eine Parallelwelt auf, deren Grenzen zur Realität fließend sind. Eine mystische Leseempfehlung für Freidenker ab elf Jahren.

Tipp 9: Im Haus des Zauberers

Mikki Lish/Kelly Ngai: „Das Magische Haus auf dem Hügel“, You&Ivi, 303 Seiten, 12 Euro. Quelle: You & Ivi

Die Autoren: Mikki Lish wohnt in den USA, Kelly Ngai in Australien. Obwohl sie auf unterschiedlichen Kontinenten und in zwei Zeitzonen wohnen, sind sie ein erfolgreiches Autorenduo.

Das Buch: Hedy und Spencer verbringen die Ferien bei ihrem Großvater, der einst ein bekannter Zauberer war. Eigentlich wäre sein Haus auch eine spannende Fundgrube magischer Gegenstände, doch der Opa verbietet seinen Enkeln, auch nur daran zu denken, in den geheimnisvollen Räumen zu stöbern. Da empfangen die Geschwister Hilferufe ihrer einst verschwundenen Großmutter. Sollen sie sich über Opas Warnung hinwegsetzen? Zum Glück können sie ein sprechendes Bärenfell und den Hirschkopf fragen.

Für wen geeignet? Für alle Fans magischer Welten ab zehn Jahre.

Tipp 10: Im Reich der Kobolde

Florian Fuchs: „Gnorl“. Planet, 335 Seiten, 14 Euro. Quelle: Planet

Der Autor: Florian Fuchs lebt in Schleswig-Holstein und ist Autor und Illustrator.

Das Buch: Etwas Spannenderes als Ferien im Schwarzwald hätte sich Jonas schon gewünscht. Doch dann entdeckt er mit seinen Freunden Anna und Benjamin einen Kobold. Gibt’s die wirklich? Ohne lange zu überlegen, folgen sie dem kleinen Kerl unter die Erde. Doch das ist streng verboten, niemand darf erfahren, dass es tatsächlich Kobolde gibt. Der König der Kobolde ist stinksauer und wünscht den Eindringlingen den Tod. Doch da gibt es Gnorl, einen Kobold, der den Kindern heimlich hilft. Und das macht sich schließlich auch für Gnorl bezahlt.

Für wen geeignet? Fuchs schafft es, mit seiner Geschichte und seinen Bildern, bei jungen Lesern ab zehn Jahre ein wunderbares, vor allem fantasiereiches Kopfkino zu starten.

Tipp 11: Der Zauber des Fußballs

Thilo/Timo: „Die Fußball Tornados“. Cbj, 120 Seiten, zehn Euro. Quelle: Cbj

Die Autoren: Thilo ist erfolgreicher Autor von Jugend- und Kinderbüchern, Timo ist freier Illustrator.

Das Buch: Ständig gibt es unter den Jungs in Jonas’ Klasse Zoff. Doch als Klassensprecher will Jonas, dass die Klassengemeinschaft zusammenwächst. Ob das über ein Fußballspiel gelingen kann?

Für wen geeignet? Große Schrift, viele Bilder und immer wieder eingefügte Comicstrips – so will das Autorenduo kleine Lesemuffel ab acht Jahren dazu ermuntern, ein Buch zur Hand zu nehmen. Wenn das gelungen ist, kann man auch die Folgebände der Serie anbieten.

Tipp 12: Schräge Comicwelt

David Pilkey: „Dog Man – das Jaulen der Wildnis“. Adrian, 224 Seiten, 9,99 Euro. Quelle: Adrian

Der Autor: Schon als Grundschüler verbrachte David Pilkey als Störenfried mehr Zeit vor der Tür als in der Klasse. Da ihm dort langweilig war, malte er Comics.

Das Buch: Für Dog Man läuft es nicht. Er gerät nicht nur in den Verdacht, eine Bank überfallen zu haben, er wird sogar verurteilt – zu 14 Jahren Hundeknast. Und auch Petey, die kleine Katze, ist voller Sorge: Ihr Papa schafft es keine 17 Minuten, einfach mal nur gut zu sein. Wer kann da helfen?

Für wen geeignet? Völlig absurder Comic mit schrägem Humor. Herrliches Training für die Lachmuskeln, gut geeignet für alle Lesemuffel ab acht Jahren.

Von Maike Jacobs