Corona-Krise: Was will uns Gott damit sagen, Landesbischof Meister?

Hannover

Landesbischof Ralf Meister sieht in der Corona-Pandemie für uns auch eine Chance. Im NP-Interview spricht er über Hoffnung, Nächstenliebe und Schmerz in diesen Zeiten.

Herr Meister, es ist jetzt 16.20 Uhr. Wie viele Menschen haben Sie heute schon persönlich getroffen?

Sechs. Meine Frau und meinen Sohn, der gerade wieder bei uns wohnt. Die Mini-Besetzung, die unser Büro am Laufen hält. Und ein Filmteam, mit dem ich die Oster-Folgen unserer neuen kleinen Videoreihe „Feste Zuversicht“ abgedreht habe. Die Videos erscheinen immer Montag, Mittwoch und Freitag auf unserer Homepage, bei Facebook und Insta­gram.

Hat Ihr Alltag jetzt noch etwas mit dem vor der Corona-Krise zu tun?

Es ist alles komplett anders. Es gibt nur noch Telefonkonferenzen und Videokonferenzen. Und allein die Wochenenden. Ich habe niemals zuvor als Pastor vier Wochen hintereinander ohne einen Gottesdienst in einer Kirche gelebt. Normalerweise fahre ich durch ganz Niedersachsen und feiere an Sonntagen manchmal bis zu drei Gottesdienste. Jetzt bleibe ich in Hannover, ich bin zu Hause. Meine Frau ist irritiert.

Sind Sie jetzt froh, dass es neben der analogen auch die digitale Welt gibt?

Viele Dinge, die wir digital umsetzen, hatten wir uns über Jahre schon vorgenommen, Nun sind sie da und schon automatisiert. Ich hatte kürzlich eine Videokonferenz. EKD-weit mit 60 Kollegen über sieben Stunden. Am Ende dachte ich: wie schön wäre es gewesen, die vertrauten Gesichter alle um einen großen Tisch versammelt zu sehen.

Können Bildschirme und Monitore die menschliche Nähe ersetzen?

Die Technik kann die leibliche Gegenwart nicht ersetzen. Wenn wir uns gegenübersitzen, können wir zornig und wütend werden, wir können weinen und versöhnen. Über den Bildschirm ist es nicht dasselbe. Aber seien wir dennoch froh, dass wir so zueinander finden können.

Das Wort zum Sonntag in der ARD sahen 2019 im Schnitt 1,2 Millionen TV-Zuschauer. Im März waren es bis zu 2,3 Millionen. Bei den Fernsehgottesdiensten im ZDF waren es im Januar und Februar im Schnitt 700.000. Am 22. März schalteten 1,43 Millionen ein. Ihre Social-Media-Kanäle verzeichnen ziemliche Zuwächse – bei Facebook erreichten Ihre Beiträge zuletzt mehr als 250.000 Menschen, eine Steigerung von 60 Prozent in nur einem Monat. Die Menschen brauchen die Kirche offensichtlich jetzt mehr denn je …

Grundfragen des Lebens, auch nach dem Sinn, tauchen auf. Prägende Gewohnheiten brechen weg und da wird man auf genau diese Grundfragen zurückgeworfen. Da tauchen Kirche und Religion auf. Auch wenn jetzt die Handauflegung, die Umarmung, das direkt gesprochene Wort fehlen, Menschen suchen das gemeinsame Leben und suchen Gott. Wir brauchen Halt in dieser unhaltbaren Zeit, und den gibt der Glaube.

Keine Strafe Gottes

Oft hadern Menschen in der Krise aber auch mit Gott und sagen: Wenn es ihn denn gibt, wie kann er uns solch eine Seuche schicken?

Wir leben in einer gebrochenen Schöpfung: mit Erdbeben, Vulkanausbrüchen, mit dem Virus. Menschen werden durch die Natur bedroht und, ja, auch getötet. Eine Frage höre ich öfter: Was will uns Gott damit sagen? Es ist gewiss keine Strafe Gottes, aber diese Wochen eröffnen die Chance, über unser Leben neu nachzudenken. Was zeigt uns diese Situation? Leben wir richtig? Was ist wirklich wichtig?

Und in dieser ohnehin düsteren Zeit kommt Ostern mit seiner Passionszeit. Besteht da nicht die Gefahr, schwermütig oder depressiv zu werden, zumal in Wochen der Kontaktsperre?

Für mich ist diese Passionszeit die schmerzhafteste in meinem Erwachsenendasein. Depressiv werden? Unsere Spezies könnte doch jeden Tag komplett verrückt werden, als Einzige, die über ihre eigene Endlichkeit genau Bescheid weiß und trotzdem aus so vielen glücklichen Menschen besteht. Ich habe früher unter meine Briefe immer geschrieben „Bleibt behütet!“ Nun schreibe ich „Bleibt zuversichtlich!“ Wir sind und bleiben Hoffnungswesen. Wir leben im tiefen Vertrauen, dass Gott uns begleitet, in dieser Welt genauso wie in der kommenden. Und es geht darum, nichts gering zu achten. Sich auch über Kleines groß freuen zu können. Ich sehe viele gute, kreative Zeichen der Nächstenliebe und freue mich über Dinge, die mir treu geblieben sind: die Musik, die Literatur, das Singen, die freundlichen Anrufe, das sorgende Nachfragen, ja sogar das Winken über die Straße.

Was schätzen Sie gerade besonders?

Den Sonnenaufgang jeden Tag. Das Vogelgezwitscher in unserem Garten. Die Gegenwart meines Sohnes, der aus Berlin wieder nach Hannover gekommen ist. Die Saatkästen auf der Fensterbank, wo sich bei Gurken, Kürbissen und Zucchini jeden Tag ein Millimeter mehr grün zeigt. Das gemeinsam zubereitete Essen. Vor allem aber die Gebete. Die meinem Tag den Rhythmus geben: morgens und abends und zwischendrin. Auf einmal klingen auch die Klagepsalmen hilfreich, ja beinahe tröstlich. Wie viele haben vor uns schon ihre Stimme zu Gott erhoben. Machen wir die Augen auf und nehmen die Schönheit um uns herum einfach intensiver auf als sonst. Das hilft, glauben Sie mir.

Jetzt gibt es nur Bruchstücke

Die knapp 1700 Kirchen in Ihrer Landeskirche haben allesamt geschlossen. Gerade jetzt, wo viele dort so gern Trost finden würden. Warum muss das sein?

Das verursacht mir einen ungeheuren Schmerz. Aber wir brauchen viel Personal, um alle Schutzmaßnahmen gewährleisten zu können. Bei einer Dorfkirche kämen vielleicht fünfzig oder sechzig Gläubige an einem Tag, aber wenn wir die Marktkirche wieder öffnen, sind es einige hundert. Da ist es schwer, die notwendigen Standards zu gewährleisten.

Ein anderes Problem sind die Trauerfeiern, die nun nicht mehr wie gewohnt stattfinden können.

Die Kirchenschließungen und die Trauerfeiern sind meine größten Sorgen. Das ist schlimm. Wenn ein geliebter Mensch stirbt, gibt es einen tiefen Schmerz und die Angehörigen brauchen vertraute Rituale und gute Begleitung. Jetzt gibt es nur Bruchstücke davon. So müssen wir aufpassen, dass da nicht ein doppelter Schmerz bleibt. Trauerfeiern werden nachgeholt in einigen Wochen oder Monaten, aber momentan geht diese Feier nur unter offenem Himmel im Familienkreis. Wenn in ländlichen Gegenden eine Trauerfeier ansteht, dann geht das ganze Dorf hin. Und wir haben viele Menschen aus der Hochrisikogruppe in einer Kapelle, das ist momentan nicht vertretbar.

Ist diese Krise für die Nachkriegsgenerationen die größte ihres Lebens?

Es sind gesellschaftlich die massivsten Veränderungen, die ich jemals erlebt habe. Eine der größten Ängste ist die komplett ungewisse Situation. Wir wissen, was wir tun sollen, aber wir wissen nicht, ob das reicht und wann es wieder besser wird. Das Geflecht von Gewohnheiten, welches uns Sicherheit gab, ist verloren- gegangen oder ausgesetzt worden.

Am letzten März-Wochenende hat es online mehr als 100 Gottesdienste, Andachten oder geistliche Impulse allein in Ihrer Landeskirche gegeben. Ihre Pastorinnen und Pfarrer scheinen unermüdlich …

Nicht nur Pastoren, auch Diakone und viele Ehrenamtliche engagieren sich. Das ist eine tolle Entwicklung, die mich stolz macht. Und zwar nicht nur im Netz. Da steht der Pastor mit einem bunten Schild vor den Fenstern des Altenpflegeheims und singt. Es sind viele schöne Dinge entstanden, es ist die Stunde der Solidarität und Nächstenliebe. Wir müssen anders aufeinander achten, und viele tun das. Ich empfinde die Initiativen des Miteinander als ein großes Geschenk.

Viele Abschlussfragen in Interviews lauten derzeit so: Was werden wir aus dieser Krise lernen?

Mich nerven die Prognostiker, die mitten in der Krise mir schon erzählen, was wir in einem Jahr gelernt haben werden. Mein Wunsch wäre, dass wir schauen, was geschieht jetzt, wie verhalten wir uns in diesen Tagen, welche Fragen werden mir persönlich wichtig. Wir sollten auf uns achten und eben besonders auch auf andere. Damit haben wir gerade genug zu tun.

Von Christoph Dannowski