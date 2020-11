Hannover

Spekulatius, leckere Lebkuchen, Adventskalender – an den Vorboten fürs Weihnachtsfest kommt man seit Wochen nicht vorbei. Und seit Mitte Oktober mischt einer ganz kräftig mit im Geschäft rund um Lametta, Lichterketten und Deko für das Fest der Liebe: „Weihnachtswelt Hannover“ heißt der neueste Streich von Christoph Eisermann (37). Der Mann, der ja eigentlich Veranstaltungsgastronom durch und durch ist, hat wieder eine neue Idee, um durch die Corona-Krise zu kommen.

„Diese außergewöhnliche Zeit gerade zwingt mich regelrecht, kreativ zu sein“, erklärte der umtriebige Unternehmer der NP. Es brauchte aber einige Gedankenspiele, bis ihm und seinem Geschäftspartner Markus Wehmeier (45) die zündende Idee kam: „In Hannover gibt es keinen Laden, in dem sich alles nur um Weihnachten dreht, keinen Fachhandel.“ Also reisten sie eine gute Woche durch die Republik, klapperten Händler ab, kauften massenhaft ein: Lichterketten, Kerzen, Christbaumschmuck, Geschenkpapier, Schleifen, Deko – „sogar einen riesigen handgeschnitzten Weihnachtsmann aus Holz habe ich mitgebracht“.

Outlet rund ums Weihnachtsfest

Mit einem Preis von 1000 Euro ist der 1,70 Meter große Zeitgenosse allerdings die Ausnahme in dem Geschäft in der Karmarschstraße 40. „Wir sind ein Outlet“, betont Eisermann. Heißt: Alle Artikel sind deutlich günstiger als die Preisempfehlung der Hersteller, der Geschäftsmann verspricht einen Rabatt von 50 bis 70 Prozent. Bis vor gut zwei Wochen wurden in dem 450 Quadratmeter großen Laden noch Artikel des Langenhagener Labels „Fritzi aus Preußen“ verkauft. Taschen und Co. sind weg, nun also Weihnachtssachen, die er bis zum 23. Dezember unter Leute bringen will.

Zwölf Container haben mittlerweile ihren Weg aus ganz Deutschland nach Hannover gefunden, in den vergangenen Wochen waren Eisermanns Mitarbeiter damit beschäftigt, alles auszupacken. „Ich bin froh, dass ich keinen meiner festen Mitarbeiter kündigen oder in Kurzarbeit schicken musste“, so der 37-Jährigen, dessen eigentliches Geschäft nicht erst seit Beginn der Corona-Pandemie brachliegt: „Januar und Februar sind ja generell schwache Monate in der Branche“.

Mit den Masken fing im Frühjahr alles an: Christoph Eisermann (rechts) und sein Geschäftspartner Markus Wehmeier vor dem Geschäft an der Karmarschstraße. Quelle: Franson

Eisermann sortierte sich beim ersten Lockdown im Frühjahr schnell neu, eröffnete Ende April in dem Laden den „Maskenmen“. Der Pop-up-Store für Mund- und Nasenschutz blieb anstatt der anvisiertem vier Wochen vier Monate geöffnet, ehe es mit Ware vom Taschen-Label „Fritzi aus Preußen“ weiterging.

Weitermachen, das ist der Grundgedanke, der Eisermann antreibt, auch wenn er nicht weiß, wie lange die Krise noch andauert. Nach vorne schauen lautet sein Motto, auch wenn das öffentliche Leben bis Ende November erstmal stillsteht: „An allen Weihnachtsfeiertagen laden meine Frau und ich wie immer Familie und Mitarbeiter ein“, plant er. Fondue, Gans und zum Schluss illustres Reste-Essen stehen auf dem Festtagsprogramm.

Wie es beruflich weitergehen wird, weiß er dagegen nicht. „Während die ,Weihnachtswelt’ läuft, fällt mir bestimmt wieder was Neues ein“, sagt der 37-Jährige optimistisch. Wär’ gelacht, wenn nicht.

Die „Weihnachtswelt“ (Karmarschstraße 40) ist Montag bis Sonnabend von zehn bis 18 Uhr geöffnet.

Von Mirjana Cvjetkovic