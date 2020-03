Corona: Denise M’Baye lädt ins virtuelle Glückslabor

Hannover

Normalerweise ist bei ihr kein Tag wie jeder andere. Denise M’Baye (46) ist Schauspielerin, Sängerin, Synchronsprecherin, viele verschiedene Termine bestimmen ihr Leben. „Und plötzlich ist das alles weggebrochen“, sagt sie. Seit 2009 steht sie für die ARD-Serie „Um Himmels Willen“ vor der Kamera, sie gibt Konzerte und Lesungen. Aber in diesen Tagen bleibt M’Baye zuhause, geht nur morgens mit ihrem Sohn Lucio (12) vor die Tür, um sich zu bewegen – „und das mit großem Abstand zu anderen Leuten.“

Yoga-Kurse bei Instagram

Schnell fiel der Künstlerin auf, wie wichtig es ist, in isolierten Zeiten dem Tag eine Struktur zu verleihen. Und den Bezug zu Menschen nicht zu verlieren. „Soziale Kontakte sind meine Familie“, sagt M’Baye. Um Gemeinsamkeit herzustellen, erfand sie kurzerhand das „ Glückslabor“ – so heißt ihr neues Projekt, das sie bei Instagram bewirbt. „Ich möchte dort Yoga-Kurse anbieten, auch geführtes Meditieren ist geplant“, sagt die ausgebildete Yoga-Lehrerin. Alles, was man braucht, um teilzunehmen, ist ein Laptop und ein Email-Konto. Man meldet sich an (imglueckslabor@gmail.com) und wartet auf eine Einladung, die auch den Link auf ein sogenanntes Zoom-Meeting beinhaltet. „Da klickt man einfach drauf und lädt es sich runter – es kostet nichts“, erklärt die 46-Jährige. Und schon steht die Videoleitung zu einer gemeinsamen Yoga-Session.

„Alles findet in einem geschützten Raum statt, es wird nichts gefilmt oder festgehalten“, betont sie. M’Baye ist ebenfalls wichtig, dass die Gruppen überschaubar bleiben. „Es ist ja alles erst angelaufen, ich bin selber gespannt, wie sich das Glückslabor entwickelt.“ Teil des Projekts sind auch Podcasts der Schauspielerin, Tagebücher quasi, in denen sie über die veränderte Lebenssituation spricht. „Es wäre auch schön, wenn sich die Teilnehmerinnen inspirieren und austauschen könnten – über sinnvolle Betreuung von Kindern zuhause, über Spielideen und vieles mehr.“ In erster Linie richtet sich ihr Angebot an Frauen und Mütter, „aber auch das kann sich entwickeln.“ Sie würde sich freuen, wenn Frauen das Glückslabor als ein Angebot annehmen, das es ihnen erlaubt, sich einmal am Tag aus allem rauszuziehen: „Das ist, wie zu einer Verabredung zu gehen.“

„Das ist echt“

Gemeinsamkeit, Struktur. Diese Begriffe sind für Denise M’Baye aktuell immens wichtig. „Viele Freundinnen erzählten mir am Telefon, dass sie den ganzen Tag im Schlafanzug herumlaufen“, sagt sie und lacht. Doch die Corona-Krise hat sie nachdenklich gemacht. „Es ist irrsinnig schwer, sich nicht mehr so frei bewegen zu können wie sonst. Wenn ich morgens aufwache, muss ich mir jedes Mal sagen: Das ist kein Albtraum, das ist echt.“

Umso entscheidender sei jetzt Solidarität. „Viele Kreative bieten ja über Plattformen Aktionen an“, sagt M’Baye, „es gibt Yogakurse, Hauskonzerte und vieles mehr. All das kann man unterstützen, damit die Leute ihre Miete zahlen können.“ Soziale Medien, resümiert die Künstlerin, sind „im Augenblick ein Segen.“

Trotz aller Widrigkeiten, Ängste und Unberechenbarkeiten: Denise M’Baye sieht auch eine Chance. „Viele von uns haben jetzt Zeit, uns darüber bewusst zu werden, was uns wichtig ist.“ Was treibt mich an? Was vermisse ich wirklich? Diese Fragen könne sich jetzt jeder stellen. Um sich dann zu überlegen, wie er in seinem Leben vorgehen möchte, wenn die Krise gemeistert ist. „Das kann ein wichtiger Prozess des Sortierens werden.“

