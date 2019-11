Comesana vom „Rias Baixas“ im Interview: „Man muss immer zu jedem freundlich sein“

Hannover

David Comesana lässt sich durch seine Reisen nach Barcelona auch für die Tapas im „Rias Baixas“ inspirieren. Um zu entspannen, geht er jeden Dienstag mit seinem Team krökeln. Und ihm ist wichtig, jederzeit für seine Mitarbeiter ein offenes Ohr zu haben.

Warum sind Sie Wirt geworden?

Meine Familie hat früh in der Gastronomie angefangen, da bin ich mit reingerutscht. Ab und zu habe ich als Jugendlicher geholfen. Da habe ich gemerkt, dass es mir Spaß macht.

Wo haben Sie das letzte Mal richtig gut gegessen?

In Hannover gibt es auch gute Lokale, aber was Tapas angeht, hat mich Barcelona schon geflasht. Dort waren die Tapas modern interpretiert. Das war geschmacklich ein sehr hohes Niveau.

Ihre drei Lieblingsgastronomien in Hannover und Region?

Im „11a“ am Küchengarten gehe ich gern zum Mittagstisch, da esse ich am liebsten das Schnitzel mit Champion-Rahmsauce. Im „Stephans Eck“ in der Südstadt gibt es eine gute Currywurst/Pommes.

Was ist Ihr Lieblingsgericht aus Mamas Küche?

Omelett mit Spinat, es schmeckt einfach super. Linseneintopf mit Chorizo esse ich auch sehr gern. Der besondere Geschmack kommt auch von dem Fett der Chorizo, vor allem im Winter esse ich das gern.

Was würden Sie niemals essen?

Ich probiere gern aus, aber Ochsenschwanz würde ich nie essen, Auch wenn wir das im Angebot haben, habe ich es noch nie probiert, weil es von der Konsistenz nicht meins ist.

Welche drei Eigenschaften braucht ein guter Wirt?

Er muss entspannt sein, stressresistent und sollte immer ein Lächeln im Gesicht haben. Und er sollte fair sein. Zum einen in Bezug auf die Preisgestaltung und zum anderen im Umgang mit den Gästen und Mitarbeitern. Ich höre mir gern ihre Probleme an, sie können mit mir über alles reden.

Gastronomie stresst – wie schaffen Sie Ausgleich?

Jeden Dienstag nehme ich mir Zeit, um mit meinen Leuten zu krökeln, egal was dazwischenkommt. Abends gehe ich immer mit meinen Hunden spazieren, da komme ich runter. Wenn man mal richtig frei hat, was selten ist, dann geht es am besten raus aus Hannover.

Wie beschreiben Sie den perfekten Gast?

Es gibt keinen perfekten Gast, jeder ist ein Individuum. Respekt ist das A und O. Bei uns geht man respektvoll und entspannt miteinander um.

Was ist die Todsünde in der Gastronomie?

Arroganz. Jeder Gast ist hier willkommen, egal ob er Geld hat oder nicht. Auch seine Kleidung spielt keine Rolle. Es gab mal eine Geschichte in der Zeitung über uns, die war überschrieben mit „Ob Punker oder Bänker: Hier ist jeder willkommen“. Man muss immer zu jedem freundlich sein.

Welche fünf Lebensmittel würden Sie auf eine einsame Insel mitnehmen?

Ein Rindersteak. Wenn es geht, würde ich nur Rind mitnehmen (lacht) Aber grundsätzlich esse ich fast alles, deshalb fokussiere ich mich nicht auf etwas Spezielles.

*21. Februar 1980 in Hannover. Comesana sammelte schon in seiner Jugend Erfahrungen in der Gastronomie. Im familiengeführten Rias Baixas, in dem sogar seine Oma kochte, stieg er nach der Schule ein. Das spanische Restaurant (Plaza de Rosalía 2, Ahrbergviertel) hat täglich ab neun Uhr geöffnet, an Sonn- und Feiertagen ab zehn Uhr. Warme Küche gibt es Sonntag bis Donnerstag bis 23 Uhr, Freitag und Sonnabend bis 24 Uhr. Garnelen in Knoblauchöl gibt es für 8,50 Euro.

