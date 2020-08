Hannover

In der Küche komponiert Tobias Heidenreich (45) kleine Kunstwerke wie „Kommando Kürbis“ ( Hokkaido im Tempura-Mantel, Trüffel-Sake-Hollandaise und Kresse) oder „Miss Piggy“ (sous vide gegarter Schweinebauch mit Bulgogi-Lackierung und geschmortem Pak Choi).

An der Bar hat sich Fabian Mehrani (28) Cocktails wie „Mango Nashi“ (Sake, Williams Birne, Mango und Buttermilch) oder den „Koriander Sour“ mit Wodka und Grapefruit ausgedacht. Die Macher des neuen Restaurants an der Christuskirche wünschen sich, dass es ihren Gästen himmlisch schmecken wird. Schließlich heißt das stylishe Lokal „Tenshi“, was auf Japanisch „Engel“ bedeutet.

Anzeige

Barchef: Fabian Mehrani hat zuvor im „Bukowski’s“ gearbeitet. Quelle: Wallmüller

„Unser Konzept ist in Hannover einzigartig“, sagt Küchenchef Heidenreich. Zwar gibt es auch eine Mittagskarte mit Currys, Bowls und Ramen. Aber die allermeisten Gerichte von der Abendkarte kommen bei ihm im Tapas-Format auf den Tisch. „Häppchen“ heißen die asiatischen Mini-Portionen, die 3,50 bis 9,80 Euro kosten.

Weitere NP+ Artikel

„In Hamburg und Berlin machen das viele Lokale, hier sind wir die Ersten“, sagt der Koch, der sein Handwerk einst im „ Tropeano“ von Biagio Tropeano (58) in Isernhagen lernte und den es dann in die Ferne zog. Allein 17 Jahre kochte Heidenreich in Berlin und Potsdam – und bei seinen Reisen durch Südostasien verliebte er sich in die Küche von Thailand, Vietnam, Südkorea. „Zusammengerechnet war ich dort fast zwei Jahre mit dem Rucksack unterwegs.“

Vorgänger „Mogli“ hielt nicht lange durch

Ab dem 18. August zaubert er seine asiatischen Häppchen für die Gäste des Restaurants mit knapp 100 Plätzen innen und etwa 60 Plätzen auf der geräumigen Terrasse. „Wir haben dort den ganzen Tag Sonne“, schwärmt Geschäftsführerin Tasja von Kuczkowski (30), „dazu diesen tollen Blick auf die Kirche.“ Dem Vorgänger hatte die schöne Lage zwischen Nordstadt und City allerdings wenig genützt: Im Oktober hatte an der Christuskirche Nummer elf das Lokal „Mogli“ im Dschungel-Stil eröffnet, schon im Februar war wieder Schluss.

Warme Farben: Pflanzen, Kunst und Holz dominieren den Stil. Quelle: Wallmüller

Vom alten Flair ist nahezu nichts geblieben. „Wir haben den Laden komplett ausgeräumt und neu gestaltet“, sagt die 30-jährige Restaurantleiterin, die eigentlich Bauingenieurin ist und sich als „Zahlen-Mensch“ bezeichnet („Ich liebe Excel-Tabellen“).

Agentur „Scene Events“ steht hinter dem Projekt

Hinter dem Team, das vorerst ohne Ruhetag im „Tenshi“ wirbeln wird, steht wiederum eine starke Mannschaft. Weitere Mitinhaber der Location sind die Gastronomen und Veranstalter Michael Rüger (57), Boris Bütehorn (55), Guido Wirries (46) und Sebastian Fried (35), die die Burgerbar „Kuhnstwerk“, die Beachbar „Schöne Aussichten – 360 Grad“ führen sowie die Agentur „Scene Events“ bilden.

Mit dem „Tenshi“ öffnet schon wieder eine Gastronomie an populärer Stelle in schwierigen Corona-Zeiten (wie etwa das „Lindenblatt – 800 Grad“, das „Cuchillos“ oder die Beachbar „Strandwärts“). „Natürlich war das anders geplant“, sagen die Betreiber, die dennoch zuversichtlich sind. „Dadurch, dass Clubs und viele Bars geschlossen sind, gehen die Leute vermehrt essen“, hat Heidenreich beobachtet, „sie wollen ja trotzdem ausgehen.“

In der Nordstadt: Das „Tenshi“ trägt den Untertitel „Fernöstliche Speisekammer“. Quelle: Wallmüller

Zudem haben der Küchenchef und die Geschäftsführerin eine hohe Meinung vom Publikum in Hannover. „Die Leute haben ein wachsendes Qualitätsbewusstsein und sind total aufgeschlossen für neue Konzepte“, sagt von Kuczkowski. „Wir haben hier die Uni, Geschäftsleute, Büros“, zählt Heidenreich auf. „Das ist eine tolle, weltoffene Ecke von Hannover.“

Von Julia Braun