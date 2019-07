Hannover

Eigentlich kann Carsten Maschmeyer (60) nichts erschüttern – doch am 4. Juli geriet die Welt des Unternehmers und „Höhle der Löwen“-Investor gehörig ins Wanken. Als ein Erdbeben der Stärke 6,4 auf der Richterskala Kalifornien erzittern ließ, war der Hannoveraner mittendrin.

„Mein erstes Erdbeben in Californien erlebt“, twitterte er zwei Tage später, als der erste Schreck sich wieder gelegt hatte. Während des Erdstoßes, der die Erde bis Las Vegas erzittern ließ, saß Maschmeyer laut Medienberichten in seinem Lieblingsitaliener Madeo in Beverly Hills.

Maschmeyer schildert dramatische Ereignisse

„Das ganze Restaurant bebte, wir sind sofort raus“, schildert der Unternehmer auf Twitter die dramatischen Ereignisse. Und lobte die schnellen Maßnahmen: „Der Notstand ist ausgerufen, so kann schnell und gezielt Hilfe mobilisiert werden. Danke an alle Einsatzkräfte!“ In seinem Umfeld wurde niemand verletzt „Hoffentlich bleibt es dabei.“

Immerhin gab es tags darauf erneut ein Beben – diesmal mit Stärke 7,1. Häuser in weiten Teilen des Südwestens der USA wankten, Regale in Läden stürzten ein. Doch der gefürchtete „Big One“, ein Beben mit vielen Toten und schweren Schäden, steht weiterhin aus.

Auch Rapperin Nicki Minaj twittert

Maschmeyer war in das Erdbeben geraten, weil er auf Geschäftsreise in den USA war. Die Erdstöße schreckten auch Promis in Los Angeles auf. Als „intensiv“ beschrieb Rapperin Nicki Minaj (36) in einem Tweet das zweite Beben. „Jesus, Erdbeben machen Angst“, twitterte Schauspielerin Minnie Driver (49) am Freitagabend. Der Komiker David Spade (54) gab Regeln zum Besten, die man bei einem Beben befolgen sollte. „Anhalten, Ducken und dann auf Instagram super dramatisch sein. Dann zurücklehnen und die Likes zählen“, witzelte er auf Twitter.

Das schwerste Erdbeben seit 20 Jahren: In Kalifornien wurde nicht nur diese Straße vom Erdstoß am 4. Juli aufgerissen. Quelle: AP

Von amt/dpa