Hannover

Sie hat ihre Verschnaufpause ausgekostet, den Tag einfach mal vorbeiziehen lassen, den Kopf freibekommen: „Es ist mir gut gelungen, runterzukommen“, sagt Carlotta Truman (19) nun unmittelbar nach ihrem Urlaub. „Es war mir wichtig, mich nicht gleich kopfüber in das nächste Projekt zu stürzen, sondern erst einmal alles Geschehene sacken zu lassen und zu verarbeiten.“

Eine Zeit lang ließ sie die Seele vorm Fernseher baumeln, schaute bei Netflix „ Game of Thrones“ zu Ende, holte außerdem so einige Folgen von „Sabrina the Teenage Witch“ und „ Stranger Things“ nach. Mit ihrem Freund Jonas Hermann (21) ließ sie es sich bis Sonntag auf Korfu gut gehen, entspannte am Strand der Insel am Ionischen Meer, bummelte durch Korfu-Stadt.

„Ich bin aber kaum braun geworden, so sehr wie ich mich eingecremt habe“, erzählte die Sängerin lachend der NP, „ich bekomme doch so schnell Sonnenbrand.“ Der blieb ihr aber erspart, dafür hat sie ganz wunderbare Sommersprossen mitgebracht, außerdem so manches Souvenir für die Familie, außerdem ein Armband und eine Strandmuschelkette für sich.

Tiefe Freundschaft entstanden

Der Urlaub war die Krönung ihrer einmonatigen Auszeit nach dem ganzen Eurovision-Song-Contest-Rummel, der schon im Dezember begonnen hatte. „Wir haben in das Projekt ultraviel Zeit investiert“, resümiert die 19-Jährige. Mit „wir“ meint sie sich und Sängerin Laurita Spinelli (26), mit der sie bei dem Gesangswettbewerb als Duo „S!sters“ in Isreal für Deutschland angetreten war. Die Künstlerinnen kannten sich vorher nicht, ein Casting brachte die Frauen aus Garbsen ( Truman) und Wiesbaden (Spinelli) zusammen.

Eine Fügung, die Truman heute nicht mehr missen möchte. „Es ist eine tiefe Freundschaft entstanden“, sagt sie über die Beziehung der beiden Sängerinnen, „wir tauschen uns viel aus, sprechen regelmäßig miteinander.“ Mit Trumans Bruder Amadeus schreiben die Mädels in einer Whats-App-Gruppe, er hatte die beiden ja ununterbrochen mit der Kamera begleitet, die Social-Media-Kanäle bestückt, sie bei Laune gehalten: „Wir waren und sind ein tolles Team.“

Nun ist Carlotta Truman wieder ein Stück weit auf sich selbst gestellt: „Ich steige wieder ins Studium ein“, lautet die oberste Priorität der Künstlerin. Sie hatte wegen des ESCs ein Semester pausiert. „Und ansonsten bemühe ich mich, Songs zu schreiben und wieder in meinen eigenen kreativen Modus zu schalten.“ Sie gesteht, dass, wenn sie in der Hinsicht längere Zeit nicht aktiv ist, „es dann doch dauert, wieder in Gang zu kommen“.

Resonanz des Publikums super

Beim NP-Rendezvous im Stadtpark gelingt ihr das am Donnerstag bestimmt, es ist der erste Auftritt in Hannover seit dem ESC. In ihrer Heimatstadt Garbsen hat sie bereits auf der Bühne gestanden, auch bei der Landpartie auf Schloss Bückeburg. Die Resonanz des Publikums war stets „super, super gut“, so Truman. „Ich habe von niemandem gehört, dass wir es beim ESC vergeigt hätten.“ Und auch die 19-Jährige weiß, „dass wir unser Bestes gegeben haben. Der Auftritt beim Finale war die beste Darbietung überhaupt, das wissen wir.“ Im offiziellen Ergebnis spiegelte sich das nicht wieder: „S!sters“ landeten mit dem Song „Sister“ auf dem 25., dem vorletzten Platz. Für Carlotta spielt das allerdings keine Rolle: „Ich bin happy, dass wir nicht unzufrieden waren, eine schlechte Performance abgeliefert hätten oder auf der Bühne gestolpert wären. Das ist wichtig für die Ewigkeit.“

Und seit einer Ewigkeit ist die Ausnahmesängerin auch schon beim NP-Rendezvous dabei, stand mehrfach im Stadtpark auf der Bühne. Stammgäste (sie selbst ist auch einer) des sympathischen Sommerfestes konnten den Fortschritt in ihrer Karriere von Jahr zu Jahr verfolgen, seit sie als kleines, toughes Mädchen mit zwei niedlichen Zöpfen und bombastischer Stimme aufgetreten war. „Das wird wieder total schön“, ist sich Truman sicher, die ein paar Coversongs aufführen möchte. „Ich will nichts, außer mit dem Publikum Spaß zu haben.“ Spricht ja wohl nichts dagegen!

Mehr zum Programm beim Rendezvous

Neben Carlotta Truman begrüßt NP-Moderator Christoph Dannowski (50) am Donnerstag weitere Gäste. Er unterhält sich etwa mit AOK-Vorstandschef Jürgen Peter (55) sowie Eike Korsen (35) und Evgeni Pevnov (30) von den Recken, außerdem ist Musiker Heinz-Rudolf Kunze (62, „Dein ist mein ganzes Herz“) zu Gast, genau wie CDU-OB-Kandidat Eckhard Scholz (56). Nach Showeinlagen des Duos Vladimir und der Sizzle-Brothers geht’s in die nächste Runde der Miss-NP-Wahl.

Von Mirjana Cvjetkovic