„World of Kitchen“ macht Geschichte lebendig

Hannover

Am Anfang waren es 15 Küchen, die Carl-Werner Möller Hof zum Berge (62) und sein Team aus den verschiedensten Epochen und Gegenden zusammen gesammelt hatten. Zehn Jahre später ist das„World of Kitchen“ (Wok), das sich an der Spichernstraße in den Räumlichkeiten der ehemaligen Großdruckerei Fehling befindet, enorm gewachsen.

„Auf mehr als 2000 Quadratmetern zeigen wir 42 verschiedenen Küchen“, sagt der Erfinder und Geschäftsführer des Küchenmuseums stolz. Wer eine Führung bucht (nur so ist der Zutritt zu dem besonderen Museum möglich), sieht Küchen aus dem Mittelalter, aus der Vor- und Nachkriegszeit, eine DDR-Küche samt Honecker-Bild, alpenländische, spanische, orientalische, Wasch- oder Miniaturküchen.

Honecker sieht alles: Ein Blick in eine DDR-Küche der 70er Jahre. Quelle: Wilde

„Über die Küche lässt sich Geschichte hervorragend erzählen“, sagt Möller. Das belegen die Führungen, in denen Besucher Kurioses, Erhellendes und Überraschendes von ihren Vorfahren, deren Lebensumständen, der Entstehung von Sprichwörtern, dem technischen Fortschritt und den Gepflogenheiten des Zusammenlebens erfahren.

Warum Dienstmädchen in der Speisekammer pfeifen mussten

Vor der Koje einer Speisekammer aus dem Jahr 1900 erzählen Möller und seine ehrenamtlichen Kollegen, dass Bedienstete den Vorratsraum nur pfeifend oder singend betreten durften, „denn dann konnten sie nicht heimlich naschen.“ Anhand der Mittelalterküche, an deren Decke Schinken an der Luft trockneten, wird klar, woher der Spruch „ins Fettnäpfchen treten“ rührt. „Wenn man nachts durch den Raum schlich, kam man im Dunklen schnell mal gegen den Fettnapf auf dem Boden unter dem Schinken.“

Originalgetreu: So sah eine Vorratskammer um 1900 aus – sofern die Familie wohlhabend war. Quelle: Wilde

Eine Besonderheit ist die Sell-Küche aus Metall, die der Erfinder Werner Sell in den 30er Jahren ursprünglich für Flugzeuge bauen ließ – doch nach dem Krieg rissen sich auch Privatpersonen um die modernen und ultraleichten Küchen.

Ein weiteres Highlight des „Wok“ ist ein imposanter Kachelherd, den das Team aus dem „Gasthof zum treuen Hund“ bei Dresden retten konnten. „Auf dem Herd wurde 150 Jahre für Familienfeiern gekocht“, erzählt der Museumschef. Das Haus verfiel, nur der Kachelherd war noch intakt. Das Museumsteam fuhr hin, baute ihn auseinander und in Hannover wieder auf. Keine leichte Übung: „Allein ein Topf wiegt zwölf Kilo.“

Aus Sachsen: Dieser Kachelherd stand im „Gasthof zum treuen Hund“. Quelle: Wilde

Ein immenser Aufwand für den 62-Jährigen und sein 45-köpfiges Team. Die Mitarbeiter machen die Führungen, halten die Ausstellung intakt, montieren neue Küchen, engagieren sich im Museumsshop, kümmern sich um Spenden, die täglich im „Wok“ ankommen – vom Kochbuch bis zur Küchenzeile. Alle hier brennen für das Projekt.

Möller arbeitete in der legendären „Goldenen Gans“

Was auch an der Leidenschaft des Chefs liegen mag, der schon immer seinen ganz eigenen Weg gegangen ist. Nur seinen Eltern zuliebe absolvierte er eine kaufmännische Ausbildung, „eigentlich wäre ich gerne sofort in die Gastronomie gegangen.“

Das holte Möller nach. Nach seiner Lehre heuerte er in Hannovers City bei dem in den 80er Jahren legendären Koch William le Mével (er starb im Jahr 2000 mit 57 Jahren an Lungenkrebs) im Edellokal „Goldene Gans“ an. „Das war keine Kochausbildung, aber ich lernte das Handwerk.“ Was er in seinem französischen Spezialitätengeschäft in der Markthalle und vor allem in dem Altstadt-Lokal „Fire-Bar“ mit der berühmten Entenbraterei in der Weihnachtsmarkt-Saison unter Beweis stellte.

Legendär: Ente mit Rotkohl kostete 1999 zwölf Markt auf dem Weihnachtsmarkt. Quelle: NP

Heute lebt Möller mit seiner „besseren Hälfte“ in Hannover und im Hildesheimer Wald. „Dort habe ich inmitten der Natur ein Haus geerbt – mein Rückzugsgebiet, meine Kraftquelle.“ Kraft, die er braucht, um weiter an dem Küchenmuseum zu arbeiten.

Im November startet wieder die adventliche Sonderausstellung mit mehr als 300 Nussknackern, 20 Christbäumen und zehn Paletten Weihnachtsdekoration. Außerdem plant Möller für das „Wok“ eine gänzlich neue Abteilung namens „Mythen und Märchen“. „Darin stehen Teufels- und Hexenküchen, etliche Märchenfiguren – ein Schlaraffenland für Kinder.“ Und auch die Zahl der Küchen-Kojen im „Wok“ soll weiter wachsen: „Auf 60 würde ich gerne kommen.“

Info Das Museum „World of Kitchen“ (Spichernstraße 22) ist dienstags bis sonnabends von elf bis 19 Uhr geöffnet, Führungen starten ab elf Uhr alle zwei Stunden und kosten 12,90 Euro. Das „Wok“ bietet außerdem Kita- und Schulklassen-Führungen und Kochkurse sowohl für Kinder als auch für Erwachsene an. Mehr Infos gibt es unter Telefon 0511/54 30 08 58 und online unter

www.wok-museum.de

Von Julia Braun