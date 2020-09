Hannover

Sechs Säulen stehen im sonst noch kahlen Gastraum, in dem Handwerker gerade am Tresen schrauben. Chassan Souleimanoglou (44) klopft gegen die massiven Streben – „die sind aus dem Jahr 1850“, sagt er. Und seine Stimme klingt ein bisschen stolz. Auch wenn seine eigene Familiengeschichte mit der Adresse Postkamp 18 „nur“ 40 Jahre alt ist.

„Ich war vier Jahre alt, als mein Vater den Laden gekauft hat“, erinnert sich Souleimanoglou, der am 25. September hier sein „Curry Culum“ neu eröffnen will, das über sieben Jahre in der Rückertstraße nahe des Friederikenstifts eine treue Fangemeinde aufgebaut hat.

Sein Vater kam mit „nur einer Tüte“ aus Griechenland

Dieser Ort berührt ihn, das merkt man. Souleimanoglou zeigt durch die große Fensterfront auf den Klagesmarkt. „Dort stand damals ein Eiswagen, ich wollte unbedingt eine Kugel.“ Doch sein Vater Aptoularchim, der mit dem neuen Lokal gerade erst ein Geschäft in ganz anderen Größenordnungen abgeschlossen hatte, hatte nur die abgezählte Kaufsumme für die Immobilie in der Tasche.

„Es tat ihm unendlich leid, er hatte Tränen in den Augen“, erinnert sich der 44-Jährige. „Er war ein sehr sparsamer Mann“, sagt auch Souleimanoglous Frau Jennyfer (44) über den Schwiegervater. Der Grieche kam in den 60er Jahren als einer der ersten Gastarbeiter nach Deutschland. „Er hatte nur eine Tüte dabei, sonst nichts.“

Am 25. September will Chassan Souleimanoglou Eröffnung feiern. Quelle: Ilona Hottmann

Aus der wenigen Habe machte er aber viel. Klassische Fabrikjobs bei Conti und VW schufen die Existenzgrundlage, der Senior eröffnete dann einen Lebensmittelladen, später einen Import-Export-Handel am Steintor, baute eine Kette mit Kiosken in Hannover auf, später folgten Imbisse und Schnellrestaurants in ganz Deutschland. „Er war sehr vielseitig“, sagt Souleimanoglou über seinen verstorbenen Vater.

Der kleine Chassan stieg schon mit 13 Jahren ins Geschäft ein – so wie seine vier älteren Schwestern („Meine Eltern wollten noch unbedingt einen Sohn bekommen“), stand hinter dem Tresen eines Kiosks, lernte alles über Buchhaltung, Umsatz und Finanzen. Und wollte doch nicht in die Fußstapfen des Vaters treten. „Mein Versuch auszubrechen“, sagt er mit einem Schmunzeln.

„Ich habe eine Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker gemacht, später im Großhandel und in der Sicherheitsbranche gearbeitet“, zählt der Mann mit der bulligen Statur auf. Auch seine Frau Jennyfer (die beiden kennen sich, seit sie 13 Jahre alt waren, sind seit mehr als 26 Jahren ein Paar) ist nicht vom Fach – sie ist Friseurin.

Sieben Jahre im „Curry Culum“

2013 wagten sie trotzdem den Schritt in die Gastronomie, übernahmen nach längerem Leerstand das „Curry Culum“ in der Rückertstraße – einen der ersten Burgerläden in der Stadt. „Das war auch für mich Neuland“, sagt die 44-Jährige, über den Familienbetrieb, in dem auch der Sohn (26) mithalf. „Alle haben uns damals für verrückt erklärt“, erzählt sie. Denn das 90-Quadratmeter-Lokal war verwinkelt, die Lage eher schwierig. Chassan Souleimanoglous Ehrgeiz war geweckt. „Wenn wir es in dieser toten Ecke schaffen, dann schaffen wir es überall“, war sein Motto.

Sieben Jahre später will er den Beweis antreten: „Wir hatten am alten Standort viele Stammkunden, ein tolles Publikum – aber der nächste Laden sollte top werden.“ Beim NP-Besuch ist das neue Lokal noch eine Baustelle, doch goldgestrichene Lüftungsrohre, ein holzverkleideter Tresen und schöne Lampen lassen ahnen, dass das neue „Curry Culum“ ein Schmuckstück werden könnte. An der Wand hat auf einem Graffiti John Lennon mit seiner Nickelbrille alles im Blick. „Make Love, not War“ steht da neben „Burger & Gin“ in filigranen Schriftzügen. „Wir mögen seine Botschaft.“

Starten am Klagesmarkt durch: Chassan und Jennyfer Souleimanoglou. Quelle: Ilona Hottmann

Mit viel Mut zum Risiko haben sich die Souleimanoglous in das neue Abenteuer gestürzt. „Wir haben am 15. März mit dem Lockdown den alten Laden geschlossen – und losgelegt. Wir wollten die Zeit nutzen. Das Leben geht weiter.“ Als Standort kam der Klagesmarkt in Frage, das Lokal, das sein Vater nach dem Kauf damals sofort weiterverpachtet hatte. 30 Jahre gab es hier im „ Himalaya“ indische Küche, bis das Restaurant aufgab. „Hier schließt sich jetzt der Kreis.“ Der Gastronom sieht es auch als Investition in die Zukunft, da die städtische Wohnungsgesellschaft bald den zweiten Bauabschnitt in Angriff nimmt: „Das Viertel entwickelt sich zu einer schönen Ecke.“

Am 25. September soll Eröffnung sein – „mit einer Verbindung von Barkultur und gutem Essen“, erklärt der 44-Jährige das „Burger & Gin“-Konzept. Im alten Lokal hatte er zwischen den Brötchenhälften vor allem Pattys aus Rindfleisch der Rassen Wagyu-Kobe, Charolais oder Black Angus serviert. „Wir setzen jetzt eher auf regionale Anbieter, die neue Karte geht Dienstag online.“ An eine Übersättigung des Marktes glaubt er nicht: „Jeder Burgerladen ist doch anders. Wir wollen über den Horizont schauen.“

Aber ein Posten auf dem alten Lehrplan (das Wortspiel erklärt sich, wenn man „Curry Culum“ streng deutsch ausspricht) bleibt erhalten: „Die berühmte VW-Currywurst wollte ich eigentlich streichen“, sagt der „Curry Culum“-Chef. „Aber die Proteste kamen von allen Seiten.“

Von Andrea Tratner