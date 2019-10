Sportlicher Bürgermeister Grahl zeigt sein Garbsen – natürlich laufend

Garbsen

Meine 80. prominente Runde ist zum allerersten Mal keine Runde, sondern ein Lauf von A nach B. Zurück geht’s im Auto des Pressesprechers. Denn Bürgermeister Christian Grahl hat Besonderes mit mir vor: „Die Route führt durch das Herz von Garbsen und gibt einen Einblick in unsere wachsende Stadt“, sagt der 63-Jährige, als wir uns an diesem nass-grauen Freitag am Blauen See treffen. So lassen wir die einzige Wasserskianlage der Region links liegen und laufen los in Richtung Berenbosteler See.

Die Laufstrecke in Garbsen

Mit langen Schritten trabt der Bürgermeister neben mir her, Sport bestimmte früh das Leben des 1,98 Meter-Hünen, der als Kind ein echter Schlaks war. An der Leibnizschule begann Christian Grahl zunächst in der Handball-AG, der Sportlehrer hatte schnell den Eindruck, Grahl sei dort falsch.

„Geh du lieber rüber in die Basketball-AG“, hatte der das Talent erkannt. Wenig später war Grahl schon den Jugendleitern des CVJM Hannover aufgefallen, damals Nummer eins der Korbjäger in der Region. „Ich war eigentlich ein schüchterner Junge“, erinnert sich Grahl, „mit dem Ball an der Hand blühte ich auf.“

An der IGS Garbsen: Grahl wagt ein paar Würfe. Quelle: Petrow

Besonders in seiner Studienstadt Göttingen, wo er sich als Bundesliga-Spieler des ASC ein bisschen Geld zum Jurastudium dazuverdienen konnte. „Die stellten mir sogar ein gebrauchtes Auto“, erinnert sich Grahl, während wir den Berenbosteler See erreichen und einen besonderen Blick auf das andere Ufer haben.

Dort nämlich am Bootssteg des „Landhaus am See“ standen vor acht Jahren Kanzlerin Angela Merkel und Russlands Präsident Dmitri Medwedew und schauten übers glitzernde Wasser – ein ruhiger Moment vor Beginn der 13. deutsch-russischen Regierungskonsultationen. Obwohl: Im See wimmelte es vor Tauchern zum Schutz der Top-Politiker, am Himmel zogen Helikopter ihre Kreise. Ganz so ruhig wird es am 17. Juli 2011 in diesem Teil Garbsens nicht gewesen sein.

Am Wasser entstehen 58 neue Wohnungen

Weiter geht es entlang des Bosse-Sees, wo direkt am Wasser 58 Stadtwohnungen und neun Reihenhäuser entstehen. Nur wenige hundert Meter entfernt baut das Unternehmen Theo Gerlach ab Sommer 2020 dann 240 Wohnungen neben dem Rathaus. Wohnungsbau ist eines der wichtigsten Themen von Garbsen, deren 65.000 Einwohner sie zur größten Stadt der Region machen.

Wir erreichen die Outdoor-Basketball-Anlage der IGS, mit 1800 Schülern eine der größten Gesamtschulen Niedersachsens. Christian Grahl wirft fürs Foto ein paar Körbe. Von zehn Würfen sind sieben drin, starke Quote. „Sport hat mir viel gebracht für mein Leben“, zeigt sich der Bürgermeister dankbar.

„Es geht um Teamgeist und Fairness, darum, dass einer vorangeht, man sich aber auch oft unterordnen muss.“ Für Grahl als Bürgermeister heißt das heute, „ohne die 500 Mitarbeiter der Stadtverwaltung geht es nicht. Ich kann weder Häuser alleine hochziehen noch die Integration alleine vorantreiben.“

Auch Amazon und Hesse sind hier vertreten

Unser Lauf führt sowohl am Amazon-Sortierzentrum vorbei wie auch am Anwesen der Hesses, die mit ihren Möbelhäusern nicht nur Arbeitgeber und Gewerbesteuer-Zahler sind. „Die Familie tut viel für unsere Stadt, und das seit Jahrzehnten“, weiß der Bürgermeister, als wir Ellen Hesse von Weitem zuwinken.

Der Schwarze See entpuppt sich als Naturparadies, Grahl kommentiert das so: „Wir haben vorne raus die Metropole Hannover und hinten raus unser Garbsen. Mit Natur, Landschaft und Naherholung.“

Natur pur: Die Strecke zeigt, wie vielfältig Garbsen ist. Quelle: Petrow

Unsere Tour hat an einem Hotspot begonnen und endet an einem: mit dem Campus Maschinenbau Garbsen mit Kita und Studentenwohnheim. 4500 Studenten werden hier büffeln. Knapp eine Woche vor der offiziellen Eröffnung schwärmt Grahl: „Wie schnell wir die Infrastruktur hinbekommen haben, ist toll.“

Mit Blick auf die nahe B6 ist ein neuer Teil der Leibniz-Uni entstanden, „die Lehrenden und die Lernenden werden sich hier wohlfühlen“, ist Grahl überzeugt. Auf dem Rückweg im Auto zeigt er mir weitere Vorzeigeprojekte seiner Stadt, „eigentlich wäre ich gerne noch 20 Jahre Bürgermeister“. Die nächste Wahl steht 2021 an. Gut möglich, dass es der CDU-Mann Grahl sportlich nimmt und noch einmal antritt. Denn: „In keiner Aufgabe vorher war ich so schnell in meinem Element wie im Amt des Bürgermeisters.“

Von Christoph Dannowski