Was zum Schmunzeln, zum Schaudern, Mitfiebern, etwas Herzerwärmendes: Auf der Suche nach unterschiedlicher Lektüre für die Urlaubszeit haben NP-Redakteure einige aktuelle Bücher herausgefischt. Mit diesen elf Empfehlungen wünschen wir einen unterhaltsamen Lese-Sommer – wo auch immer das sein mag. (Weitere Buchtipps der NP-Redaktion für den Urlaub finden Sie hier)

Tierisch: „Katergericht“

Heike Wolpert: „Katergericht“. Gmeiner, 279 Seiten, zwölf Euro. Quelle: Handout

Die Autorin: Heike Wolpert schreibt seit der Schulzeit Detektivgeschichten. Hauptberuflich ist die 53-Jährige Businessanalystin bei der Nord/LB in Hannover. Seit 1990 lebt sie in der Stadt, das Buch ist ihr vierter Roman. Auch in Wirklichkeit dreht sich in Wolperts Leben viel um einen Kater – ihren eigenen, Socke.

Das Buch: Wie in den anderen Fällen um Kommissar Peter Flott und Kater Socke spielt auch „Katergericht“ in Hannover: Steintor und Zooviertel kommen vor, die Krieger- sowie Seelhorststraße, sogar der Karl-Schurz-Weg nahe der Messe. Und es gibt sogar eine Zeitung, die „NHP“, – so hieß die „Neue Presse“ vor 1978. Jedenfalls ermittelt Polizist Flott wieder in einem Mordfall, vielleicht auch in zweien. Denn: Nicht nur der wegen Mordes verurteilte Anwalt Philipp Oberwasser stirbt, kurz nachdem er seine 15-jährige Haftstrafe abgesessen hat – auch sein Verteidiger wird tot aufgefunden. Zu schaffen macht dem Kommissar, dass Kater Socke immer wieder am Tatort auftaucht. Das Tier hat ganz dagegen eigene Sorgen – er vermisst seine Katzenfreundin Mimi.

Übrigens: Die Premierenlesung am 28. Juli im Café Lohengrin ist ausverkauft. Dafür gibt es für die Lesung am 27. August in der Stadtbibliothek Döhren ( Peiner Straße 9) noch Karten à vier Euro. Beginn: 18.30 Uhr. mc

Fesselnd: „Kalte See“

Hendrik Berg: „Kalte See“, Goldmann, 352 Seiten, zehn Euro. Quelle: Goldmann

Der Autor: Hendrik Berg ist das Pseudonym eines 55-Jährigen gebürtigen Hamburgers, der mit seiner Frau und den beiden Kindern in Köln lebt. Als Drehbuchautor und Werbetexter war er bereits erfolgreich, bevor er vor fünf Jahren den schrulligen Kommissar Krumme erfand, der nun schon in seinem fünften Fall ermittelt.

Das Buch: Kommissar Krumme ist eigentlich Großstädter, er stammt aus Berlin. Dort war ihm aber ein Fall zu nahe gegangen, darum ließ er sich nach Husum versetzen. An der Küste muss er nicht nur mit den Nordfriesen klarkommen, sondern auch mit Marianne und der Liebe. Als dann auch noch ein Mord auf Föhr passiert, hat es Krumme plötzlich mit einem Serienmörder zu tun. Ein fesselnder Ferienschmöker, aus dem Hendrik Berg – Urlauber: aufgepasst! – am 18. August im Kurgartensaal auf Föhr liest. vek

Aufschlussreich: „Mein Leben als Sonntagskind“

Judith Visser: „Mein Leben als Sonntagskind“. Harper Collins, 607 Seiten, 22 Euro. Quelle: Harper Collins

Die Autorin: Judith Visser wurde in Rotterdam geboren. Als Erwachsene erfuhr sie, dass sie das Asperger-Syndrom hat. Der Roman trägt autobiografische Züge.

Das Buch: Jasmijn glaubt, ein ganz normales Mädchen zu sein. Aber das ist sie nur in ihrer Fantasie. In Wirklichkeit ist ihr das Benehmen der Mitmenschen ein totales Rätsel. Warum sind sie alle so laut, so grell, so anders? Woher wissen sie, wie man lebt und miteinander umgeht? Jasmijn zieht sich in sich zurück, ist immer auf der Hut und findet allein in ihrem Hund Senta und ihrem Idol Elvis eine Stütze, um das Leben zu meistern – irgendwie. In klarer, schnörkelloser Sprache gibt Visser Einblicke in eine autistische Welt, die so anders ist und verwirrend parallel existiert. mai

Explosiv: „Der Sprengsatz“

Nicholas Searle: „Der Sprengsatz“, Kindler, 304 Seiten, 20 Euro. Quelle: Kindler

Der Autor: Der Brite, studierte Sprachen in Bath und Göttingen. Bis 2011 machte er Karriere im öffentlichen Dienst – unter anderem in Neuseeland. Sein Debütroman „Das alte Böse“ kommt im November mit Ian McKellen und Helen Mirren ins Kino.

Das Buch: Spionageexperte John le Carré hätte seine helle Freunde an Searles neuem Buch. Jake Winter akquiriert im Anti-Terror-Kampf V-Leute, die in der Islamisten-Szene aktiv sind. Er setzt sein Vertrauen in den jungen Abu Omar – doch der reißt mit einem Sprengsatz 60 Menschen in den Tod. Jake soll für die Öffentlichkeit zum Sündenbock gestempelt werden. Und steckt parallel in der nächsten Mission: Sein V-Mann muss ihm diesmal einen Erfolg bescheren. Mit vielen Blickwinkeln taucht der Leser in die Planung eines Terror-Angriffs ein. Beunruhigender Nervenkitzel. amt

Historisch: „Die Frau aus Oslo “

Kjell Ola Dahl: „Die Frau aus Oslo“. Lübbe, 428 Seiten, 15 Euro. Quelle: Lübbe

Der Autor: Dahl war Lehrer, bevor er mit so großem Erfolg Krimis schrieb, dass er seinen Beruf aufgab. „Die Frau aus Oslo“ ist ausgezeichnet als bester Krimi Norwegens.

Das Buch: Die Jüdin Esther kämpft im Widerstand, doch dann wird sie verraten und flieht nach Schweden. In der Nacht wird ihre beste Freundin grausam ermordet, die Nazis verdächtigen ihren Mann, den Widerstandskämpfer Gerhard Falkum. Jahrzehnte später treffen sich Esther und Gerhard in Oslo wieder – und damit brennt auch die Frage erneut auf, wer eigentlich hinter dem Mord und dem Verrat steckte. Dahl schafft es, einen spannenden Plot vor historischem Hintergrund aufzubauen. Allerdings verliert er sich manchmal allzu sehr in Detailbeschreibungen und verwirrt den Leser dadurch mehr, als dass er ihn erhellt. mai

Berührend: „Fische, die auf Bäume klettern“

Sebastian Fitzek: „Fische, die auf Bäume klettern“. Droemer, 256 Seiten, 18 Euro. Quelle: Handout

Der Autor: Als Psychothriller-Autor hat Sebastian Fitzek millionenfach Bücher verkauft, sie wurden in 24 Sprachen übersetzt. Fitzek lebt in Berlin, er hat drei Kinder.

Das Buch: Kurz bevor Fitzek mal an Bord eines Flugzeugs ging, rief seine Frau an: „Hast du eigentlich dein Testament gemacht?“ Hatte er nicht. Es war der Auslöser für dieses jugendfreie Buch, in dem er notiert, was er seinen Kindern noch sagen wollen würde, wenn er es selbst nicht mehr könnte. Abgesehen von einer Liebeserklärung an die Drei, ist quasi ein wundervoll väterlicher Ratgeber herausgekommen, mit Tipps wie „Macht euch nicht kleiner, weil andere sich dadurch besser fühlen könnten“, „Kennt die Regeln, die ihr brecht“ und „Stellt alles infrage“. Macht oft Gänsehaut – auch ohne Blutvergießen. mc

Fluffig: „Die junge Frau und die Nacht“

Guillaume Musso: „Die junge Frau und die Nacht“. Pendo, 432 Seiten, 16,99 Euro. Quelle: Pendo

Der Autor: Die Feuilletons strafen ihn konsequent mit Nichtachtung, dabei ist Guillaume Musso einer der meistgelesenen Autoren Frankreichs. Bis 2008 hat er als Lehrer gearbeitet, ein Dutzend Bestseller gehen auf sein Konto,

Das Buch: Mussos Spezialität sind (vermeintlich) leichte Liebesgeschichten, in denen sich stets Abgründe öffnen. Den neuen Roman hat er in seiner südfranzösischen Heimat Antibes angesiedelt. Als die Turnhalle eines Elite-Gymnasiums abgerissen werden soll, bangt Schriftsteller Thomas um seine Existenz. Er kehrt zurück an den Ort, an dem vor 25 Jahren seine große Liebe Vinca verschwand – und er in rasender Eifersucht ein Menschenleben auslöschte. Doch war Vinca wirklich die Unschuld, die sie vorgab zu sein? Verzwickt konstruierte, fluffige Krimilektüre. amt

Brisant: „Morduntersuchungskommission“

Max Annas: „Morduntersuchungskommission“. Rowohlt, 352 Seiten, 20 Euro. Quelle: Handout

Der Autor: Annas ist Träger des Deutschen Krimipreises. Der Kölner arbeitete als Journalist und forschte in Südafrika an einer Uni über afrikanischen Jazz.

Das Buch: Gera 1983. An einer Bahnstrecke wird die entstellte Leiche eines Mosambikaners gefunden, die Morduntersuchungskommission nimmt die Ermittlungen auf. Der 30-jährige Otto Castorp und seine Kollegen erfahren, dass der Tote eine deutsche Freundin hatte und stoßen auf Hinweise, dass der afrikanische Arbeiter deshalb Streit mit deutschen Kollegen hatte. Als die Staatssicherheit plötzlich die Ermittlungen einstellt – rassistische Morde darf es in der DDR nicht geben – forscht Castorp auf eigene Faust weiter. Das ist doppelt brisant, weil sich der dreifache Familienvater eine Affäre leistet, die ihn seine Karriere kosten könnte. Ein großartiger DDR-Krimi. jub

Spannend: „Scherben“

Sebastian Kretz: „Scherben“. Rowohlt, 240 Seiten, zehn Euro. Quelle: Handout

Der Autor: Kretz, Jahrgang 1982, stammt aus Ostfriesland und lebt seit 14 Jahren in Berlin. Zu seiner Ausbildung gehört ein Politikstudium und die Journalistenschule in München. Hauptsächlich scheibt er für das Magazin „Geo“. Dieses Buch ist die zweite Geschichte um die Forensikerin Peggy Storch und Harm Harmsen.

Das Buch: Zugedröhnt hat sie Sex in einer Berliner Airbnb-Wohnung. Peggy Storch muss aufs Klo – doch anstatt der Toilette findet sie einen Toten mit durchtrennter Kehle. Sie alarmiert alle anderen, Teilnehmer eines Junggesellenabschieds, und ihren Kollegen Harmsen. Die zwei suchen den Mörder des Bräutigams, haben mehrere Verdächtige im Fokus – selbst die schwangere Braut. Flotte Dialoge, flapsiger Ton. Der Fall endet übrigens an einem 23. Juli – der Tag, an dem „Scherben“ erschienen ist. mc

Romantisch: „Lovecakes“

Pippa James: „Lovecakes“. Knaur, 384 Seiten, 10,99 Euro. Quelle: Handout

Die Autorin: Bisher hat die schottische Autorin unter dem Pseudonym Kinderbücher auf den Markt gebracht, unter anderem veröffentlichte sie die „Princess Poppy“-Reihe. „Lovecakes“ ist ihr erstes Buch für Erwachsene. James lebt mit ihrem Mann und den drei Söhnen in Edinburgh.

Das Buch: In dem Roman heißt die Hauptdarstellerin Daisy Delaney, eine Dessousverkäuferin aus London, die sich ebenfalls ein Pseudonym zulegt und als Lucy Lovecake ein Buch veröffentlicht. Besser gesagt ein sinnliches Backbuch, inspiriert vom französischen Sternekoch Michel Amiel, den die Britin kennenlernt. Der ist ein arroganter Typ und kann es so gar nicht gut vertragen, von der Bestsellerliste verdrängt zu werden. Dass Daisy die Autorin ist, ahnt er nicht – sie steckt in einem Dilemma ... Leichte Kost für laue Sommerabende. mc

Heldenhaft: „All die unbewohnten Zimmer“

Friedrich Ani: „All die unbewohnten Zimmer“, Suhrkamp, 494 Seiten, 22 Euro. Quelle: Suhrkamp

Der Autor: Der Bayer mit den syrischen Wurzeln ist einer der sprachmächtigsten Krimiautoren Deutschlands. Er hat Lyrik verfasst, Jugendromane und Theaterstücke geschrieben, viele seiner Drehbücher wurden ausgezeichnet.

Das Buch: 21 Bände hat Ani seinem feinfühligen Ermittler Tabor Süden gewidmet, der verschwundene Menschen sucht. Aber aus seiner Feder stammen noch andere Helden: Polonius Fischer – Kommissar und Ex-Mönch. Jakob Frank – Ex-Kommissar mit Gespür für die Welt der Toten. Fariza Nasri, die nach Fehltritten verzweifelt um ihren Ruf und ihre Karriere kämpfen muss. Im neuen Buch führt Ani wie mit Zauberhand alle Akteure zusammen – wie eine Truppe gebrochener, tief verletzter Superhelden. Worum es geht? Zunächst um einen offenbar schnell geklärten Mord, bei dem ein Polizist in die Schusslinie geraten ist. Dann um einen jungen Polizisten, der bei der Verfolgung von zwei Flüchtlingskindern, die Äpfel geklaut haben, mit einem Pflasterstein erschlagen wird. Münchens rechte Szene mobilisiert sich. Ani hält alle Fäden in der Hand, bewegt seine Figuren wie in einem Ballet. Und schreibt einen großen Gesellschaftsroman. amt

