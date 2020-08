Bredero-Strandbar: Darum ist das „Strandwärts“ geschlossen

Hannover

Es war ein schwieriger Start Ende Juli, doch Hannovers dritte Beach-Bar auf einem Parkdeck sammelte schnell Fans: Mehr als 800 Fans liken das „Strandwärts“ von „ Milano“-Wirt Mario Hassa (55) auf Facebook, hunderte haben hier auch live den Sonnenuntergang über der Oststadt genossen. Doch der „ Urban Beach“ auf den Dächern des Parkhauses „Lister Tor“ neben dem Bredero-Hochhaus ist vorerst zum Stillstand verdammt – seit Freitag klebt ein amtliches Siegel der Bauordnung an der Tür.

Gesellschafter Hassa versteht die Welt nicht mehr: „Ich hatte Freitagvormittag noch Kontakt mit dem Bauamt, die Schließung kam völlig überraschend.“ Seitdem ist er am Rotieren: „Ich habe auch heute wieder querbeet telefoniert, um etwas zu bewegen“, berichtet er von Gesprächen mit Bauamtsmitarbeitern, Bezirksbürgermeisterin Cornelia Kupsch und seinem Anwalt. Hassa erwägt, mit einem Eilantrag die Wiederöffnung durchzusetzen.

Genehmigung ist geschrieben – aber nicht zugestellt

Denn eigentlich liege eine Genehmigung vor. „Sie ist formuliert, geschrieben – aber noch nicht zugestellt“, hat Hassa vom Baudezernat bestätigt bekommen. Grund für die Verzögerung: Noch bis 28. August hätten Anwohner Zeit, ihre Bedenken gegen die Strandbar zu äußern, diese Frist müsse laut Stadt nun eingehalten werden. Bewohner des Bredero-Hochhauses hatten das „Strandwärts“-Projekt schon einmal ausgebremst – Hassa, der schon im Mai die Seecontainer für die Gastronomie mit Kränen auf das Parkdeck hatte hieven lassen, musste ein Lärmschutzgutachten nachreichen.

Toller Blick: „Strandwärts“ bietet neue Perspektiven auf City und Oststadt. Quelle: Nancy Heusel

Das sei aber positiv ausgefallen, wurde von der Stadt auch abgenommen. Eine Ortsbegehung mit dem Beirat der Eigentümerversammlung aus dem Bredero-Hochhaus sei ebenfalls „moderat“ gewesen. Anregungen, an den Containern Schalldämpfung („Sie wirken sonst wie Megaphone“) anzubringen oder nachts nicht mehr das Leergut zu sortieren, sei man umgehend nachgekommen. „Und unser Publikum ist eher die Generation 35 plus, da gibt es keine Ausreißer Richtung Party“, beteuert Hassa. „Um zwölf Uhr nachts ist bei uns die Messe gelesen.“

Ärger mit Baudezernat ist kein Einzelfall

Hassa hadert mit Hannovers Baudezernat – kein Einzelfall in der Stadt. „Meine Motivation geht im Moment gegen den Nullpunkt“, sagt er resigniert, will aber weiter kämpfen. Eine Parkdeck-Bar sei nun mal eine Sommergastronomie – zumal in Zeiten einer Coronoa-Pandemie. „Meine Mitbewerber konnten sich am Wochenende vor Gästen kaum retten“, weiß Hassa von „Schöne Aussichten“ und „Roof Garden“ in der City. „Ich brauche keine Genehmigung im Oktober.“

Von Andrea Tratner