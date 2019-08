Hannover

„Es ist eine bunte Wundertüte – es macht Spaß, darin zu stöbern“, schwärmt Asmahan El Zein (58) von der Ausgabe 2019/20 des Frauen-Branchen-Buches. Die Veranstalterin von Tribal-Festivals, Ethnomärken und der renommierten „World of Orient“ war selber viele Jahre Inserentin in dem Büchlein, dessen aktuelle Ausgabe im pinken Pixel-Look das letzte Werk von Barbara Felten ist – nach 25 Jahren gibt sie das Projekt ab. El Zein übernimmt zusammen mit Gil Koebberling (57) die Redaktion.

Am heutigen Donnerstag ab 18 Uhr wird im Zelt von Zirkus Salto hinter dem Haus der Jugend der Staffelstab übergeben. Ein Ort, der für die beiden Frauen, die nun die Verantwortung haben für „ FBB 2.0“, eine besondere Bedeutung hat: „Hier schließt sich ein Kreis“, freut sich Koebberling, die lange Geschäftsführerin des Freundeskreises Hannover war und seit einem Jahr im Vorstand des Exposeeums sitzt. Denn vor zehn Jahren schleppte ein Freund die quirlige Bayerin, die seit 2003 in Hannover lebt, zu einem Orient-Festival von El Zein – er hatte versprochen, im Zelt die Kasse zu übernehmen.

Exotisch:Asmahan El Zein hat den Namen von ihrem libanesischen Ex-Mann, veranstaltet Orient-Festivals.

Die beiden Frauen lernten sich kennen, der Funke sprang sofort über. „Wir haben festgestellt, dass wir in der List fast Nachbarn waren. Also haben wir uns morgens um halb acht am Lister Platz zur Joggingrunde verabredet“, erinnert sich El Zein. Koebberling korrigiert mit verschmitztem Lächeln: „Es war meist 7.35 Uhr. Jeder in Hannover weiß, dass ich immer fünf Minuten zu spät komme ...“

Auf vielen Hochzeiten gleichzeitig getanzt

Das könnte daran liegen, dass die umtriebige Netzwerkerin meist auf vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzt, Dutzende Bälle jongliert, Kontakte pflegt. Auch zum NP-Termin am Hohen Ufer bei den Nanas hat sie eine dicke Tasche mit Akten, Unterlagen, Arbeitsmaterial dabei. „Ich habe in einem TV-Interview tatsächlich mal gesagt, dass es schade ist, dass der Tag nur 48 Stunden hat“, erzählt die 57-Jährige und muss über den Fehler immer noch schmunzeln.

Info Es geht von Ärztinnen bis Zeitarbeit, deckt Branchen wie Erziehungsberatung, Rechtshilfe, Mediation oder Grafikdesign ab: Die aktuelle Ausgabe des Frauen-Branchen-Buches demonstriert auf 104 Seiten, wie vielfältig die Geschäftsideen von Frauen in Hannover und Umgebung sind. 25.000 Exemplare werden kostenlos verteilt. Unter www.sieh-hier.de ist das Netzwerk für Unternehmerinnen auch im Netz zu finden. Vor 25 Jahren gründete Barbara Felten (laut eigener Aussage „überzeugte Feministin der ersten Stunde“) das Projekt. Ziel: Frauen fördern – und fordern.

„ Netzwerk“ – das ist auch das Stichwort für das Frauen-Branchen-Buch: „ Netzwerken ist mein Thema, das passt“, bekräftigt Koebberling. Als Barbara Felten auf einer Veranstaltung „eher beiläufig“ erwähnt habe, dass sie Nachfolgerinnen suche, habe sie sofort die passende Vision dazu gehabt. Und El Zein an Bord geholt. „Wir haben uns ja auch beim Joggen immer gegenseitig gecoacht, hinterfragt und reflektiert.“

Unterschiedliche Charaktere

Ob die Mischung passt? „Wir sind sehr unterschiedliche Charaktere, das fetzt“, findet Koebberling. Ihre Business-Partnerin mit den markanten Spirallöckchen blickt optimistisch in die Zukunft: „Gil ist drei Marathons gelaufen“, sagt El Zein. Zwar sei Koebberling jeweils als Letzte über die Ziellinie gekommen – „aber das beweist, dass man sich auf die Frau verlassen kann, sie gibt nicht auf.“

Twipsy-Fan: Gil Koebberling ist Vorsitzende des Vereins Exposeeum – die Expo hat sie siebenmal besucht, obwohl sie damals gar nicht in der Stadt lebte.

Über die Ziellinie ihres neuen Projekts wollen sie natürlich als Erste kommen – seit zwei Monaten arbeiten sie sich in das FFB-Geschäft ein, lernen Verwaltung, Grafik, Werbung und Finanzen kennen. „Eine intensive Zeit. Man stellt fest, was für eine großartige Leistung da drin steckt“, sagt El Zein.

Neue Ideen einbringen und Akzente setzen

Das Duo will neue Ideen einbringen, Akzente setzen. „Wir möchten Printausgabe, Onlineauftritt und Community-Gedanke noch besser verzahnen“, beschreibt El Zein die Ziele. Es gehe darum, die „riesige Bandbreite des FFB zu nutzen, Frauen in Hannover und Region eine Plattform für Kontakte zu bieten – auch über Veranstaltungen. „Die menschliche Begegnung ist analog“, findet Koebberling, die soziale Medien wie Facebook souverän bedient.

Das FFB bezeichnen die beiden als „Social Business – es geht nicht um Profit“. Ihre Vision: Frauen sollten sich nicht scheuen, untereinander zu netzwerken. Koebberlings Tipp: Auch die Fühler in gemischten Netzwerken ausstrecken. Ohne Angst vor undurchdringlichen Männerbünden oder der Allianz der Anzugträger. Denn der Wandel sei spürbar: „Für junge Männer ist es heute selbstverständlich, dass Frauen netzwerken“, hat Koebberling festgestellt. Und dann sagt sie einen Satz, den man einer 57-Jährigen wie ihr auch wirklich glaubt: „Wir sind die jungen Wilden.“

Von Andrea Tratner