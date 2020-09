Hannover

Eigentlich ist es ein simpler Flaschenhalter – das Wort „Gymbutler“ klingt aber wesentlich edler. „Unsere Vision: Jeder soll komfortabler trainieren können“, erklärt Maximilian Sander (26) die Geschäftsidee, die er zusammen mit Tim Bormann (26) entwickelt hat. Sie sind beste Freunde seit Kindertagen, trainieren seit sieben Jahren dreimal die Woche gemeinsam im Fitness-Studio – und hatten keine Lust mehr, sich immer nach der Trinkflasche auf dem Boden bücken zu müssen.

Ihre Muckis und ihr Köpfchen stellen sie am Montag, 14. September, ab 20.15 Uhr in der Vox-Show „Die Höhle der Löwen“ unter Beweis. Sie wollen einen der Investoren überzeugen, 100.000 Euro in ihr Unternehmen zu schießen. „Dafür gibt es dann 20 Prozent Firmenanteile“, kündigt Sander an.

Der Supermagnet hält zwei Kilo

Was steckt hinter dem „Gymbutler“? Vor allem ein Supermagnet, der bis zu zwei Kilo Haftkraft hat. Ein flexibler Silikonring, der sich jeder Art von Getränkeflasche anpasst. Eine Anti-Rutsch-Oberfläche, die auf Metallflächen am Laufband, an der Bizepsmaschine oder der Beinpresse zuverlässig kleben bleibt. „Es ist aber kein reines Fitnessprodukt“, betonnt Bormann, der schon mit dem Buch „Die Fitnessformel“ einen kleinen Bestseller landen konnte.

Hält! Das Magnetband des „Gymbutlers“ funktioniert an Eisenflächen. Quelle: Gymbutler

Für den TV-Auftritt haben sie einige Beispiele vorbereitet: Ihre „Gymbutlers“ (Stückpreis 14,99 Euro) halten auch Werkzeuge an einer Metallwand, Haushaltsgegenstände, sogar kleine Blumentöpfe. „Das Produkt könnte also zu jedem Löwen passen“, erklärt Sander die Strategie.

In der achten Staffel dabei sind Finanzinvestor Carsten Maschmeyer (61), Teleshopping-Queen Judith Williams (48), Großhandels-Experte Ralf Dümmel (53), Unternehmerin Dagmar Wöhrl (66), Medien-Kenner Georg Kofler (63), Gesundheitsfachmann Nils Glagau (44) und Ex-Rennfahrer Nico Rosberg (35). „Wir sind offen für jeden Investor. Denn sie haben alle gute Kontakte“, findet Bormann, der sein erstes Gewerbe schon mit 18 Jahren anmeldete – über einen Onlineshop verkaufte er Trendartikel.

Die Investoren Ralf Dümmel (links) und Nils Glagau (rechts) lassen sich von Tim Bormann den „Gymbutler“ erklären. Quelle: TVNOW

Aber sind in diesen Tagen die Fitnessstudios nicht verwaist? Die beiden Gründer sehen in der Corona-Krise keinen Nachteil: „Die Sensibilität für Hygiene ist dadurch gewachsen, jeder möchte sein Getränk beim Sport sicher aufbewahrt wissen“, erklären Sander und Bormann. Die sich noch eine Neuerung einfallen lassen haben: Der „Gymbutler“ hat nun auch einen Clip für Schlüssel – „weil viele Sportler in Trainingsklamotten kommen und die Garderoben nicht nutzen wollen.“

Sie wünschen sich den „Turbostart“

Die Idee für das Produkt hatten sie schon Ende 2017, haben sich auch das Patent auf den „Gymbutler“ gesichert – „das war ein langer Prozess“, erinnert sich Bormann. Die „Höhle“ sei jetzt so etwas wie „der Turbostart“. Nervös waren sie vor dem TV-Auftritt nicht: „Aber kurz vorher hat jemand den Schalter umgelegt, dann war ich wie im Tunnel“, erinnert sich Bormann an die Aufzeichnung. Klingt so, als wären die Kraftsportler für den Wettkampf bei Vox gewappnet.

