Boom bei Tanzkursen: Bothe bringt den Kids Benehmen bei

Hannover

Im Schnitt 14 Jahre oder etwas älter sind die Kinder, die zum klassischen Tanzkurs kommen – ein Alter, das bei vielen Lehrpersonen wegen der Pubertät nicht das beliebteste ist. Tanzlehrer Yorck-Oliver Bothe sieht das anders. Er unterrichtet genau diese Altersgruppe mit voller Begeisterung: „Diesen Jugendlichen kann man noch viel mit auf ihren Lebensweg geben – auch in sozialer Kompetenz“, sagt der Chef der Tanzschule Bothe.

„Die Jugendlichen, die hierher kommen, wollen tanzen lernen, sie kommen von sich aus. Daher sind sie ganz anders bereit, etwas anzunehmen als wenn sie nur hier wären, weil die Eltern das wollen“, erklärt er. Seit 25 Jahren gibt Bothe Kurse, seine Familie ist seit 60 Jahren im Tanzgeschäft und organisiert regelmäßig rauschende Ballnächte in Hannover.

Über Mund-zu-Mund-Propaganda erfahren viele Schüler von den Angeboten der Tanzschule oder bei den „Dance Days“ von Bothe: In Kooperation mit 20 Schulen lädt Bothe ganze Jahrgänge für einen Schultag ein und stellt Tänze vor – einmalig in Hannover.

Den Schülern soll die Angst genommen werden

Das Entscheidende: Im Tanzkurs merken die Kids schnell, dass sie mehr lernen als zu tanzen. „Sie lernen viele andere Gleichaltrige kennen, sie werden selbstsicherer im Umgang miteinander und entwickeln sich. Sie gehen nach dem Kurs ganz anders aus der Tanzschule heraus als sie hereingekommen sind“, betont Profi Bothe.

So ist eine Extra-Einheit, die Bothe seinen Schülern bietet, das „Anti-Blamier-Programm“. „Viele Kinder wissen heute nicht mehr, wie sie sich in der Gesellschaft bewegen sollen. Diese Unsicherheit macht Angst – die nehme ich ihnen“, erklärt Bothe.

Wie benimmt man sich bei Tisch?

Er vereint Tanzkunst und Knigge: Seine Schüler lernen, wer wen in welcher Konstellation grüßt, wie man jemanden vorstellt, wie man sich am Tisch benimmt, wo das Besteck in welcher Reihenfolge neben dem Teller liegt, wie man mit Messer und Gabel umgeht und von welcher Seite der Kellner zu welchem Zeitpunkt kommt.

Diese Unterrichtseinheit sei immer mit viel Spaß verbunden: „Wir lachen viel, man kann den Jugendlichen nicht mehr mit erhobenen Zeigefinger wie bei Knigge kommen“. Im zweiten Teil des Anti-Blamier-Programmes geht Bothe mit allen, die Lust haben, essen. „Da reserviere ich ein Restaurant für 150 Jugendliche und nehme mit ihnen gemeinsam ein Vier-Gänge-Menü ein. Dabei lernen sie den Feinschliff.“

Kinder brauchen mehr Körpergefühl

Was sich im Vergleich zu früher auch gerändert hat: Vielen Jugendlichen fehlt es an Koordination und Körpergefühl. Bothe führt das darauf zurück, dass junge Leute mehr Zeit vor dem PC verbringen. „Einige scheinen gar keinen Bezug mehr zu ihrem Körper zu haben und entwickeln Schwierigkeiten, sich gut zu bewegen. Das legt sich hier mit der Zeit, denn beim Tanzen lernen sie genau das erst einmal.“

Berührungen lernen: Körperkontakt muss manchmal geübt werden. Quelle: Tanzschule Bothe / T. Dettmers

Natürlich ist Bothe nicht prinzipiell gegen Computer. Die Tanzschule ist mit Facebook, Instagram und eigener Bothe-App in den sozialen Medien präsent und erreicht dort auch junge Tänzer. Aber: Das Tanzhaus an sich ist ganz bewusst eine Wlan-freie Zone. „Die Kinder kommunizieren zu viel über das Handy, daher sind viele tatsächlich überfordert, jemanden von Angesicht zu Angesicht kennenzulernen und anzusprechen – selbst unter Gleichaltrigen.“

Das Tanzen biete da eine gute Brücke: „Hier lernen sie, auch mit Altersgenossen, die sie nicht kennen, zu kommunizieren.“ Deshalb sei ihm auch wichtig, dass bei den Tanzkursen spätestens alle fünf Minuten die Partner getauscht werden – Social Dance heißt das.

„Eine Sache von Respekt und Höflichkeit“

„So wachsen die Schüler insgesamt mehr zusammen“, sagt Bothe. Was ihm auch wichtig ist: Die Schüler müssen auf diese Weise auch mal mit jemandem auskommen, den sie vielleicht nicht so sympathisch finden. „Das ist eine Sache von Respekt und Höflichkeit, wenn man aufgefordert wird, auch zu tanzen. Außerdem ist es ja nicht für den Abend, sondern für fünf Minuten.“

Aber auch außerhalb der Tanzkurse treffen sich die Jugendlichen bei Bothe, manche kommen bereits nach Schule, machen hier Hausaufgaben, chillen gemeinsam, schauen den anderen bei den Kursen zu, tanzen selbst oder helfen in anderen Kursen aus. „Sie treffen hier ihre Clique und nutzen auch andere Angebote – wie die Diskos oder Motto-Partys, die wir veranstalten. Für die Jugendlichen ist das aktive Freizeitgestaltung. Und deutlich besser, als stundenlang am Computer zu daddeln.“

Bothe hat einen Wunsch an die Eltern

Den Kindern kann er eine Menge beibringen. Aber einen Wunsch hätte er in dem Zusammenhang auch an die Erwachsenen: „Sich auf dem Abschlussball entsprechend zu kleiden, ist für mich auch eine Frage des Respekts gegenüber den Kindern“, sagt er.

„Der Abschluss des Tanzkurses ist ein großer Ball im Kuppelsaal. Das ist immer toll zu sehen, wie wunderschön sich da die Mädchen und Jungen anziehen – für sie ist das ein echtes Highlight.“ Aber dann gebe es auch immer mal wieder Eltern, die zu dem Event in Jeans und Shirt kämen.

Tanzen ist wieder angesagt unter Jugendlichen, das kann Yorck-Oliver Bothe, Chef von Hannovers größter Tanzschule, bestätigen. Erst im Februar hat er das Tanzhaus an der Podbielskistraße um neue Kurs- und Aufenthaltsräume erweitert – auf 1600 Quadratmetern kann dort jetzt getanzt werden.

Fast jeden Abend finden dort und in den zwei anderen Häusern an der Walderseestraße und in Burgwedel Tanzkurse statt. Seine Schwester Susanne Bothe leitet zusätzlich die „ Tanzschule Susanne Bothe“ im Süden Hannovers. Sie feierte in diesem Sommer große Hochzeit mit Hannover-Concerts-Chef Michael Lohmann in Norwegen.

Von Maike Jacobs