Wenn die einstige First Lady Bettina Wulff (46) Schulbrote an die Kinder der Grundschule im Langen Feld in Laatzen verteilt, kommen sie alle – und machen ein Event mit langen Reden draus (zum Unmut der ungeduldigen Schulkinder): Kabarettist Matthias Brodowy (48) als Launemacher, Sven-Sören Christophersen (35) von den Recken und Zoo-Chef Andreas Casdorff (55) als Sponsoren der Bio-Brotbox, Hannovers Bürgermeister Thomas Hermann (62) für den offiziellen Charakter der Veranstaltung, Laatzens Bürgermeister Jürgen Köhne (63) als Danksager, Rapper Spax (47) fürs Entertainment – und viele mehr.

Dabei wollten die Kinder doch einfach nur Frühstück haben. Wulff, selbst zweifache Mutter, wusste sie zu bändigen: Während die Erwachsenen ihre Reden ein paar Meter weiter durchzogen, saß sie zwischen den Schulkindern und tuschelte mit ihnen. Ein Mädchen mit langen Zöpfen zeigte sich sehr interessiert. „Was macht die Frau mit Mikrofon neben dem Mann mit Kamera?“, fragte sie Wulff. Die konnte es der Kleinen erklären, mit Fernsehteams hat sie schließlich schon genug Erfahrung gesammelt.

Das ist die Bio-Brotbox

Nach etwa einer Stunde unterbrach Wulff die langen Reden, damit die Kinder endlich ihre Bio-Brotboxen bekommen. Das steckt drin: ein Apfel, ein Aufstrich, ein Riegel, ein Teebeutel, ein Getränk und eine Eintrittskarte für den Zoo. Hinter der Initiative „Bio-Brotbox“ steckt Matthias Rönicke (51), der am Vortag mit 40 Freiwilligen 12.000 Brotdosen für 193 Schulen in der Region gepackt hat. Seit 2002 veranstaltet er diese Aktion einmal im Jahr. Denn dass Kinder gesunde Verpflegung für den Schultag haben, ist nicht selbstverständlich.

Stolz: Die Kinder zeigen den Inhalt der Bio-Brotbox. Quelle: Junker

Das weiß auch Schulleiter Wilhelm Cornelius. „In unserem Sachunterricht lernen die Kinder, was gesunde Ernährung ist“, erzählt er. „Sie schauen sich dann gemeinsam ihre Brotboxen an und untersuchen, was gut ist und was nicht.“ Heute ist alles gesund – und würde auch der Ex-First-Lady schmecken. Sie ist Botschafterin der Bio-Brotbox, bereits seit vielen Jahren.

„Ich wurde als Schulkind sehr von meiner Mutter verwöhnt“, sagt sie und lächelt. „Ich habe jeden Morgen ein Gersterbrot mit Käse und geschnittenen Apfel und Möhren mit in die Schule bekommen.“ Und was packt sie ihren Söhnen Linus (17) und Leander (12) ein? „Die sind beide leider Frühstücksmuffel“, erzählt die Mama. Und Brot-Fans seien sie auch nicht. „Der Kompromiss sind dann Reiswaffeln.“

