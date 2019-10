Bendzko erzählt bei ffn ungefiltert vom neuen Album

Hannover

„Ich den ersten beiden Jahren war ich viel mit meiner Band unterwegs, wir haben in großen Hallen, auf Festivals und Wohnzimmerkonzerte gespielt“, erzählt der Sänger am Donnerstag bei Radio ffn.

Freitag erscheint neues Album

Und Albumzeit – seins erscheint an diesem Freitag – bedeutet Promozeit, der Mann mit dem Lockenkopf tourt derzeit quer durch die Republik, um von der Intention dahinter sowie den Inhalten zu berichten. Um die anderthalb Jahre brauchte es (das dritte also), bis der Künstler die 13 Songs wie etwa „Jetzt bin ich ja hier“, „Hoch“ und „Nie mehr zurück“ beisammenhatte, Bendzko verspicht: „Man erkennt mich darauf schon wieder, aber es gibt auch Veränderungen“, verriet der 34-Jährige im Gespräch, eine gute Stunde hatte es sich für diverse Interviews Zeit genommen. „Ich nehme schon eine etwas positivere, selbstbewusstere Haltung ein.“ Auf den vorhergegangenen Alben ging es melancholischer zu, „das hier geht mehr nach vorne“.

Im Studio: Tim Bendzko. Quelle: Michael Wallmüller

Songs in einer Woche fertig

Auf der anstehenden Tour will der Berliner demnach auch seine Fans nicht nur emotional packen, „sondern auch körperlich“, es darf also abgefeiert werden. Entstanden ist Album Nummer vier übrigens in Mecklenburg-Vorpommern, genauer gesagt in Groß Markow – das hatte einen ganz praktischen Grund: „In dem Haus ist für mehrere Leute Platz, alle kommen gut mit dem Auto hin, das preis-Leistungs-Verhältnis stimmte.“ Es gab sogar Sauna, Pool und eine Tischtennisplatte, allerdings nicht so ganz in dem Zustand, wie im Internet angepriesen.

Aber auch das hatte etwas Gutes: „In einer Woche waren die Songs fertig“, so Bendzko lachend. Im Gegensatz zur Vorgängerplatte arbeitete der Musiker an „Filter“ mit mehreren Leuten, „das kann auch total romantisch sein. Es ist echt toll, wenn Menschen zusammenkommen und aus dem Nichts etwas schaffen – nämlich Musik. Und die verbindet.“ Schön gesagt.

Tim Bendzko spielt am 17. Mai um 19.30 Uhr bei uns in der Swiss Life Hall. Tickets kosten zwischen 42,90 und 69,90 Euro und sind etwa im NP-Ticketshop (Lange Laube 10) erhältlich – oder online im NP-Ticketshop.

Von Mirjana Cvjetkovic