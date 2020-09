*06.02.1979 in Venezuela. Im Maritim Airport Hotel Ausbildung zum Hotelkaufmann, dann arbeitet er in der Bar im „20 up Riverside Hotel“ in Hamburg, macht eine Bartender-Ausbildung in Rostock. Zurück in Hannover wird er Barchef in „Harrys New York Bar“ (heute „Pelikan-Bar“), es folgen Stationen im „Lindenblatt“ und in Braunschweig. Die „Bar Añejo“ (Elisenstraße 22, Telefon 0511/49537241) mit südamerikanischer Küche eröffnet er 2017. Infos unter bar-anejo.de