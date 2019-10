Christina Grass will bei „Bachelor in Paradise“ ihr Herz öffnen

Hannover

Ihr Abgang in der sechsten Nacht der Rosen hatte langen Nachhall: Nach einem Einzeldate hatte „Bachelor“ Andrej Mangold (32) Christina Grass (31) nach Hause geschickt – der Hannover-Bonus (beide stammen aus der Stadt) war aufgebraucht. Dabei hatte sich die brünette Pharmareferentin, die mal Miss Norddeutschland war, auf der sicheren Seite gewähnt. „Das ist krank“, wütete sie damals vor laufenden Kameras. Der Junggeselle, der sich im Finale später für Jenny Lange (25) entschied, hatte „noch nicht das Knistern gespürt“, die selbstbewusste Hannoveranerin war ihm wohl auch etwas zu forsch.

Eine Abfuhr in aller Öffentlichkeit – hat man da nicht die Nase voll von der Suche nach der großen Liebe im TV? „Ganz im Gegenteil“, sagt Grass vergnügt. „Im ersten Moment war es schon traurig, ich hätte Weihnachten schon gerne anders verbracht“, sagt sie über die Dreharbeiten im Herbst 2018 in Mexiko. „Aber es ist nun mal eine andere Methode, jemanden kennenzulernen. Parship und Tinder sind nichts für mich.“

Mit Shitstorms kennt Grass sich aus

Auch die Konsequenzen nach der Ausstrahlung trug sie damals mit Fassung: „Ich hab mich aufgeregt und Krawall gemacht. Da hagelt dann eben der Shitstorm.“ Freunde und Familie hätten aber hinter ihr gestanden. „Das geht nicht spurlos an einem vorüber. Aber ich habe einen starken Charakter, ich bin daran noch gewachsen.“

Das war nichts: Bei „Bachelor“ Andrej Mangold flog Christina Grass im Frühjahr 2019 in der sechsten Nacht der Rosen raus. Quelle: RTL

Dem neuen Liebesabenteuer bei „Bachelor in Paradise“ in Thailand (hier ein Überblick über alle Kandidaten) sieht sie deshalb gelassen und „gut gewappnet“ entgegen. Obwohl sogar RTL selber das Format mit „viel nackte Haut, Geknutsche, Zickereien und Drama“ angekündigt hat. Grass sieht am neuen Format aber einen entscheidenden Vorteil: „Man muss nicht warten, bis ein Brief mit einer Einladung in die Villa flattert“, sagt sie über die teilweise zermürbenden „ Bachelor“-Wochen, in denen 20 Frauen um einen Mann buhlten.

„ Bachelor in Paradise “: 33 Singles auf der Suche

Auf der Suche Christina Grass bei „Bachelor in Paradise“. Quelle: RTL, TVnow

Ab 15. Oktober treffen 33 Singles aufeinander, die Geschlechterverhältnisse sind (fast) ausgeglichen, mal verteilen die Herren die Rosen, mal die Damen. Außerdem werden die Liebeskarten immer wieder neu gemischt – weil Kandidaten und Kandidatinnen neu dazustoßen. „Das passt besser zu meiner Persönlichkeit“, findet Grass. „Ich kann das Heft selber in die Hand nehmen.“

Eine Strategie hat sie sich nicht zurechtgelegt. Aber sich eine Sache vorgenommen: „Kopf und Herz öffnen. Ich bin bereit, mein Herz diesmal mitreden zu lassen.“ Denn: „Ich weiß, dass ich nach außen manchmal schroff wirke“, sagt die 31-Jährige, die auch schon für die RTL-II-Soap „Schwestern“ vor der Kamera stand.

Das Personal im thailändischen „Paradise“ rekrutiert RTL aus ausgemusterten „ Bachelorette“-Männern und „ Bachelor“-Frauen. Also gibt es ein Wiedersehen mit alten Bekannten: „Ich freue mich auf Jade“, jubelt Grass. „Sie ist mein Herzblatt“, sagt sie über die lebenslustige Flugbegleiterin Jade Übach (25), deren Kurven nicht nur ein Geschenk der Natur sind.

Wiedersehen mit vier Ex-Kandidatinnen

Aus der letzten „ Bachelor“-Staffel sind vier weitere Damen an Bord: Kimberly Schulz (26, „Ich möchte mein Glück nochmal versuchen“), Steffi Gebhart (33, sie hatte es unter die letzten vier geschafft) und Ernestine Palmert (27), die andeutet, dass sie vielleicht noch eine Rechnung offen hat: „Wer noch Klärungsbedarf mit anderen Teilnehmern hat, ist im Paradies genau richtig.“ Vielleicht meint sie damit Kickboxerin und Ex-„Playmate“ Isabell Bernsee (29) – sie war in der Mexiko-Villa im Kampf um Andrej Mangold keinem Zickenkrieg aus dem Weg gegangen.

Hier geht’s zur RTL-Seite: Alle Kandidaten stellen sich mit Videos vor.

Aber unter dem Strich geht es doch um die Liebe: „Ich brauche einen Mann, der weiß, was er will“, betont Christian Grass. „Ehrlich und loyal“ soll er sein, ein Typ für „Lachen und ernste Gespräche“. Findet sie so jemanden nicht, wenn sie in Hannover unterwegs ist? „Ich werde inzwischen in der Stadt immer öfter erkannt. Aber dadurch ist es ja noch schwieriger geworden“, klagt Grass. „Ich suche jemanden, der mich nicht nur will, weil ich im Fernsehen war.“ Das wird in Zukunft aber nicht einfacher ...

Cornelis Steiner aus Garbsen ist auch dabei!

Sieht aus wie „Aquaman“: Cornelis Steiner aus Garbsen versucht sein Glück bei „Bachelor in Paradise“. Quelle: RTL/TVnow

„Bachelor in Paradise“: Das ist Cornelis Steiner Lang ist es her: Anno 2014 sagte Cornelis Steiner bereits bei der Anfahrt zur Villa über „ Bachelorette“-Blondine Anna Hofbauer (31) „Oh ne, das ist gar nicht mein Typ“. Es lief dann auch nicht wirklich rund, der Garbsener (damals noch mit kurzen Haaren, Käppi und roten Turnschuhen) flog schnell raus. Jetzt nimmt der 31-Jährige einen neuen Anlauf – im neuen Look. Dichter Bart, lange Locken, beeindruckende Bauchmuskeln – ein wenig erinnert er an den Superhelden „Aquaman“. In seinem Vorstellungsvideo wirkt er allerdings sehr zugeknöpft und zurückhaltend. „Ich will mit meiner Persönlichkeit punkten“, kündigt er an. Er sei Sternzeichen Skorpion, habe sich gerade selbstständig gemacht. Womit? „Das will ich hier nicht verraten“, wiegelt er ab. Hoffentlich lässt er vor der Kamera ein bisschen mehr Infos heraus. Im thailändischen Single-Haifischbecken kommt er sonst mit dieser Devise nicht weit: „Ich bin nett, ich bin ehrlich, ich bin ich selbst.“

„ Bachelor in Paradise“ ab 15. Oktober immer dienstags ab 20.15 Uhr auf RTL. Aktuelle Folgen kann man eine Woche vorab auf TVNow bereits streamen.

Von Andrea Tratner