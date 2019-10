„Bachelor“: Garbsener Cornelis wird aus dem Paradies vertrieben

Hannover

Die Hannover-Quote im Paradies schmilzt dahin: Schon in der zweiten Folge „ Bachelor in Paradise“ ist Schluss für Cornelis Steiner(31), der Bauleiter aus Garbsen ging in der Nacht der Rosen leer aus. „Ich war hier, um eine Frau kennenzulernen. Hat nicht geklappt. Ist halt so“, sagt er nüchtern über seinen Einsatz in der RTL-Kuppelshow in Thailand.

Er ist raus – und hinterlässt einen Scherbenhaufen. Denn die Schuldige am Dilemma ist schnell gefunden: Julia Prokopy(24) hatte Cornelis’ sanftes Werben durchaus entgegengenommen – ihre Rose aber dann dem „Neuen“, Alex Hindersmann(31), überreicht.

Der hatte einst das Herz von „ Bachelorette“ Nadine Klein(33) erobert (hat aber nur vier Monate gehalten) – und brachte gleich die Stimmung zum Kochen. Denn auch Hannover-Kandidatin Christina Grass (31) hatte ein Auge auf den smarten Personal Trainer geworfen.

„Es ist ein riesengroßes Wirrwarr in meinem Kopf“, gab sie zu, entschied sich dann für Serkan Yavuz (26). Der Grund: „Er ist mit dem Herzen dabei.“ Nach großen Emotionen klingt das nicht. Zumal Serkan kein Geheimnis daraus macht, dass er eigentlich auf Jade Übach (25) steht.

Er sorgt ebenfalls für Aufregung im Frauenlager: Aurelio Savina(41) nennt sich selber „Alphatier“ und „Leitwolf“, will Frauen das Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit geben. „Eine Kunst, die ich erlernt habe.“ Sein Objekt der Begierde ist ausgerechnet Michelle Schellhaas (24), die Savina aber „total alt“ findet. Sich aber trotzdem in Rekordtempo vom Charme des Dschungelcamp-Experten einwickeln lässt.

Von Andrea Tratner