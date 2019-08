Hannover

Es ist gerade mal einen Monat her, dass aus der angehenden „ Peek & Cloppenburg“-Handelsfachwirtin My Bui Minh (26) aus Groß-Buchholz die 14. Miss NP wurde. Aber: „Ich glaube manchmal immer noch, dass ich träume“, sagt sie.

Die bildhübsche Frau mit vietnamesischen Wurzeln war bei der Maschseefest-Eröffnung, beim Ascot-Renntag auf der Neuen Bult, beim NP-Bürgermeistertreffen, beim 96-Heimspielstart. Immer VIP-Loge, immer besonderer Service, immer Promis drum herum.

Miss NP trifft Dirk Roßmann und Martin Kind

Die 26-Jährige hat schon Autogramme gegeben, Selfies gemacht, TV-Stars wie Jana Ina Zarrella (42), Oana Nechiti (31) und Laura Wontorra (30) kennengelernt. Sie hat mit den millionenschweren Unternehmern Martin Kind (75) und Dirk Roßmann (72) ganz ungezwungen geplaudert und festgestellt: „Die sind super sympathisch und überhaupt nicht herablassend oder arrogant.“

Volles Programm – und ein neues Auto

Und so geht es weiter: Feuerwerkswettbewerb in Herrenhausen, Nacht von Hannover, 30 Jahre RTL Nord und „Stars for free“ von Antenne Niedersachsen – alles in einer Woche. „Im Moment lebe ich auf der Überholspur“, sagt My lachend. Und jeden Tag wird sie an ihre Krönung am 1. August im Stadtpark erinnert. Auf beiden Seiten des neuen VW Up! vom Autohaus Kahle prangt ihr Konterfei in Lebensgröße: „Natürlich schauen die Leute rüber. Ich finde das eher witzig.“ Überhaupt ist der 90-PS-Cityflitzer „ein Traum in weiß“.

Ob ihr Freund Dimitri Leinweber (32) neidisch ist? „Quatsch, der freut sich doch für mich.“ DAN

Von Christoph Dannowski