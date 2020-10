Hannover

Mademoiselle Paula (67) steht in der Herbstsonne in ihrem hannoverschen Garten. Schick sieht sie aus, so ganz in Weiß. Erst kürzlich ist sie von einer Weltreise zurückgekehrt. Vom Zuhause im Süden Hannovers ging es zuerst nach Texas, dann nach Rom, Bali und Russland. 2121 Kilometer hat sie dabei mit ihren 45 PS zurückgelegt. Mademoiselle Paula ist nämlich ein Peugeot 203 A und die Orte, die so fern klingen, liegen allesamt in Norddeutschland.

Ihre Besitzer Nina (44) und Torsten „Toddy“ Eckhof (46) haben Paula vor sechs Jahren auf einem Oldtimer-Treffen im niederländischen Venlo entdeckt. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, schwärmt Nina Eckhof. Das Ehepaar verbindet eine große Leidenschaft für die Fünfzigerjahre: Ihre Outfits erinnern an den Stil der 50er-Jahre, sogar ihre Hauseinrichtung. Paula passt mit Baujahr 1953 genau in ihr Beuteschema. Für einen mittleren vierstelligen Betrag wechselt die Limousine mit Schiebedach den Besitzer.

Peugeot 203 A: Mademoiselle Paula ist ein Oldtimer

Ihrer französischen Abstammung verdankt Paula den Zusatz „Mademoiselle“. Den Vornamen hat Nina Eckhof ihr verpasst. „In unserer Familie gab es eine Tante Lore. Sie arbeitete bei einer betagten Dame namens Paula im Haushalt. Das fand ich für unseren Oldtimer sehr passend.“

Als das Ehepaar – sie sind seit neun Jahren verheiratet und seit 2006 ein Paar – im Sommer diesen Jahres einen Ausflug zu Freunden nach Dobbertin in Mecklenburg-Vorpommern plant, stößt Toddy Eckhof beim Planen der Route auf den Ortsnamen Rom. Da die Gemeinde mit knapp 800 Einwohnern auf dem Weg liegt, schlägt er grinsend vor: „Wollen wir nach Rom fahren? Das glaubt uns keiner!“

Mit im Gepäck: Die Eckhofs haben passende Souvenirs zu den besuchten Orten mitgenommen. Quelle: Christian Behrens

In mühevoller Recherchearbeit durchkämmt der Stadtangestellte (seine Gattin arbeitet als Bilanzbuchhalterin) den Atlas nach weiteren Ortsnamen in Norddeutschland, die Fernweh hervorrufen. Am 24. Juni 2020 geht es los. Im Gepäck haben die beiden Reiselustigen unter anderem einen kleinen Plattenspieler, eine Frankreich-Flagge, kleine Figürchen und allerlei andere Kleinigkeiten, die sie mit ihren Reisezielen verbinden. Nichts davon mussten sie kaufen, alles kleine Schätze aus ihrem liebevoll dekortierten Haus.

Den richtigen Weg weist ihnen nicht etwa ein modernes Navigationsgerät, sondern die nur noch selten praktizierte Fähigkeit des Kartenlesens. „Nur wenn es mal gar nicht weiterging, musste das Navi ran“, so Nina Eckhof.

Rom in Norddeutschland: Hier schmeißen sich Nina und Torsten Eckhof in Togas. Quelle: privat

Zwischen 136 und 256 Kilometer fahren sie pro Tag. Hauptsächlich über Land-, manchmal auch auf Bundesstraßen. An jedem Ortsschild mit kuriosem Namen halten sie und knipsen Erinnerungsfotos mit den mitgebrachten Accessoires. In Rom posieren sie mit Bettlaken, die sie wie eine Toga um den Körper geschlungen haben. „Die Fotos haben wir mit dem Handy und dem Zehn-Sekunden- Selbstauslöser gemacht“, sagt Toddy Eckhof. Seine Frau ergänzt lachend: „Das sah bestimmt lustig aus, denn einer von uns musste ja immer schnell ins Bild springen, wenn der Auslöser betätigt war.“

Auch kleine Videos, in denen die Fünfzigerjahre-Fans ein Tänzchen zu Musik vom Plattenspieler auf dem Asphalt wagen, nehmen die beiden auf. In Brasilien ( Schleswig-Holstein) spielen sie den 80er-Hit „Like ice in the sunshine“, in Waterloo schwofen sie zum gleichnamigen ABBA-Hit und in Russland lassen sie Dschingis Khans „ Moskau“ erklingen. „Wer kann schon behaupten, dass er um die ganze Welt getanzt ist?“, fragt Toddy Eckhof amüsiert. Am Ortsschild mit der Aufschrift „Welt“ ist das in wenigen Sekunden möglich.

Waterloo in Norddeutschland: Hier tanzen Nina und Torsten Eckhof zum gleichnamigen Abba-Song. Quelle: privat

Als sie England in Nordfriesland erreichen, ist leider auch das Wetter englisch. Trotzdem schwärmen sie: „Die Häuser im englischen Stil fanden wir total schön.“ Etwas enttäuschend hingegen ist Grönland, das kurz vor Bali liegt. „Wir haben es erst gar nicht gefunden“, erinnert sich Nina Eckhof schmunzelnd. Tatsächlich handelt es sich um einen Acker, dessen Bezeichnung sich von dem Wort Grünland ableitet.

Mademoiselle Paula macht die Reise ganz gut mit. „Es ist ein bisschen wie Trecker fahren“, erklärt ihre Besitzerin. Reisen statt Rasen lautet das Motto. Paula schafft 115 km/h, aber ihre Wohlfühlgeschwindigkeit liegt bei 80 km/h. Das reicht vermutlich auch. Immerhin hat Oldtimer Paula zwar kuschelige Kissen in Leoparden-Optik auf der Rückbank, aber weder Anschnallgurte noch Nackenstützen. Toddy Eckhof verrät: „Wir haben uns beim Fahren Kissen unter den Po gelegt, damit wir bequemer und etwas höher sitzen.“

Vor der Fähre, mit der das Trio die Weser überqueren will, macht Paula schlapp. Vorbildlich reiht sie sich in die Schlange der Wartenden ein. Doch dann bleibt der Motor aus. „Sie hatte offensichtlich keine Lust auf die Fähre“, sagt Nina Eckhof schulterzuckend. Ihr Mann ergänzt: „Wir haben sie erst einmal auf den Parkplatz geschoben.“ Nach ein paar Versuchen atmen beide erleichtert auf: Der Motor springt zum Glück wieder an.

Reisevorbereitungen: Mit Landkarte und Plattenspieler haben sich Torsten und Nina Eckhof auf den Weg gemacht. Quelle: Christian Behrens

Am 4. Juli 2020 kehren das Ehepaar und Mademoiselle Paula nach Hause zurück. „Es war eine tolle Reise“, resümiert das Paar, „denn wir haben viele schöne Orte entdeckt.“ Eine neue Tour ist bisher noch nicht geplant. Doch Toddy Eckhof könnte sich eine weitere Reise gut vorstellen. Er sinniert: „Einmal mit Paula zum Eiffelturm nach Paris fahren, das wäre schon toll.“

Von Janina Fesser