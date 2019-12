Auf einen Topfenknödel bei „Ferry’s Landhaus“

Hannover

Ambiente: Auf den ersten Blick hat sich im Vergleich zum Vorgänger-Restaurant „Mardal“ nicht viel verändert: In „Ferry’s Landhaus“ ist es gemütlich wie in einem Wohnzimmer, die Wände sind in einem warmen beige-braunen Ton gehalten. Die Tischdecken sind aus Stoff, ebenso die Servietten. Kronleuchter spenden warmes Licht. „Wir haben hauptsächlich die technische Einrichtung auf den neuesten Stand gebracht“, beschreibt Ferry Fooladian. Den hinteren, großen Raum sieht er als Restaurant, weiter vorne möchte er ein Bistro etablieren. „Es soll aber auch möglich sein, dass die Leute hereinkommen, um einfach etwas im Bar-Bereich zu trinken“, fügt der Betreiber hinzu, der in den 1990er-Jahren den beliebten Szene-Treff „Ferry’s Bar“ in Kirchrode führte.

Gemütliches Ambiente: Auf den Tischen liegen Stoffdecken, Kronleuchter spenden warmes Licht. Quelle: Florian Petrow

Service: Wir werden von zwei verschiedenen Kellnerinnen bedient, die recht unterschiedlich an ihren Job herangehen. Die eine versprüht eher einen spröden Charme, die andere macht einen herzlichen Eindruck. Beide sind bemüht, lassen aber benutztes Besteck und Geschirr für unseren Geschmack zu lange stehen.

Essen und Trinken: Ferry Fooladian weiß, was sich als Gastgeber eines Restaurants der angestrebten Klasse gehört: Als Gruß aus der Küche kommt frisches Baguette mit Quark auf den Tisch. Weiter geht es mit einer Lauchcremesuppe mit Rauchlachsstreifen (5,90 Euro). Die Suppe ist wunderbar cremig eingekocht und damit herrlich geschmacksintensiv. Die rosa Lachsstücke machen sich nicht nur optisch gut in der hellgrünen Suppe, sondern geben ihr auch geschmacklich die besondere Note.

Die Bar im Eingangsbereich ist üppig ausgestattet. Quelle: Florian Petrow

Bei den Hauptgerichten entscheiden wir uns für Mediterranes: Gemüserisotto mit Reisbällchen und Rucola und einen Klassiker, Rinderrouladen mit Speckbohnen. Das Risotto (13,50 Euro) ist in einem tiefen Teller unter einem Berg Rucola und Tomaten verborgen, als müsste man es verstecken. Als wir zum Risotto durchgedrungen sind, stellen wir fest, dass dem Risotto mehr Parmesan gut getan hätte. Genauso wie wir uns ein stärkeres Aroma der Auberginen und des übrigen Gemüses gewünscht hätten. Die Konsistenz ist gut, aber es schmeckt leider fade. Die knusprigen Risottobällchen, die im Rucola verstreut liegen, überzeugen uns hingegen auch geschmacklich mit ihrem kräftigen Käsearoma. Die hausgemachte Rinderroulade (15,50 Euro) kommt grundsolide auf unseren Teller. Das Fleisch ist zart und hat etwas Aroma von der Gurken-Speck-Füllung angenommen. Am Speck-Bohnengemüse (bissfest) und den Kräuterkartoffeln ist nichts auszusetzen. Einzig die Burgundersoße hätte kräftiger sein können.

Ein Höhepunkt ist der Nachtisch: Die Marillen-Topfenknödel (8,80 Euro) sind mit Semmelbröseln außen leicht knusprig und innen weich. Ergänzt mit Vanillesoße und einem roten Beerenragout ist das Ganze optisch äußerst ansprechend angerichtet.

Ein Genuss: Die Marillen-Topfenknödel in „Ferry’s Landhaus“. Quelle: Lill

Die offenen Weine, die wir zum Essen gewählt haben, sind gute Begleiter – mehr aber auch nicht (jeweils 0,2 Liter für 5,90 Euro). Der rote Merlot Grenache riecht recht würzig, ist aber mit seinen Gewürz- und Vanillearomen geschmacklich eher zurückhaltend. Der Riesling ist zitronig-fruchtig sowie spritzig, und er schmeckt stärker, als er duftet.

Fazit: Mit „ Ferrys Landhaus“ haben die Kirchröder ein Gasthaus, in das sie nach einem Spaziergang prima einkehren können. Die Küche kann sich in Teilen noch verbessern.

Ferry’s Landhaus

Mardalstraße 12, 30559 Hannover

Telefon: 0511/52 03 07

Öffnungszeiten: Montags bis freitags 17 bis 23 Uhr, sonnabends uns sonntags 12 bis 23 Uhr.

Für Kinder geeignet

Hunde willkommen

Veganes Gericht

Kein Raucherzimmer

Barrierefrei? Nein, Treppen führen ins Restaurant

Wie bezahlen? Bar, EC, Kreditkarte (außer Amex )

Lesen Sie hier weitere unserer Restauranttests

Von Sönke Lill