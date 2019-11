Auf Sylt: Lars Conrad heiratet seine Anna Greta

Hannover

Zuletzt, das gibt er uneingeschränkt zu, war Lars Conrad (43) vor ziemlich genau 15 Jahren so heftig aufgeregt. Da stand der ehemalige Profisportler bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen am Beckenrand, holt Augenblicke später mit der 4-mal 100 Meter Lagenstaffel die Silbermedaille.

Jetzt aber, genauer gesagt am 12. November, hat der 43-Jährige glänzendes Gold geholt – er hat seine langjährige Freundin Anna Greta Paschke (34) geheiratet! Und dazu gratulieren auch wir ganz herzlich. „Es war ein perfekt, ein absolut geiler Tag“, war Lars Conrad gegenüber der NP am Dienstag noch total aus dem Häuschen, „auch ich bin jetzt den Bund der Ehe eingegangen.“

Brautpaar im alten Kapitänshaus

Dafür haben sich die zwei ihre Lieblingsinsel ausgesucht, haben im Sylter Heimatmuseum in Keitum „Ja“ gesagt. Im alten Kapitänshaus von 1759 waren auch nur das Brautpaar und die Standesbeamtin anwesend. „Wir wollten den Tag wirklich nur zu zweit für uns haben, ohne Stress und irgendwelche Verpflichtungen“, erläutert der Mann, der für die Maschmeyer Group als Leiter Vertriebsprojekte arbeitet. Herausgekommen ist ein „Traumtag – genau wie wir ihn uns vorgestellt haben.“ Mit Freunden und Familie feiern wollen sie noch, eine kirchliche Trauung dagegen wird es nicht geben, flittern werden sie auch – unklar ist nur wann und wo es hin geht. Möglich ist Norwegen, aber auch für ein romantischen Trip auf die Malediven sind sie nicht abgeneigt.

Seit mehr als zehn Jahren ein Paar

Seit mehr als zehn Jahren sind die beiden nun ein Paar, „es passt einfach super gut, wir ergänzen uns ganz wunderbar.“ Schon im vergangenen Jahr hatte Conrad seiner Liebsten einen Antrag gemacht, sie dafür nach Hamburg entführt. Im Luxushotel „The Fontenay“ gab es zunächst ein Sechs-Gänge-Menü, im Anschluss flanierte das Paar auf die Terrasse mit Blick auf die Alster, „dort bin ich dann auf die Knie gegangen. Glücklicherweise musste sie nicht lange überlegen.“

Wie schön.

Von Mirjana Cvjetkovic