Hannover

Das riesige Kino 2 im Astor an der Nikolaistraße war brechend voll. Mehr als 450 Filmfans wollten die Premiere des düsteren Hannover-Dramas „Malak“ sehen. Dabei hat der Film gerade einmal 700 Euro gekostet, sagt Regisseur Timo Hinkelmann (31). „Und die habe ich auch noch selbst bezahlt.“

Es ist nicht das einzig Ungewöhnliche an diesem Film, der vom Leben einer aus Mali stammenden Familie handelt. Seine zum großen Teil afrikanischen Schauspieler hat Hinkelmann fast alle auf den Straßen von Hannover entdeckt. Nur Imad Mardnli (43), der aus der Netflix-Serie „Dogs of Berlin“ bekannt ist, stand schon häufiger vor den Kameras. „Bei einem Film wie diesem setze ich lieber auf Darsteller, die das Leben auf der Straße kennen. Die es so spielen, wie es ist“, sagt der Filmemacher.

Regisseur TImo Hinkelmann mit seinem Hauptdarsteller Bunga Lopez. Quelle: www.fotowilde.de

So wie etwa Hauptdarsteller Bunga Lopez (25) oder Lewis Asamoah (35). Der kleinere Bruder des früheren 96-Profis Gerald Asamoah (40) spielt in dem 90-minütigen-Film den strenggläubigen und gewalttätigen Familienvater „Baba“. „Ich kenne die guten und schlechten Seiten des Lebens. Das hat mir für die Rolle geholfen“, sagt Lewis Asamoah.

Gemeinsam mit seinem Bruder schaute er sich den Film im Astor-Kino an. „Als mir Lewis das sagte, dachte ich erst, dass er Scherze macht. Aber jetzt, wo dieser Film entstanden ist, muss ich doch sagen, dass ich sehr stolz bin“, sagt der frühere Fußball-Nationalspieler.

„Ich wollte keinen Hobby-Islam zeigen“

Die erste Filmrolle hat dem 35-Jährigen großen Spaß gemacht. „Ich habe meinen eigenen ,Baba’ erschaffen. Ich sage in der Rolle keine Sätze, die ich nicht selbst sagen würde.“ Der Vater glaubt streng an den Islam und fordert das auch von seiner Familie ein. Abends häuft er allerdings Wettschulden an. „Das ist sehr gegensätzlich“, findet Lewis Asamoah. Sein Bruder hält die Story für realistisch. „Das haben viele Migrantenfamilien erlebt. Der Vater verspielt das Geld, und die Mutter versucht, alles zusammenzuhalten.“

Die beiden gebürtigen Ghanaer sein eigentlich Christen. Was Lews Asamoah für die Rolle eines islamischen Vaters brauchte, lernte er von Regisseur Hinkelmann. „Wir sind dafür in die Moschee gegangenen. Eine komplett neue Erfahrung war das für mich nicht. Ich habe viele islamische Freunde.“

Hinkelmann brachte seinen Darstellern sogar Gebete auf Arabisch bei, achtete penibel auf Handbewegungen. „Ich wollte keinen Hobby-Islam zeigen“, sagt der Döhrener. Nach dem Tod seines Großvaters ist er selbst zum Islam konvertiert. Es ist auch ein Film über Licht und Schatten der Religion. „Es zeigt diejenigen, die ihn als Waffe nutzen und die, die durch den Glauben den Weg aus den Problemen finden.“

Mehr als 450 Gäste sind bei der Premiere des Films im Astor-Kino. Quelle: Frank Wilde

Es ist eher ein positives Bild, das der Film über den Islam zeigt. Die Hauptfigur Kazim findet durch den Glauben wieder Stabilität, nachdem er den Tod seines Bruders Malak nicht verkraftet hat und ins kleinkriminelle Milieu abgerutscht war. Zwischen bekannten Bildern vom Ihme-Zentrum, Stadtbahnen oder der Goethestraße gibt es in „Malak“ aber viel Gewalt und Blut.

Ängst vor dem Fremden abbauen

„ Hannover in roar“ (frei übersetzt: Hannover in Aufruhr) nennt das Hinkelmann. Doch passt so ein düsteres Bild überhaupt zu unserer Stadt? „Es ist natürlich ein bisschen übertrieben“, sagt der Filmemacher, „aber jede Stadt hat ihre dunkle Seiten.“

Schlägersängerin Isabell Krämer und Modedesigner Uli Hahn kennen Hauptdarsteller Bunga Lopez gut. Quelle: Frank Wilde

Mit dem Film will Hinkelmann einen Betrag dazu leisten, die Angst vor dem Fremden abzubauen. „Am Ende des Tages sind wir alle Menschen, Brüder und Schwestern, mit ganz ähnlichen Problemen, Träumen, Ängsten und Hoffnungen.“

Für den Film musste der Regisseur mit möglichst wenig Mitteln auskommen. Eine Förderung über 40.000 Euro hatte er abgelehnt, weil er keinen Kurzfilm drehen wollte. Was es zu bezahlen gab, streckte Hinkelmann selbst vor. Der hannoversche Fernsehsender H1 unterstützte ihn mit Kameraequipment. Auf ihre Gage müssen die Schauspieler zunächst verzichten. Sie werden genauso wie ihr Chef erst entlohnt, wenn der Film Geld einspielt. Die Premiere war zumindest ein guter Beginn.

Von Sascha Priesemann